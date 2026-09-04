Abonen 3,4 milions d'euros a més de mil agricultors gironins en ajudes per comprar fertilitzants
Aquestes ajudes formen part d'un pla integral de resposta a la crisi de l'Orient Mitjà amb un pressupost de 700 milions d'euros.
El Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació abona a partir d'aquest divendres 3,4 milions d'euros a 1.084 agricultors de Girona en ajudes estatals per a la compra de fertilitzants. Girona és la tercera demarcació catalana que rep més recursos d'aquesta línia, per darrere de Lleida i Tarragona.
En el conjunt de Catalunya, el ministeri destina prop de 27,3 milions d'euros a 14.572 titulars d'explotacions agrícoles. Els beneficiaris percebran un ajut de fins a 92,5 euros per hectàrea per als cultius de regadiu i de 38,33 euros per als de secà.
Per demarcacions, Lleida concentra la major part dels ajuts, amb 15,4 milions d'euros per a 7.659 agricultors. A continuació hi ha Tarragona, amb 5,9 milions i 4.387 beneficiaris; Girona, amb 3,4 milions i 1.084 beneficiaris, i Barcelona, amb 2,6 milions i 1.442 beneficiaris. En el conjunt de l'Estat espanyol, el paquet d'ajuts per comprar fertilitzants s'enfila fins als 494,57 milions d'euros, amb un total de 249.376 agricultors beneficiats.
L'objectiu de les subvencions és que els agricultors puguin aplicar uns "nivells adequats" de fertilització que, segons el govern espanyol, són "imprescindibles per mantenir el volum de producció agrícola, sense que això suposi un elevat sobrecost i no repercuteixi en un encariment dels aliments". Aquestes subvencions formen part del pla integral de resposta davant la crisi de l'Orient Mitjà, que té un pressupost de 700 milions d'euros destinats a facilitar la compra de fertilitzants als agricultors.
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