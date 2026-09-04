Els hotels de la Costa Brava disparen la facturació un 14% en un any
La tarifa mitjana dels establiments hotelers del litoral gironí va fregar els 150 euros al mes de juliol
Empresaris del sector alerten que la pujada de costos es menja la millora dels ingressos
O.P.
Els hotels de la Costa Brava van registrar al juliol un fort increment dels ingressos, amb creixements que superen el 14% respecte al mateix mes de l’any passat. La facturació mitjana per habitació ocupada —l’indicador conegut com a ADR— es va situar en 147,78 euros, un 14,3% més que el juliol del 2025, segons les dades de l’Idescat elaborades a partir de l’Enquesta d’Ocupació Hotelera de l’Institut Nacional d’Estadística (INE). L’evolució és encara més significativa si es compara amb el conjunt del mercat hoteler espanyol. Al juliol, els hotels de l’Estat van millorar un 6,8% anual la seva facturació mitjana.
Una situació semblant es produeix amb el RevPAR, l’indicador que mesura els ingressos per habitació disponible i que, per tant, incorpora també l’efecte de l’ocupació. A la Costa Brava va arribar als 118,58 euros, un 14,1% més que el juliol de l’any passat. La mitjana espanyola va ser pràcticament idèntica, de 119,3 euros, però amb un creixement molt menor, del 6,6%. És a dir, la Costa Brava s’ha situat a menys d’un euro de la rendibilitat mitjana estatal per habitació disponible.
Increment de costos
Tot i l'evolució positiva, hotelers gironins onsultats per aquest diari confirmen l’evolució a l’alça de la facturació, però mantenen que això no es traduirà una evolució a l’alça del benefici perquè «els costos s’han disparat». Entre els més significatius hi ha els costos energètics, que han augmentat un 46,5% entre 2021 i 2026, i l’encariment dels aliments. A això s’hi afegeix l’augment de les despeses de personal, impulsat per les revisions salarials pactades per sobre de l’IPC, la pujada del salari mínim i de les cotitzacions socials.
La Costa Brava respecte els competidors
No obstant això, el comportament de la Costa Brava destaca en el context català. La tarifa hotelera mitjana catalana va augmentar un 6,1%, fins als 149,47 euros, mentre que el RevPAR ho va fer un 7,9%, fins als 122,39 euros. La Costa Brava, per tant, pràcticament dobla el ritme de creixement català en rendibilitat. Entre les marques turístiques del país, només les Terres de l’Ebre presenten increments percentuals superiors, tot i partir de nivells de preus i ingressos molt inferiors.
El salt de la Costa Brava és també notable en comparació amb alguns dels grans competidors turístics de sol i platja de l’Estat. A la província de Màlaga, on s’inclou bona part de la Costa del Sol, la tarifa mitjana va arribar al juliol als 204,2 euros, amb un increment del 7,2%, mentre que el RevPAR es va situar en 171,8 euros, un 10,7% més. Són nivells absoluts clarament superiors als de la Costa Brava, però amb un creixement inferior.
A la Costa de la Luz de Cadis, un altre gran competidor mediterrani i atlàntic de temporada estival, l’ADR va ser de 183,87 euros, un 5,9% més, i els ingressos per habitació disponible van arribar als 147 euros, amb una pujada de només l’1,9%. Novament, els hotels gironins presenten tarifes més baixes, però una acceleració del negoci molt més intensa.
Els hotels d'Eïvissa i Formentara són els més cars: van cobrar una mitjana de 282 euros per habitació el mes de juliol
La comparació més significativa es produeix amb Eivissa i Formentera, un dels mercats hotelers més cars d’Espanya. Al juliol, els hotels de les Pitiüses van cobrar una mitjana de 282 euros per habitació, un 13,9% més que l’any anterior, i van obtenir 243 euros per habitació disponible, amb un augment del 13,7%. Per tant, tot i que els nivells de preus gairebé doblen els de la Costa Brava, el ritme de creixement ha estat molt semblant i, de fet, lleugerament inferior al registrat al litoral gironí.
