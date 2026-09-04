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La fiscalia demana jutjar el cap de Glovo per un delicte contra els seus repartidors: «Hi ha prou indicis»
L’organisme públic insta el jutge que conclogui ja la fase preliminar i imputi Óscar Pierre per desatendre la Inspecció de Treball i mantenir durant anys els seus ‘riders’ com a falsos autònoms
J. G. Albalat
La Fiscalia de Barcelona ha instat formalment el jutge responsable de la investigació penal sobre Glovo i el seu conseller delegat, Óscar Pierre, perquè l’imputi com a presumpte responsable d’un delicte contra els drets dels seus repartidors. L’organisme públic considera que«hi ha prou indicis de delicteper concloure la fase prèvia d’investigació, després de dos anys oberta, i iniciar ja el procés judicial per condemnar o exonerar Pierre. Glovo, a preguntes d’aquest mitjà, ha declinat realitzar comentaris sobre això.
«El Ministeri Fiscal ha interessat que es dicti interlocutòria de procediment abreujat al considerar, en vista de les diligències d’investigació realitzades durant la instrucció de la causa, que hi ha prou indicis de delicte contra l’investigat per un delicte contra els drets dels treballadors de l’article 311.2 del codi penal», expliquen fonts de l’organisme a preguntes d’EL PERIÓDICO. Dictar una interlocutòria de procediment abreujat significa que el jutge dona per acabada la fase d’investigació d’un delicte i decideix que hi ha prou indicis per avançar cap al judici. La petició de la fiscalia és coherent amb la seva denúncia, interposada el 2024, que va iniciar el cas.
El fundador i conseller delegat de Glovo, Óscar Pierre, fa dos anys que està sent investigat per no fer cas dels requeriments de la Inspecció de Treball i mantenir durant anys els seus repartidors com a falsos autònoms. Un model fraudulent, segons l’autoritat laboral, i que a ulls de la fiscalia suposa un delicte contra els drets dels treballadors, ja que els priva de manera reiterada de drets bàsics com són la cobertura durant una baixa per malaltia, organització sindical o les vacances pagades, entre d’altres.
Durant aquests dos anys que, de moment, s’allarga la fase prèvia han comparegut múltiples implicats, des del mateix Pierre –que un dia abans de la seva vista oral davant del jutge va anunciar que Glovo passaria a contractar directament els seus ‘riders’–, fins a diversos membres o exmembres del seu equip directiu, passant per inspectors de Treball que han estat anys fiscalitzant el seu model o diversos missatgers.
La fiscalia ha presentat el seu escrit i les parts implicades en el procés esperen que el jutge, una vegada ja escoltat els diferents actors i analitzada la documentació que ha anat facilitant la companyia, prengui una decisió i obri el judici o doni carpetada a la causa. En cas de decidir el primer, s’iniciaria així la fase judicial i el conseller delegat passaria a estar acusat d’un delicte penat amb fins a sis anys de presó.
Moment de canvis a l’empresa
La fase definitiva de la investigació judicial sobre Glovo arriba en un moment de canvis per a la companyia. Delivery Hero, propietària de la firma de les motxilles grogues, ha acceptat recentment vendre la seva operativa a Uber. Això implicarà una reestucturació profunda per a Glovo, ja que per temes de competència ha de dividir el seu negoci i part d’aquest passarà a tercers. A Espanya, el mercat de Glovo passarà al fons d’inversió SSW Partners, que ja pinta el mercat a la recerca de potencials compradors.
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