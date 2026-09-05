Descobreix els tres tipus de viatges de l’Imserso que fixa el Govern: destinacions, preus i dates
L’Institut de Gent Gran i Serveis Socials compta amb un programa de turisme social que organitza viatges econòmics
Patricia López Avilés
Després de més de 40 anys de vida laboral, arriba un moment esperat pels treballadors més veterans: la jubilació. I és que, després de passar més de mitja vida treballant, arriba el moment de gaudir d’un merescut descans per aprofitar el temps lliure o recuperar les aficions que van quedar pendents durant anys.
Entre aquestes aficions hi ha la de viatjar, una passió que comparteixen totes les generacions.
Per això, l’Institut de Gent Gran i Serveis Socials (Imserso) compta amb un programa de turisme social que organitza viatges econòmics per a jubilats i pensionistes. Per a la temporada 2026-27 s’han obert 879.213 places, amb una oferta molt variada i destinacions per a tots els gustos.
De fet, presenta tres modalitats de viatge ben diferenciades que es començaran a comercialitzar a partir del dilluns 14 de setembre de 2026.
Zona de Costa Peninsular
Són estades d’entre vuit i deu dies a les comunitats autònomes de Catalunya, Andalusia, Regió de Múrcia i Comunitat Valenciana. A més, són les destinacions on s’han obert més places, un total de 440.284, que representen el 50,1% de l’oferta.
Dins de l’oferta de costa peninsular s’inclouen les destinacions següents:
- Costa d’Almeria: famosa per les seves platges verges i el Parc Natural de Cap de Gata, un lloc ideal per a aquells que busquin natura i tranquil·litat.
- Costa de Cadis: coneguda pel seu extens litoral i la seva història, una destinació perfecta per als amants de la cultura i la gastronomia.
- Costa de Granada: destaca pel seu clima suau i un paisatge idíl·lic que combina el mar amb la muntanya.
- Costa de Huelva: coneguda per les seves platges precioses i un entorn natural encantador per a aquells que vulguin endinsar-se en la natura.
- Costa de Màlaga: és l’epicentre de la Costa del Sol, on es troben algunes de les platges més famoses d’Espanya. És ideal per a aquells que vulguin participar en activitats d’oci i gaudir d’un ambient turístic.
- Costa de Barcelona: les platges de la capital catalana combinen l’àmbit urbà amb una rica oferta cultural, una destinació per a aquells que vulguin gaudir del mar, de l’arquitectura modernista i de l’enrenou de la gran ciutat.
- Costa de Girona: la Costa Brava destaca pels seus paisatges de penya-segats i els seus pintorescos pobles de pescadors, que envolten tot el litoral en un ambient únic. És una zona perfecta per desconnectar del dia a dia.
Pel que fa als preus, el cost general serà des de 309,22 euros amb transport i des de 224,63 euros sense transport, amb variacions segons la temporada.
Zona de Costa Insular
Es tracta d’estades de 10 i 8 dies a les Illes Canàries i Balears. Per a aquesta modalitat s’hi ha destinat el 25,9% de les places disponibles.
En concret, el programa permet viatjar a Mallorca, Menorca i Eivissa, a més de Fuerteventura, Gran Canària, Lanzarote, Tenerife i La Palma. Cada illa ofereix un atractiu propi, des de cales d’aigües tranquil·les fins a impressionants paisatges volcànics, amb allotjaments seleccionats i propostes d’oci pensades a mida del públic sènior.
Els preus se situen al voltant dels 270,52 € per a les Balears i dels 464,72 € per a les Canàries.
Turisme d’escapada
Aquesta última modalitat inclou estades de 4, 5 i 6 dies amb els tipus de viatges següents:
- Circuits culturals: rutes organitzades per descobrir el patrimoni històric, artístic i les tradicions de diferents ciutats. Els preus se situen al voltant dels 312 euros.
- Turisme de natura: escapades a entorns naturals i espais protegits orientades al descans i al senderisme suau. Els preus se situen al voltant dels 305 euros.
- Capitals de província: viatges urbans pensats per gaudir de l’oferta cultural, gastronòmica i d’oci de les grans ciutats. Els preus se situen al voltant dels 132 euros.
- Ciutats de Ceuta i Melilla: estades breus per conèixer el valor històric, l’arquitectura i el gresol cultural de les dues ciutats autònomes. Els preus se situen al voltant dels 305 euros.
Per obtenir més informació sobre les destinacions, cal consultar el lloc web oficial de l’Institut de Gent Gran i Serveis Socials.
Subscriu-te per seguir llegint
- Enric Auquer: 'Si uns nois catalans acaben radicalitzant-se, penso quina responsabilitat hi tinc jo
- Mesos de conflicte als portals del Mercadal de Girona: «Ja no vivim els espais comuns amb normalitat»
- L'aigua de mar no cura: Els metges gironins alerten de conferències sense aval científic en un congrés a Llançà
- Un jubilat denuncia una retallada permanent de la pensió tot i haver cotitzat 45 anys: «Vaig començar a treballar als 14 anys»
- L’alcalde de Lloret aprova un nou decret que obliga la Policia Local a fer hores extres de manera indefinida
- El boicot a les colònies escolars fa caure un 70% les reserves i algunes cases es queden 'a zero' i ja no obriran a la tardor
- Begur inaugura la XXI Fira d’Indians amb Artur Mas com a convidat d'honor
- Una quarantena de Tures es reuneixen a Olot per donar el tret de sortida a les festes