La intel·ligència artificial ja parla de les marques: què està dient de la teva?
La trobada analitzarà com el GEO i la IA transformen la reputació i la visibilitat de les marques L’acte se celebrarà el 23 de setembre a les 9.30 h a l’Auditori CaixaBank del carrer de la Creu de Girona
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La jornada «La nova era de la reputació i la comunicació corporativa», que se celebrarà el 23 de setembre a l’Auditori Caixa Bank del carrer de la Creu de Girona, analitzarà com el GEO i la intel·ligència artificial estan transformant la visibilitat de les marques.
La intel·ligència artificial ha deixat de ser únicament una eina per generar textos, crear imatges o automatitzar tasques. També s’està convertint en una nova porta d’entrada a la informació. Cada vegada més persones recorren a assistents com ChatGPT, Gemini, Copilot o Perplexity per resoldre dubtes, comparar serveis, buscar empreses o demanar recomanacions abans de prendre una decisió.
La pregunta ja no és només quina posició ocupa una marca a Google. Ara també és important saber si apareix quan un usuari pregunta a una intel·ligència artificial quina és la millor empresa d’un sector, quin negoci ofereix un servei determinat a la seva ciutat o quina organització té més experiència i reputació.
Aquest canvi està transformant la comunicació corporativa i el màrqueting. Les marques ja no competeixen únicament per aconseguir clics, visites o posicions dins d’una pàgina de resultats. També necessiten ser compreses, reconegudes i esmentades en les respostes generades pels grans models de llenguatge.
En aquest nou escenari apareix el GEO, sigla de Generative Engine Optimization, o optimització per a motors generatius. Es tracta d’un conjunt d’estratègies destinades a millorar la visibilitat d’una empresa, producte o institució en les respostes creades pels sistemes d’intel·ligència artificial.
Del posicionament als cercadors a la recomanació d’una IA
Durant anys, les estratègies digitals s’han centrat a aparèixer entre els primers resultats de Google. La intel·ligència artificial canvia aquesta dinàmica: l’usuari ja no sempre rep una llista d’enllaços, sinó una resposta que resumeix, compara i recomana marques directament.
Aquest pas del clic a la menció obliga les empreses a analitzar quina informació troba la IA sobre elles, quins atributs els assigna, quins competidors hi apareixen i quines fonts utilitza. Ja no és només una qüestió de posicionament, sinó també de reputació.
La reputació corporativa entra en una nova etapa
La intel·ligència artificial construeix les seves respostes a partir de pàgines web, fonts institucionals, bases de dades i mitjans de comunicació. Per això, la reputació d’una marca ja no depèn únicament dels seus propis canals, sinó també del que en publiquen fonts externes fiables.
Els mitjans aporten autoritat, actualitat i context, especialment en les cerques locals. Per a una empresa de Girona, és fonamental construir una petjada informativa que la vinculi clarament amb la seva activitat, el seu sector i el seu entorn geogràfic.
Aquest nou ecosistema també planteja reptes importants. Què passa quan una intel·ligència artificial ofereix informació desactualitzada sobre una empresa? Com ha d’actuar una organització si un assistent atribueix dades incorrectes a la seva marca? És possible mesurar l’impacte real d’aparèixer —o no aparèixer— en aquestes respostes?
Els responsables de comunicació i màrqueting hauran d’incorporar aquestes preguntes a les seves estratègies. De la mateixa manera que durant anys han monitorat notícies, xarxes socials, resultats de cerca i mencions digitals, ara han de començar a observar com els grans models de llenguatge representen les seves organitzacions.
Com es pot saber quina presència té una marca en la IA?
Un dels principals reptes és el mesurament. Les empreses necessiten saber en quines consultes apareixen, quins conceptes s’hi associen, quines fonts sustenten les respostes i quina posició ocupen respecte dels seus competidors.
Les auditories de visibilitat en intel·ligència artificial permeten començar a respondre aquestes qüestions mitjançant l’anàlisi de consultes, mencions, fonts i comparatives sectorials. L’objectiu és detectar mancances, oportunitats i possibles incoherències en la informació disponible sobre una marca.
