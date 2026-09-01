Les matriculacions creixen un 20,1% a Girona durant l'agost
La província gironina lidera l'augment de matriculacions de vehicles a Catalunya, que només augmenta un 3,3%
Els vehícles electrics i híbrids segueixen guanyant terreny als de combustió convencional
Al llarg de l'agost, Girona ha sigut la província on més ha crescut la matriculació de cotxes a Catalunya. Les vendes de vehicles van augmentar un 20,1% respecte del mateix mes de l’any passat, fins a les 1.111 unitats, segons dades publicades per la patronal automobilística Anfac. Aquest increment situa a Girona al capdavant de la classificació de Catalunya en un mes en què el mercat català va avançar a un ritme molt més moderat.
En el conjunt de Catalunya es van matricular un total de 8.529 turismes a l’agost, un 3,3% més que les 8.255 unitats de l'últim agost. Així, el comportament de Girona destaca tant pel volum assolit com, sobretot, per la intensitat de l’augment interanual. La diferència amb la resta de demarcacions també és notable. A Tarragona les matriculacions van créixer un 5,9%, fins a les 1.012 unitats, mentre que a Lleida ho van fer un 3,5%, amb 497 vehicles. Barcelona, que concentra la major part del mercat català, pràcticament es va mantenir estable, amb un increment de només el 0,2%, fins a les 5.909 matriculacions.
El mercat gironí revalida resultats
El fort increment registrat aquest agost se suma a una evolució que el sector ja havia detectat durant l’any passat. El mercat de turismes nous de la demarcació de Girona va créixer un 13% el 2025 respecte del 2024, i aproximadament el 70% dels cotxes nous venuts van ser híbrids o elèctrics, segons dades sectorials recollides per la Cambra de Comerç de Girona i l’associació automobilística Corve. Aquestes xifres permeten situar l’augment d’agost en un context més ampli, tot i que un sol mes no permet determinar per si mateix si el ritme actual es mantindrà durant la resta de l’any. El mercat gironí arriba, però, a aquesta segona meitat de 2026 després d’un exercici en què ja havia registrat un creixement notable i una forta implantació de les motoritzacions electrificades.
La renovació del parc també es veu condicionada per les polítiques de mobilitat. A Girona, els vehicles elèctrics i híbrids disposen d’una bonificació del 50% de l’IVTM (Impost sobre vehicles de tracció mecànica) durant tres anys segons els beneficis fiscals municipals de 2026. La ciutat, a més, continua desenvolupant mesures vinculades a la mobilitat de baixes emissions i disposa d’una xarxa de punts de recàrrega per als vehicles elèctrics.
La transformació, però, serà progressiva. Les dades municipals del parc de turismes mostren que encara hi ha un pes important dels vehicles amb distintiu C i B i dels que no disposen d’etiqueta ambiental. Les últimes xifres presentades per l'ajuntament, el febrer de 2024, els turismes i autocaravanes amb etiqueta C representaven el 40,9% del parc, els B el 26,7%, i els vehicles sense distintiu el 24,9%. Malauradament, els turismes sostenibles suposaven un reducte del tota, amb els ECO representant un 6,2% i els Zero l’1,3%.
Un canvi de motorització
L’evolució de les matriculacions coincideix amb una transformació profunda del mercat automobilístic català. A l’agost, els vehicles electrificats o de combustibles alternatius van arribar a les 6.988 matriculacions a Catalunya, un 13,3% més que un any abans. En aquesta categoria s’hi inclouen els vehicles elèctrics purs, els híbrids endollables i no endollables, els vehicles d’autonomia estesa, els d’hidrogen i els propulsats per gas.
Girona no queda al marge de la transformació del mercat català. La Generalitat va informar a principis d’agost que durant els primers set mesos de 2026 s’havien matriculat 86.200 vehicles a Catalunya, dels quals 22.567 eren híbrids endollables o elèctrics purs. Això significa que un de cada quatre vehicles matriculats durant aquest període era electrificat. La dada catalana reforça la idea d’un canvi progressiu en les preferències dels compradors, amb els vehicles electrificats guanyant quota mentre el dièsel i la gasolina perden protagonisme.
El contrast amb les motoritzacions tradicionals és especialment destacable. Els turismes de dièsel pur van caure un 53,4%, fins a només 118 unitats, mentre que els de benzina van retrocedir un 22,4%, fins a les 1.423. Actualment, els vehicles de gasolina i dièsel purs han passat a representar un 18% de les matriculacions catalanes durant el mes. La fotografia apunta, doncs, a un mercat en què les vendes es mantenen a l'alça al mateix moment que els vehicles de combustió convencional perden rellevància. Aquesta tendència es veu repetida a la resta de l'Estat. Els turismes elèctrics purs i híbrids endollables guanyen notorietat, arribant a sumar 18.967 unitats a l’agost, que representen un 27,7% del mercat espanyol.
Espanya també accelera
El mercat estatal va presentar un creixement encara més elevat que el català. A l’agost es van matricular 68.544 turismes a Espanya, un 11,8% més que un any abans, en el que Anfac qualifica de la millor dada per a un mes d’agost des del 2019. En els vuit primers mesos de l’any, el mercat acumula 818.201 matriculacions, un 6,3% més. Toyota va encapçalar les vendes de marques a l’agost, seguida de Volkswagen, Kia i Seat.
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