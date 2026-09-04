CONSELL DE POLÍTICA FISCAL
El Govern aposta pel finançament autonòmic com a última bala de la legislatura amb el suport de Catalunya i les Canàries
Donada la improbabilitat d’aprovar els Pressupostos davant el clima a les Corts, l’Executiu espera tirar endavant el nou repartiment de recursos autonòmics, que entraria en vigor l’1 de gener
Jaime Mejías
El Ministeri d’Hisenda ha convocat per a aquest divendres, 4 de setembre, un nou Consell de Política Fiscal i Financera (CPFF),l’òrgan a través del qual es reuneix amb les conselleries d’Hisenda de les comunitats autònomes, amb l’esperança d’aprovar finalment la nova llei de Finançament Autonòmic. El Govern considera el projecte, que haurà de passar pel Consell de Ministres i el Congrés, la seva última bala de la legislatura en clau econòmica, davant les poques perspectives d’aconseguir aprovar els Pressupostos Generals de l’Estat (PGE). En cas que tot surti com pretén l’Executiu, el nou model operaria a partir de l’1 de gener del 2027.
En cas d’aprovar-se, el nou model de finançament distribuiria, només el 2027, 20.597 milions d’euros més dels que les comunitats reben amb l’actual. Entre altres novetats, les Entitats Territorials passarien a recaptar el 55% de l’IRPF, des del 50%, i el 56,5% de l’IVA, també des del 50%. No obstant, les conselleries del PP ja van rebutjar el model el mes de gener passat, argumentant que el nou model trenca amb els principis constitucionals d’igualtat i solidaritat interterritorial.
Plantada de Madrid
El departament dirigit per Arcadi Espanya va convocar inicialment la reunió per al 29 de juliol, però va acabar ajornant-la davant les reclamacions de les autonomies del PP per «falta d’informació». El successor de María Jesús Montero, d’un tarannà molt més conciliador, pretenia arribar al consens amb les CCAA per esborrar de la llista el finançament autonòmic. No obstant, amb la nova data coincidint amb la crisi migratòria de Ceuta, i amb l’ambient a les Corts més crispat que mai, Arcadi España afrontarà una oposició molt més descontenta amb el Govern.
De fet, la Conselleria d’Hisenda de la Comunitat de Madrid ha emès ja el primer senyal d’enuig. La consellera madrilenya, Rocío Albert, va confirmar dijous passat que no assistirà a la reunió, criticant que Moncloa ha pactat amb el Govern de Catalunya «de forma bilateral i d’esquena a la resta de comunitats autònomes«el nou sistema de finançament autonòmic. Altres comunitats governades pel PP, davant les consultes d’EL PERIÓDICO, van declarar que també s’estaven plantejant no acudir-hi.
Petició de pròrroga
Les comunitats van criticar a finals de juliol que Hisenda no va remetre la documentació completa de la reunió del Comitè Tècnic fins a 10 dies després de celebrar-se, només tres dies abans de la data original del CPFF. En aquell moment, els territoris populars van arribar a qüestionar que els serveis del Ministeri haguessin tingut temps per analitzar les propostes remeses per les comunitats, i van afirmar que el calendari previst evidenciava que el Govern «no té cap intenció de valorar, i molt menys d’incorporar», les al·legacions presentades, limitant-se a complir un tràmit formal.
El reclam dels populars va coincidir en el temps amb l’anunci realitzat pel Govern canari, afirmant que donarien suports a la proposta d’Hisenda per a la reforma del sistema de finançament. Si aquesta intenció s’ha mantingut durant l’estiu, l’Executiu afrontarà la reunió amb els suports necessaris per obtenir el vistiplau.
El suport de les Canàries
Hisenda disposa del 50% dels vots i necessita que almenys una comunitat doni suport a la proposta. Fins ara es donava per segur el suport de Catalunya, únic territori que havia avalat el plantejament inicial presentat al gener. La incorporació de les Canàries reforça la posició del Govern i evita que la reforma depengui d’un únic suport autonòmic.
Malgrat que el projecte de llei superarà sens dubte l’escull del CPFF, això no suposa automàticament l’aprovació de la norma. Després de sortir del debat entre Hisenda i les conselleries, el text haurà d’elevar-se al Consell de Ministres i ser remès al Congrés, on es debatrà. La intenció d’Hisenda sempre ha sigut completar la tramitació abans que acabi el 2026, de manera que el sistema pugui entrar en vigor l’1 de gener del 2027, tot i que per a això serà necessària majoria al Congrés.
Més recursos per a les comunitats
Malgrat que el Govern ha assegurat el suport de les Canàries, les dificultats polítiques derivades de la reforma continuen existint, i es materialitzaran a les Corts. El PP acusa el Govern d’haver dissenyat el sistema a partir de l’acord entre el PSC i ERC per avançar cap a un finançament singular de Catalunya i denuncia que la resta de territoris va rebre una proposta pràcticament tancada. Hisenda rebutja aquesta interpretació, assegura que totes les comunitats guanyaran recursos i defensa que el document encara podrà modificar-se durant la negociació tècnica i parlamentària.
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