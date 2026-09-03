L'associació gironina AENTEG serà amfitriona del tercer sopar de la comunitat TIC
La vetllada coincideix amb el vint-i-cinquè aniversari de l’AENTEG, i es reconeixerà la tasca duta a terme per la patronal tecnològica gironina
L'Aenteg (Associació d’Empreses de Noves Tecnologies de Girona), patronal del sector tecnològic de les comarques gironines, serà, aquest vinent dijous dia 17 de setembre, l’amfitriona del tercer sopar de la comunitat TIC catalana. Després dels esdeveniments celebrats a Barcelona i Igualada, Girona aplegarà a professionals del sector de les tecnologies de la informació i la comunicació de tota Catalunya i empreses multinacionals d’aquest àmbit que posseeixen marques reconegudes per tota la ciutadania.
La trobada és un reconeixement al paper que l’AENTEG ha jugat per establir un ecosistema d’empreses tecnològiques a les comarques gironines, a banda d’un homenatge als vint-i-cinc anys de recorregut
La vetllada començarà a les 19:00 a la Casa Solterra, al carrer Ciutadans de Girona, un edifici que enfonsa les seves arrels històriques fins al segle XII, en gran contrast amb la relativa joventut de les tecnologies digitals. Allà, s’hi farà la benvinguda als participants, que inclourà una conversa amb els fundadors i CEOs de Nexus Geographics, Francesc Varela i David Comas, pioners a Girona en l’àmbit dels sistemes d’informació geogràfica i les tecnologies digitals aplicades al territori (GIS). En acabar se servirà un vi d’honor al pati medieval de la mateixa Casa Solterra a càrrec de Glops d’Història.
A partir de quarts de nou, els assistents es traslladaran, a peu, fins a l’Hotel Carlemany, on se celebrarà el sopar, i on seran rebuts per les autoritats, entre les quals hi serà el batlle de Girona, Lluc Salellas i Vilar; el secretari de Telecomunicacions i Transformació Digital de la Generalitat, Albert Tort; la directora general de Cultura Digital de la Generalitat, Marisol López; el director gerent del Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació de la Generalitat, Demetri Rico; i la cap dels serveis d’inclusió i capacitació digital per al Departament d’Empresa i Treball de la Generalitat, Mónica Acebo Pérez.
El sopar de la comunitat TIC de Catalunya serà també un bon aparador de Girona com a ciutat i de les comarques gironines de cara a les empreses de la resta de Catalunya
El sopar se servirà a partir de les 21:00, i està pensat per facilitar el networking entre els assistents. La inscripció resta oberta, amb un preu per cobert de 60 € i la possibilitat de, per 10 € més, assistir-hi en transport públic des de Barcelona.
- Mas Pou: quaranta anys al ritme de la cuina de «xup-xup»
- La situació a Ceuta divideix la plaça del Vi de Girona
- Xavi Espart m’esgota
- El Girona no col·loca a Ounahi, però lliga Carles Pérez (Celta)
- Tinc crisis diàriament, no puc ni anar en bici
- El misteri del possible tornado o esclafit a Foixà deixa 1.300 metres quadrats de desperfectes en una granja
- Necrològiques del 2 de setembre de 2026
- L’empresa de Torroella Enplater guanya un premi internacional per crear un envàs de plàstic més reciclable