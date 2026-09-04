Joves emprenedors d’arreu de l’Estat es formen a Girona en intel·ligència artificial i lideratge
La Fundació Princesa de Girona acull el primer ‘bootcamp’ de «Generació Propòsit 2.0», que continuarà al Teatre-Museu Dalí de Figueres
Una trentena de joves emprenedors d’entre 20 i 35 anys procedents de diferents punts de l’Estat participen aquest divendres i dissabte a Girona en el primer bootcamp de «Generació Propòsit 2.0», impulsat per la Fundació Princesa de Girona. La trobada té com a objectiu ajudar els participants a fer avançar els seus projectes i reforçar-ne l’impacte positiu a través de sessions centrades en la intel·ligència artificial, el lideratge i l’emprenedoria socialment responsable.
La primera jornada s’ha celebrat aquest divendres a la seu de la Fundació Princesa de Girona i ha posat el focus en les aplicacions de la intel·ligència artificial en l’àmbit de l’emprenedoria. El taller, impartit per Liquid Lab, ha proposat als participants treballar en equips a partir d’un repte plantejat per la mateixa Fundació: trobar fórmules per reforçar la comunitat de «Generació Propòsit» i facilitar que els diferents projectes puguin connectar, compartir experiències i generar noves col·laboracions.
Durant la sessió, els grups han incorporat diferents eines d’intel·ligència artificial als processos d’investigació, anàlisi i desenvolupament de les seves idees. Cada equip ha acabat elaborant tres accions viables i de fàcil aplicació, que després ha hagut de defensar davant la resta de participants en un pitch de dos minuts.
Els projectes presents al bootcamp abasten àmbits diversos, des de la salut i el benestar fins a l’educació, la inclusió social, la sostenibilitat, la tecnologia i la innovació social. Tots comparteixen, segons l’organització, la voluntat de donar resposta a reptes actuals i generar un impacte positiu en la societat.
Lideratge a través de l’art
El programa continuarà aquest dissabte al Teatre-Museu Dalí de Figueres, on els participants prendran part en un taller de lideratge a través de l’art conduït per Sílvia Benaiges, CEO de la Fundació Heura i autora del projecte Liderar amb art. La sessió treballarà competències com la creativitat, l’empatia, la sensibilitat i la capacitat d’interpretar contextos complexos.
A la tarda, els joves tornaran a Girona per completar la formació amb un taller de lideratge i habilitats per emprendre, a càrrec de María Palacín, doctora en Psicologia i professora de la Universitat de Barcelona. La jornada es tancarà amb una sessió d’emprenedoria socialment responsable impartida per la consultora ALWA, centrada en la incorporació de criteris socials, de sostenibilitat i de compromís ètic als projectes.
La trobada de Girona és la primera dels quatre bootcamps que «Generació Propòsit 2.0» celebrarà durant el setembre. Les següents sessions tindran lloc a Madrid, Saragossa i Sevilla i, en conjunt, reuniran prop de 120 joves. Les trobades formen part de l’itinerari d’acceleració del programa i busquen afavorir l’aprenentatge compartit, l’intercanvi d’experiències i la creació de vincles entre emprenedors.
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