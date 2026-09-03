Banca Mòbil fins al 2028: s'amplia el contracte del servei amb els seus inicis a Girona
El Departament d'Economia i Finances de la Generalitat prorrogarà dos anys més el contracte amb CaixaBank i Caixa Enginyers
L'estructura bancària es va instaurar per primera vegada a les comarques gironines el setembre de 2024
Ara fa dos anys, les comarques de Girona van ser pioneres en un servei que s'ha acabat estenent a mig Catalunya. El setembre de 2024, 95 municipis gironins sense oficina bancària van rebre les primeres visites de la Banca Mòbil, que es tracta d'una "seu bancària ambulant". Aquest dimecres el Govern ha decidit de prorrogar el contracte amb CaixaBank i Caixa Enginyers fins al 2028, amb les mateixes condicions que fins ara, després d'una bona rebuda del servei a la resta del país.
El nou acord, valorat en 1.199.013,20 euros amb l'IVA inclòs, garanteix que les 13 oficines mòbils que operen actualment seguiran fent parada als 453 municipis catalans adherits, entre els quals hi ha bona part dels primeres comarques gironines. En aquests municipis, sense entitat bancària física, la Banca Mòbil s'ha convertit en l'única via per fer gestions com retirar efectiu, domiciliar rebuts o pagar tributs sense haver de desplaçar-se a un altre poble. Les enquestes de satisfacció fetes pel Departament atorguen un 9 sobre 10 al servei destacant l'estalvi de desplaçaments, la proximitat i l'atenció personalitzada, molt agraïda en un territori on molts pobles no disposen de cap seu bancària.
Però, com pot funcionar una oficina de banc mòbil? Contrari al que es pot pensar, és relativament senzill. Als municipis on operen conjuntament CaixaBank i Caixa Enginyers, l'oficina mòbil hi fa parada cada quinze dies, tot i que allà on només arriba CaixaBank, la visita és mensual. A l'arribar al municipi, els ajuntaments cedeixen un espai per a aparcar el vehicle i s'encarreguen d'informar els veïns del calendari, que també està disponible a Internet.
Nascut a Girona i estès per Catalunya
Després de l'arrencada gironina, el servei es va estendre el novembre de 2024 a Tarragona i l'Alt Penedès amb 96 municipis i, un mes més tard, al desembre, es va estendre a 267 municipis a la resta de Catalunya. El resultat, dos anys després, és una xarxa que arriba a 453 municipis i a més de 300.000 habitants.
Segons les dades del Departament, la Banca Mòbil ha atès 30.785 persones, ha recorregut 383.128 quilòmetres i ha fet 15.949 visites en 17.758 hores d'atenció. Pel que fa a l'activitat econòmica, s'han superat les 25.385 operacions d'ingrés o retirada d'efectiu, per un import de 12,6 milions d'euros. Si s'agrupa el total transferències i altres gestions, la xifra puja fins als 16,6 milions.
A més l'impacte es nota també en les xifres oficials del Banc d'Espanya, ja que els municipis catalans sense cap accés a serveis bancaris han passat de 298 el 2023 a 33 el 2025, un 4% del total. Tot i això, encara hi ha 503 municipis catalans sense oficina bancària física, el que suposa més de la meitat del país. D'aquests, 411 no n'han tingut mai i uns 92 l'han perduda en els últims anys.
Bàsic per als pobles rurals
Davant d'aquesta realitat, el Govern ha inclòs les oficines bancàries mòbils com a servei públic bàsic dins l'Estatut de municipis rurals, que reconeix el dret dels seus residents a "accedir als serveis financers" així com la disponibilitat d'efectiu i l'assessorament financer personalitzat als pobles que no tenen oficina. Per a moltes comarques gironines, on la despoblació i la dispersió de nuclis han deixat sense banca alguns municipis des de fa temps, la pròrroga fins al 2028 suposa la continuïtat d'un servei que s'ha acabat convertint en un dels pilars de la lluita contra l'exclusió financera a la Catalunya rural.
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