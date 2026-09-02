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L’empresa de Torroella Enplater guanya un premi internacional per crear un envàs de plàstic més reciclable

Enplater ha desenvolupat una nova generació d'envasos amb un 96% de polietilè que millora la resistència i la protecció d'aliments

Un treballador d'Enplater Group, en una imatge d'arxiu.

Un treballador d'Enplater Group, en una imatge d'arxiu. / Enplater Group

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Arnau Lara Masó

Arnau Lara Masó

Torroella de Montgrí

L’empresa Enplater, fundada a Torroella de Montgrí l'any 1962, ha desenvolupat una nova generació d’envasos flexibles que redueix la complexitat dels tradicionals envasos multicapa i que està formada aproximadament en un 96% per polietilè. La innovació consisteix a aconseguir que un envàs basat principalment en un únic tipus de plàstic mantingui unes prestacions que fins ara requerien combinar diferents materials, especialment pel que fa a la resistència als cops i a les punxades i a la protecció dels aliments davant l’oxigen i la humitat.

El desenvolupament ha estat reconegut internacionalment en els World Best Packaging 2026, International Packaging Award, on Enplater ha obtingut una World Best Packaging Selection en la categoria WBP Award for Innovation in the Use of New Materials pel projecte «MonoPE resistent punció i barrera que substitueix materials multicapa». El reconeixement posa en valor una tecnologia que l’empresa ja té disponible per als seus clients i que es pot aplicar a diferents tipus de productes, especialment en sectors com el carni, els formatges, els congelats o els plats preparats.

El desenvolupament d’aquest nou envàs ha durat aproximadament un any i ha estat impulsat pel departament d’I+D d’Enplater. La idea va sorgir de la voluntat de l’empresa d’avançar cap a envasos formats per un sol tipus de material i més fàcils de reciclar, però sense perdre la resistència i la capacitat de conservació dels aliments. Durant aquest temps, Enplater ha treballat en diferents alternatives i proves en col·laboració amb SM Resinas i Dow fins a arribar a una solució que l’empresa ja té disponible per als seus clients. Segons l'empresa, en substituir materials que poden tenir un cost superior al del polietilè, el cost total de l’estructura fins i tot podria ser menor que el de les alternatives actuals.

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La principal novetat, segons explica la companyia, no és el polietilè en si mateix, un material àmpliament utilitzat en el sector, sinó haver aconseguit simplificar l’estructura de l’envàs sense renunciar a les prestacions necessàries. El material incorpora làmines de polietilè acoblades entre si i capes funcionals molt fines que aporten les propietats de barrera i resistència. D’aquesta manera, entra en línia amb les noves exigències europees en matèria d’envasos.

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