A l’altre extrem hi ha destinacions de luxe com Marbella, que continua jugant en una lliga pròpia. Segons l’INE, va ser al juliol el punt turístic amb els valors més elevats de tot l’Estat, amb una tarifa mitjana de 416,2 euros i uns ingressos per habitació disponible de 339,4 euros.
Les dades de la Costa Brava reflecteixen, en qualsevol cas, una tendència que s’estén al conjunt del sector: el negoci hoteler està creixent més per l’augment dels ingressos que no pas pel volum de turistes. A Espanya, les pernoctacions hoteleres només van augmentar un 0,3% al juliol, mentre que l’ADR ho va fer un 6,8%. En el conjunt de l’Estat, els preus hotelers van pujar un 5,9% interanual
Xifres de rècord
Les xifres de turistes que arriben a Espanya no deixen de créixer, cosa que polvoritza rècord rere rècord en el camí dels 100 milions de turistes en un any. Espanya va rebre 58,1 milions de turistes estrangers en els set primers mesos de l’any, un 4,6% més que l’any anterior. Aquests visitants van gastar 82.054 milions d’euros, un 7,8% més, dades que tornen a marcar màxims històrics.Les xifres de turistes que arriben a Espanya no deixen de créixer, polvoritzant rècord rere rècord en el camí dels 100 milions de turistes en un any. Espanya va rebre 58,1 milions de turistes estrangers en els set primers mesos de l’any, un 4,6% més que l’any anterior. Aquests visitants han gastat 82.054 milions d’euros, cosa que suposa un 7,8% més, unes dades que, en els dos casos, tornen a marcar màxims històrics.
Només al juliol, la despesa turística va vorejar els 18.218 milions d’euros, amb una pujada del 10,9% interanual. La despesa mitjana per turista aquell mes va ser de 1.579 euros (+5,9%), i la despesa diària va augmentar un 3,7%, fins a 218 euros.Només el mes de juliol, la despesa turística va vorejar els 18.218 milions d’euros, amb una notable pujada del 10,9% en taxa interanual. La despesa mitjana per turista durant el setè mes de l’any es va situar en 1.579 euros (+5,9%), mentre que la despesa diària es va incrementar un 3,7%, fins als 218 euros.
Segons les enquestes d’arribades de no residents (Frontur) i de despesa associada (Egatur) de l’Institut Nacional d’Estadística (INE), només al juliol van arribar a Espanya 11,5 milions de turistes (un 4,6% més). La despesa associada va augmentar un 10,9%, fins a 18.218 milions d’euros.Segons les enquestes d’arribades de no residents (Frontur) i de despesa associada (Egatur) de l’Institut Nacional d’Estadística (INE), només el mes de juliol van arribar a Espanya des d’altres països 11,5 milions de turistes (un 4,6% més), mentre que la despesa associada aquell mateix mes va augmentar un 10,9%, a l’arribar als 18.218 milions d’euros.
Per mercats emissors, el Regne Unit es va mantenir com el principal país d’origen dels turistes que van visitar Espanya. En els set primers mesos de l’any van arribar 11,5 milions de britànics (+4,6%), seguits per França, amb més de 7,2 milions (+1,2%), i Alemanya, amb prop de 6,9 milions (-0,5%).
Analitzant les dades de juliol, el Regne Unit va encapçalar la llista amb gairebé 2,2 milions de turistes, un 5,6% més que el mateix mes de l’any anterior. El van seguir França, amb prop d’1,6 milions (+2,3%), i Alemanya, amb 1,2 milions (+2,3%). Van destacar els increments d’Itàlia, amb 717.118 turistes (+16,9%), i Suïssa, amb 303.158 viatgers (+13,2%).
En l’acumulat de l’any, Catalunya es va posicionar com la comunitat de destinació principal que més turistes va rebre, amb 11,9 milions (+2,9%), seguida de les Balears, amb gairebé 9,2 milions (+1,8%), i les Canàries, amb 9 milions (-0,6%). Catalunya va concentrar la quota més gran de la despesa acumulada fins al juliol amb un 18,9% del total, per davant de les Canàries (17,1%) i Andalusia (15,2%). n
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