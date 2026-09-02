L'atur puja a Girona un 5,8% a l'agost i lidera l'increment a Catalunya
Tot i l'augment mensual, la província de Girona experimenta una reducció interanual de l'atur del 1,3%
És l'única demarcació catalana amb aquesta tendència reductiva.
Girona va tancar l'agost com la demarcació catalana on més va créixer l'atur, amb un augment del 5,8% respecte del juliol que va situar la xifra de desocupats en 27.720 persones, segons les dades publicades aquest dimecres pel Ministeri d'Inclusió, Seguretat Social i Migració. Aquest creixement es tracta de l'increment mensual més acusat de les quatre províncies catalanes, per davant de Lleida, Barcelona i Tarragona. L'augment gironí suposa gairebé 1.500 persones aturades més que al juliol.
Al comparar-ho per demarcacions, Lleida va quedar en segona posició, amb un creixement de l'atur del 5,3%, fins als 16.486 desocupats. Més enrere van quedar Barcelona, amb un augment del 4,5% i 247.435 aturats, i Tarragona, amb una pujada del 4,1% i 37.827 persones sense feina.
Malgrat liderar l'increment mensual, la província gironina presenta una dada prou esperançadora que és inèdita a la resta de Catalunya. Girona és l'única demarcació catalana on l'atur baixa en la comparativa interanual. Respecte de l'agost de l'any passat, la desocupació a la província gironina es va reduir un 1,3%. En canvi, Lleida registra la pujada interanual més forta (+4,5%), seguida de Barcelona (+0,7%) i Tarragona (+0,2%).
L'atur creix per vuitè mes consecutiu
La dada gironina s'emmarca en una tendència general a l'alça a tot Catalunya, que va tancar l'agost amb 329.468 persones aturades, un 4,6% més que al juliol, que equivalen a 14.594 desocupats més. En termes interanuals, l'atur català també puja, encara que de forma més moderada, un 0,6%, uns 2.103 desocupats més que fa un any.
Tot i l'augment, la xifra total d'aturats a Catalunya és la segona més baixa en un mes d'agost des del 2008, i només supera lleugerament la de fa un any (327.365 persones). Per sexes, l'atur català va créixer més entre els homes (+5,1%) que entre les dones (+4,3%), tot i que el nombre absolut de dones desocupades continua sent superior. Actualment hi ha 52.738 dones més a l'atur que no pas homes, sumant un total de 191.103 respecte els 138.365 homes.
A nivell estatal, l'atur va pujar en 44.419 persones fins als 2.355.918 registrats, el nivell més baix per un mes d'agost des del 2007. A diferència de Catalunya, la tendència interanual estatal és a la baixa, amb 70.593 aturats menys que fa un any.
L'ocupació baixa a Catalunya però l'afiliació marca rècord
Pel que fa a l'ocupació, Catalunya va perdre 59.500 llocs de treball a l'agost (-1,48%), i el nombre de treballadors registrats va tornar a situar-se per sota dels 4 milions, com ja havia passat els dos mesos anteriors. Malgrat aquest descens estacional, l'afiliació a la Seguretat Social va créixer un 3% en termes interanuals, fins als 3.965.220 afiliats, un rècord històric per a un mes d'agost. És el creixement interanual més alt des de maig del 2023.
Part d'aquest increment s'explica pel procés extraordinari de regularització de persones immigrants, tancat al juny. Catalunya concentra 64.332 nous afiliats provinents d'aquest procés, un 19% del total estatal, i és la segona comunitat amb més registres d'aquest tipus, només per darrere de Madrid (64.815). En el conjunt de l'Estat, la Seguretat Social va sumar 679.000 afiliats interanuals (+3,1%), fins als 22.345.226 registrats, tot i que va baixar en 162.840 respecte del juliol per l'efecte estacional propi de l'agost.
L'atur puja en tots els sectors, especialment als serveis
A Catalunya, l'atur va augmentar a l'agost en tots els sectors econòmics, encara que amb intensitats diferents. El grup de persones sense feina anterior és el que més va créixer (+10,7% respecte del juliol), seguit dels serveis (+4,1%), la indústria (+3,9%), la construcció (+3,6%) i l'agricultura (+1,4%).
En la comparativa interanual, però, només puja l'atur entre les persones sense feina anterior (+26,1%). La resta de sectors registren descensos: la construcció baixa un 6,7%, la indústria un 2%, l'agricultura un 2% i els serveis un 1%.
La contractació també va seguir la seva pauta estacional. A Catalunya es van signar 182.326 contractes a l'agost, un 34,8% menys que al juliol, coincidint amb el final de la temporada d'estiu. Respecte de l'agost de l'any passat, però, els contractes van créixer un 13,9%. Del total, un 41,5% van ser indefinits (75.592) i la resta, temporals (106.734). Els contractes temporals van créixer amb més força interanual (+20,4%) que els indefinits (+9,7%).
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