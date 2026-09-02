"Estem fent un mal negoci": divisió entre els sindicats i la patronal sobre els resultats de l'atur d'agost
La demarcació registra la pujada mensual més forta (+5,8%) però és l'única on la desocupació baixa respecte de fa un any
UGT hi veu l'esgotament del model turístic mentre PIMEC en destaca un comportament "més positiu"
La demarcació gironina va tancar el mes d'agost amb 27.720 persones aturades, un 5,8% més que al juliol, que ha suposat el creixement mensual més elevat de les quatre províncies catalanes. Però també és l'única on la desocupació es va reduir en la comparació amb l'any passat, un 1,3% menys. Aquesta doble cara de les xifres gironines ha generat lectures oposades entre sindicats i organitzacions empresarials.
Un model que toca sostre
Per a UGT, l'augment de l'atur a Girona, i a Catalunya en general, no és una anomalia sinó el reflex d'un problema estructural. El sindicat vincula directament la pujada al pes del turisme i el sector serveis a la demarcació i ho fa servir com a exemple d'un model que "comença a mostrar signes d'esgotament".
En la seva valoració, el sindicat afirma que "és Girona la que lidera l'atur d'aquest mes, podem afirmar que el model basat en mà d'obra intensiva, temporalitat i precarietat, que són els que més pateixen les persones migrades i els joves, està arribant al seu esgotament".
UGT emmarca l'increment general de l'atur català en l'estacionalitat típica de l'època de l'any, però alerten que aquest fenomen afecta especialment els col·lectius més vulnerables, com joves o majors de 45 anys. El sindicat reclama una millora les polítiques actives per als col·lectius amb més dificultats d'inserció i avançar cap a un model productiu "d'alt valor afegit".
La comunitat que més veu créixer l'atur
CCOO situa la dada gironina dins d'un balanç català que qualifica de negatiu en termes comparatius: "Catalunya se situa com la comunitat autònoma que més veu créixer el seu nivell d'atur", assenyala el sindicat. Comissions Obreres també reconeix que l'agost és "tradicionalment" un mes dolent per a l'ocupació, però adverteix que en aquesta ocasió el procés extraordinari de regularització de persones estrangeres també hi ha tingut un pes rellevant.
Pel que fa a la regularització, el sindicat en fa una lectura diferent de la resta d'entitats: "es tracta d'un efecte positiu de la regularització, perquè significa més drets, més cotització i més protecció social, i contribueix a combatre l'economia submergida i l'explotació laboral", expliquen en el document. Amb tot, CCOO reclama a la Generalitat que reforci el finançament del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya per absorbir la nova demanda d'atenció que se'n deriva.
Comportament similar a l'habitual
La patronal PIMEC és l'única de les tres entitats que ofereix una lectura positiva del comportament gironí. Després que El Diari de Girona preguntés per la situació gironina al secretari general de PIMEC, Josep Ginesta, va respondre que "les dades de Girona han tingut un comportament més similar a l'habitual", i va destacar que es tracta de "l'únic territori que, en termes interanuals, segueix reduint l'atur amb aquestes 360 persones".
Ginesta hi va afegir un altre indicador a favor de Girona: la pèrdua d'afiliació a la Seguretat Social hi ha estat "només del 0,75%, molt per sota de la mitjana catalana" (per sobre de l'1%). Segons PIMEC, això apunta a "un comportament més dinàmic i més de connexió entre l'oferta i demanda del mercat de treball" a la demarcació.
Pel que fa al conjunt de Catalunya, la patronal insisteix que l'augment de l'atur no s'explica per un context de crisi, sinó per un dèficit de polítiques actives d'ocupació. Ginesta, també va vincular part de l'increment a l'arribada de persones regularitzades que encara no han pogut incorporar-se al mercat laboral: "Si mentre regularitzem persones migrades al nostre país perquè el nostre mercat de treball les necessita, incrementem l'atur, estem fent un mal negoci. Estem fent un mal negoci."
Deteriorament significatiu mensual
Foment del Treball admet que l'agost sol ser un mes desfavorable per l'estacionalitat turística, però considera que enguany les xifres van més enllà: "les xifres publicades reflecteixen un deteriorament significatiu en termes mensuals", amb Catalunya com la comunitat amb l'augment d'atur mensual més alt de l'Estat (+4,63%) i la segona amb pitjor evolució d'afiliació (-1,48%).
La patronal demana llegir amb cautela la millora interanual de l'afiliació, ja que el pes del procés de regularització d'estrangers "pot actuar com un factor d'impuls de l'afiliació i, alhora, tenir un impacte en l'augment de l'atur registrat". L'organització també aprofita el balanç per reclamar "un mercat laboral més dinàmic, flexible i competitiu" perquè ho consideren "essencial per al creixement econòmic".
La regularització, el punt comú
Les tres valoracions coincideixen que el procés extraordinari de regularització d'estrangers ha condicionat la lectura de les dades d'agost, tant de l'atur com de l'afiliació. On divergeixen és en les conclusions que n'extreuen. Mentre UGT hi veu la confirmació que cal revisar el model laboral basat en la temporalitat, PIMEC en reclama més agilitat en les polítiques d'intermediació i CCOO posa l'accent en la necessitat de blindar el finançament dels serveis públics d'ocupació per gestionar-ne l'impacte.
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