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Bescanó acull una nova estació de servei BonÀrea Energia

L'estació de servei de Bescanó, operativa des dimecres, incorpora punts de recàrrega elèctrica i un rentat de vehicles

Gasolinera bonÀrea energia a Bescano

Gasolinera bonÀrea energia a Bescano / LLYC

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Redacció

Redacció

Bescanó

BonÀrea Energia, la divisió especialitzada de bonÀrea Agrupa, ha posat en funcionament una nova estació de servei a Bescanó (Girona), amb la qual reforça la seva presència al territori. La instal·lació, operativa des d’ahir, es troba al polígon industrial Nord-Est, AU 7-8, al carrer Montfullà, s/n, i està orientada tant als veïns de la localitat com als usuaris de les poblacions de l’entorn. Amb aquesta nova obertura, la companyia arriba a les 69 estacions de servei actives. Es tracta de la segona gasolinera de bonÀrea a la província de Girona, després de la ubicada a Arbúcies.

Nous serveis previstos

L’espai ampliarà pròximament la seva oferta amb la incorporació d’un supermercat bonÀrea i punts de recàrrega per a vehicles elèctrics. La companyia preveu així completar l’oferta de la instal·lació i incorporar serveis vinculats a les noves formes de mobilitat. "La incorporació progressiva de nous serveis ens permet adaptar les estacions de servei a les noves necessitats dels usuaris i a l’evolució de la mobilitat", explica bonÀrea Energia.

Carburants per a turismes i vehicles pesants

La nova estació ofereix gasoil d’automoció, gasolina sense plom 95 i AdBlue. La instal·lació també disposa de sortidors de gran cabal per a vehicles pesants, amb l’objectiu d’agilitzar el proveïment dels professionals del transport. Tots els carburants comercialitzats compten amb l’aval del segell de qualitat SGS, a més que l’empresa Applus realitza anualment una revisió dels sortidors.

La instal·lació també incorpora quatre boxes de rentat coberts amb un servei que té una durada de quatre minuts per 1 euro.Els usuaris poden activar i pagar el rentat directament des del telèfon mòbil mitjançant el sistema WashPay.

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L’espai disposa, a més, d’una zona d’aspirat i d’aire a pressió per completar la neteja dels vehicles.Pel que fa al carburant, els clients poden utilitzar l’aplicació bonÀrea CarPay, que permet autoritzar el subministrament de carburant des del mòbil i agilitzar el procés de pagament, alhora que facilita el control dels consums.

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