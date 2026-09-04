Els 5 grans aprenentatges del cicle 5 Consells
Al llarg del cicle “5 Consells” hem conversat amb emprenedors que han creat empreses internacionals, startups tecnològiques, plataformes digitals i projectes amb impacte social. Hem escoltat històries de fracassos, de reinvencions, de pors, d'èxits i de sacrificis. Cada història és diferent, però moltes de les reflexions que en sorgeixen acaben apuntant en la mateixa direcció.
Francesc Bosch, Carles Morales, Sergi Laurent, David Casellas, Francesc Julià, Sergi Tarrenchs, Llorenç Solé, Ester Morales, Jaume Sanabras i Álvaro Narváez han compartit camins molt diferents, però els seus aprenentatges convergeixen en 5 grans consells. Aquest és el resum del que hem après després de totes aquestes converses.
Consell 1. Comença abans de sentir-te preparat
Cap dels entrevistats recorda haver començat en el moment perfecte. Al contrari. Molts expliquen que el pas més difícil va ser precisament decidir-se abans de tenir totes les respostes.
Julià va deixar una feina estable als 22 anys per començar a vendre mobles només amb una comissió. Sanabras va decidir emprendre després d'acceptar que, en el pitjor dels casos, sempre podria tornar a començar. Carles reconeix que, quan va fundar Orpheus, ni tan sols era conscient de tot el que desconeixia. Tarrenchs recorda que "mai hi ha un moment perfecte per emprendre", mentre que Narváez resumeix aquesta idea en una frase molt simple: "Fes-ho amb por. La confiança arribarà després."
També Laurent explica que va començar sense tenir garanties, simplement convençut que volia construir alguna cosa pròpia. I l’Ester recorda que emprendre és, precisament, "fer aquell pas sense saber què hi ha allà sota, però confiar."
Consell 2. Ningú construeix un projecte important tot sol
Si hi ha una paraula que apareix una vegada rere l'altra és persones. Bosch atribueix bona part del seu creixement al suport dels seus pares i del seu oncle. Carles assegura que els mentors els van estalviar anys d'errors. Julià defensa que un bon soci pot multiplicar el potencial d'un projecte i que reconèixer les pròpies mancances és una fortalesa, no una debilitat.
Solé insisteix que els millors mentors són aquells que et diuen el que no vols sentir. Laurent explica que el Programa d'Emprenedoria de la Fundació Farinera Girona li ha permès deixar enrere la sensació de soledat dels primers anys. Casellas destaca la importància de tenir una comunitat que t'acompanyi quan arriben els moments difícils, mentre que Ester recorda que "la humanitat està feta per cooperar."
Per a Sanabras, construir confiança amb clients i equips és un procés de llarg recorregut. I Narváez assegura que compartir experiències amb altres emprenedors fa que aquest camí sigui molt menys solitari.
Consell 3. El fracàs, la por i les dificultats formen part del camí
Cap dels entrevistats presenta una trajectòria perfecta. Carles recorda la necessitat de reduir l'equip i reconstruir l'empresa gairebé des de zero. Laurent va veure com li prenien el nom i l’idea del seu projecte just abans del llançament a l’app store i va convertir aquell cop en una oportunitat per reinventar-se. Sanabras va superar una caiguda del 70% durant la crisi del 2009. Casellas parla amb naturalitat de la pressió emocional i de la importància de cuidar la salut mental.
Solé explica que les pors creixen al mateix ritme que el projecte. Tarrenchs defensa que cal aprendre a mantenir l'equilibri emocional tant en els moments bons com en els dolents. Narváez reconeix que encara avui continua fent coses que li fan vergonya perquè sap que és l'única manera de créixer.
Fins i tot Bosch, després de dècades dirigint empreses, admet les frustracions que encara arrossega, mentre que Ester recorda que sostenir la incertesa també forma part d'emprendre.
Consell 4. L'èxit no es mesura només en diners
Quan se'ls pregunta què els fa sentir orgullosos, gairebé cap entrevistat parla primer de facturació. Bosch explica que el que més el motiva és construir projectes amb valors i retorn social. Julià associa l'èxit amb la llibertat de poder decidir el propi camí. Casellas defensa que liderar també implica cuidar la salut mental i les persones que tens al costat.
Ester va deixar una carrera consolidada a Google perquè buscava un propòsit més profund. Narváez va descobrir que el seu impacte no consistia a salvar més animals, sinó a ajudar les famílies en un dels moments més difícils de les seves vides. Solé troba sentit en veure que el seu projecte facilita el dia a dia de la ciutadania.
Per a Tarrenchs, la llibertat és construir la pròpia estabilitat. Laurent parla de comprar temps per continuar perseguint el seu somni. Carles defensa que les connexions humanes són l'únic que realment queda. I Sanabras recorda que el talent, la confiança i la visió de futur són molt més valuosos que qualsevol resultat a curt termini.
Consell 5. Emprendre és una actitud que no s'acaba mai
“Empendre és una actitud que no s’acaba mai”, potser aquesta és la idea que millor resumeix tot el cicle. Per a Bosch, emprendre és liderar qualsevol iniciativa amb voluntat de transformar la realitat. Casellas assegura que "ser emprenedor és una condició, i ho ets sempre." Julià diu que hi ha persones que pràcticament hi neixen. Tarrenchs recorda que de petit ja imaginava invents impossibles. Solé explica que la necessitat de crear sempre havia estat present molt abans de fundar WeTown.
Per a Ester, emprendre és una manera de viure. Per a Narváez, és posar el propòsit al centre. Per a Sanabras, és resistir sense perdre la convicció. Per a Carles, és continuar aprenent cada dia. I per a Laurent, és avançar, pas a pas, fins que el camí es construeixi sota els teus peus.
Després de deu converses, desenes d'hores compartides i centenars de reflexions, hi ha una certesa que es repeteix una vegada i una altra: no existeix una fórmula màgica per emprendre. Però sí una actitud comuna. Començar abans de sentir-te preparat, envoltar-te de bona gent, acceptar les dificultats com a part del procés, construir amb propòsit i continuar avançant. Potser aquest és, en el fons, el veritable llegat del cicle “5 Consells.”
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