Aquestes anàlisis també es poden traslladar a la feina diària dels departaments de comunicació. Una nota de premsa, una entrevista, un contingut corporatiu o una publicació especialitzada es poden plantejar d’una manera més clara, estructurada, verificable i fàcilment interpretable pels motors generatius.
No es tracta d’escriure únicament per a les màquines, sinó de comunicar millor per a les persones i facilitar que la intel·ligència artificial comprengui correctament l’activitat, l’experiència i els valors d’una organització
Una jornada per comprendre la nova visibilitat de marca
Per aprofundir en aquest nou paradigma, el pròxim 23 de setembre de 2026, a les 9.30 h, l’Auditori CaixaBank de Girona, situat al carrer de la Creu, 31, acollirà la jornada «La nova era de la reputació i la comunicació corporativa: GEO i visibilitat de marca en la IA». Una trobada organitzada per Diari de Girona, Cauro i Prensa Ibérica, que compta amb la col·laboració de Caixabank.
La trobada s’adreça a directors de comunicació, directors de màrqueting i representants del teixit empresarial de la província de Girona interessats a comprendre com la intel·ligència artificial està modificant la relació entre les marques, la informació i els consumidors. Assistir a la jornada és gratuït però cal fer un registre prèviament.
Durant la jornada, especialistes en comunicació, màrqueting, mitjans i tecnologia analitzaran el nou paradigma del GEO, la importància de les fonts informatives de confiança i les eines que permeten mesurar la presència de les empreses en els principals models d’intel·ligència artificial.
Programa
Bloc 1: Obertura i Introducció (09:30 - 09:50)
- 09:30 h | Benvinguda Institucional
- Benvinguda a càrrec de Diari de Girona
- 09:35 h | Sessió 1: El nou paradigma del GEO (Generative Engine Optimization) per a les marques
- A càrrec de:Jesús Mera, Director General de Cauro y Publisuites
- Contingut: Què és el GEO —l’ecosistema d’optimització per a motors generatius—, com «pensen» les IA quan un usuari demana una recomanació de marca i per què els criteris tradicionals de posicionament ja no són suficients. Del click al web a la menció directa en la resposta generada per la IA.
Bloc 2: Estratègia de mitjans i taller pràctic
09:50 h | Sessió 2: El paper dels mitjans premium en el GEO i el GEO local
- A cargo de:Víctor Pérez, Marketing Product Manager en Prensa Ibérica
- Contingut: Les IA es nodreixen de fonts amb una alta autoritat, confiança i actualització constant. Per què aparèixer en mitjans de comunicació de confiança és la via més segura perquè la IA citi una marca. El valor del context local: com els mitjans de proximitat alimenten les cerques geogràfiques i de negoci local en els grans models de llenguatge.
- 10:05 h | Sessió 3: Exemple pràctic: auditoria de visibilitat en IA amb dades reals
- A càrrec de:Brenda Mackey Customer & Growth Marketing Lead a Cauro
Contingut: Anàlisi de com monitorar la presència d’una marca en els grans models de llenguatge (LLM). Identificació de mancances respecte dels competidors, exemples reals de marques que ho estan fent bé i canvis immediats que un director de comunicació hauria d’aplicar a les notes de premsa i als continguts perquè siguin més fàcilment «citables» per la IA.
Bloc 3: Tancament
- 10:20 h | Col·loqui i Preguntes
- Modera: Diari de Girona
- Dinàmica: Torn obert perquè els assistents comparteixin els seus dubtes i inquietuds sobre les crisis de reputació en la IA —quan ofereix dades falses o genera al·lucinacions— i sobre les estratègies per mesurar el retorn de la inversió (ROI) en aquest nou escenari.
La trobada finalitzarà cap a les 10.45 h amb un cafè de networking, concebut com un espai per compartir impressions, intercanviar experiències i establir contactes entre ponents, directius i professionals.
La intel·ligència artificial ja està modificant la manera com les persones descobreixen empreses, comparen alternatives i prenen decisions. Comprendre com es construeix aquesta nova visibilitat serà fonamental perquè les marques no només siguin presents a internet, sinó que també formin part de les respostes que definiran la pròxima etapa de la comunicació corporativa.
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