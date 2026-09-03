La cambra de comerç de Palamós vol reforçar la formació per emprenedors
La iniciativa, emmarcada en Impulsa Startup, inclou formació subvencionada i acompanyament per convertir idees de negoci en projectes viables
La Cambra de Comerç de Palamós amplia la seva aposta per l’emprenedoria amb una nova línia de formació i acompanyament adreçada a persones emprenedores i startups. El programa, emmarcat en Impulsa Startup, vol facilitar eines pràctiques per posar en marxa nous negocis i ajudar els projectes que es troben en les primeres etapes a consolidar-se.
La iniciativa ha començat aquesta setmana a Palafrugell, amb la jornada "Emprendre en l’Era de la IA", celebrada el 2 de setembre i protagonitzada per l'experta en vendes, màrqueting i psicologia del consumidor, Mònica Mendoza. La sessió ha servit per analitzar com la intel·ligència artificial està canviant la manera de treballar de les empreses, des de l’automatització de processos fins a la relació amb els clients.
Mendoza ha posat l’accent en el potencial de la intel·ligència artificial com a eina empresarial. Entre les seves aplicacions ha destacat la possibilitat d’automatitzar processos, conèixer millor els clients, analitzar dades i impulsar la innovació. La ponent, però, també ha remarcat que la tecnologia no pot substituir el component humà en les relacions comercials.
Malgrat l’avenç de les eines d’intel·ligència artificial, la confiança, l’empatia i la capacitat d’entendre les necessitats dels clients continuen sent elements essencials
La jornada de Palafrugell representa el tret de sortida d’aquesta nova línia impulsada per la Cambra de Comerç de Palamós, que vol apropar la formació especialitzada a les persones que volen iniciar un negoci i als projectes empresarials que encara es troben en una fase inicial.
Impulsa Startup
En paral·lel, la Cambra ja ha obert les inscripcions per a una nova edició d’Impulsa Startup, que començarà el 21 de setembre. El programa està dirigit a startups i persones emprenedores i ofereix un itinerari d’acompanyament per desenvolupar una idea de negoci i convertir-la en un projecte viable. Les persones interessades poden presentar la seva sol·licitud fins al 13 de setembre.
La proposta se suma a les diferents accions formatives que ofereix la Cambra per reforçar les competències dels nous emprenedors. Alguns dels cursos previstos se centren en el procés de convertir una idea en un negoci, en com desenvolupar les habilitats necessàries per emprendre o quines són les aplicacions de la IA en l’activitat empresarial.
Les formacions estan subvencionades amb fons europeus i tenen l’objectiu de facilitar l’accés a capacitació especialitzada durant les diferents fases del procés emprenedor. Amb aquesta programació, la Cambra de Comerç de Palamós reforça la seva línia de treball en els àmbits de l’emprenedoria, la innovació i la transformació digital, amb especial atenció als projectes que busquen fer els primers passos en el mercat.
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