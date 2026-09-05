Què passarà amb el teu cotxe Seat si el grup Volkswagen tanca la marca? Preguntes i respostes per als propietaris
La possible desaparició de Seat abans del 2030 obre dubtes sobre els cotxes, les garanties, els tallers i els 14.000 empleats
Marcos Rodríguez
La possible desaparició de Seat com a marca d’automòbils ha disparat els dubtes entre els seus milions de propietaris. El Pla Futur 2030 aprovat pel grup Volkswagen no confirma oficialment el tancament de la històrica firma espanyola, però una informació publicada pel setmanari alemany WirtschaftsWoche apunta a una retirada progressiva de la marca abans de finals del 2029.
Seat insisteix que «no s’ha pres cap decisió», però la incertesa obliga ja a preguntar-se què passarà amb els actuals Ibiza, León o Arona, amb els seus propietaris i amb una companyia que compta amb 14.000 empleats directes a Espanya.
Què passarà amb Seat?
La resposta més rigorosa, avui, és que encara no se sap. Volkswagen va aprovar aquest 3 de setembre el seu gran pla de transformació fins al 2030, però el seu comunicat oficial no va anunciar la desaparició de Seat. Tanmateix, el document intern publicat pel mitjà alemany WirtschaftsWoche planteja, segons les informacions conegudes, una retirada ordenada de la marca abans de finals del 2029 i el traspàs de part de les seves estructures i productes cap a Cupra.
Això no significa necessàriament el tancament de Seat S.A. ni de la fàbrica de Martorell. De fet, la companyia ja produeix vehicles de Cupra i del Grup Volkswagen i el seu futur industrial podria continuar encara que desaparegués el logotip de Seat dels cotxes nous.
Per què el grup Volkswagen vol tancar la marca Seat?
L’explicació estaria en l’estratègia de reducció de costos i simplificació del Grup Volkswagen. El fabricant alemany vol retallar complexitat, models i estructures per millorar la seva rendibilitat davant la competència xinesa, la debilitat del mercat europeu i l’enorme inversió necessària per electrificar-se.
En aquest context, Cupra s’ha convertit en la gran aposta de futur. La marca té una posició més orientada al segment de més valor i ha rebut les principals inversions en nous models elèctrics. Mantenir Seat i Cupra com dues marques diferenciades suposaria continuar destinant recursos a gammes, desenvolupament i comercialització paral·lels.
Quants treballadors té la companyia Seat?
Seat S.A. compta actualment amb prop de 14.000 empleats directes, segons les últimes dades corporatives disponibles. L’empresa estima, a més, que la seva activitat genera impacte sobre més de 100.000 llocs de treball indirectes en la seva cadena de valor.
Per això, la possible desaparició de la marca no és només una qüestió comercial. Tanmateix, tampoc implica automàticament 14.000 acomiadaments: Seat S.A. engloba les activitats industrials i les dues marques, Seat i Cupra. El futur laboral dependrà, sobretot, de quina producció mantingui Martorell i dels nous projectes que Volkswagen assigni a Espanya.
Què passarà amb els cotxes Seat?
Els Seat que ja circulen no desapareixeran ni deixaran de poder utilitzar-se. Una eventual retirada de la marca afectaria, principalment, la fabricació i comercialització de nous vehicles amb l’emblema Seat.
La gran incògnita és què passaria amb models com l’Ibiza, el León o l’Arona quan arribi el final del seu cicle comercial. Volkswagen podria deixar de renovar-los, substituir-los per models de Cupra o mantenir alguns vehicles sota una altra estratègia del grup. A hores d’ara, cap d’aquestes opcions ha estat confirmada oficialment.
Com afectarà el propietari d’un cotxe Seat?
En principi, una hipotètica desaparició de la marca no hauria d’anul·lar una garantia ja contractada ni les obligacions assumides pel fabricant. Seat ofereix actualment garanties per a vehicles i reparacions, a més d’extensions de cobertura de fins a deu anys en determinats casos.
També continuarien existint obligacions de seguretat, campanyes de revisió i assistència relacionades amb vehicles ja comercialitzats. A més, el fet que Seat formi part del Grup Volkswagen redueix el risc d’un escenari d’abandonament industrial complet: no seria comparable a la desaparició d’un fabricant independent sense una gran estructura al darrere.
Podré continuar portant el cotxe a un taller de Seat?
Tot apunta que sí, tot i que probablement canviaria la denominació i l’organització de la xarxa a llarg termini. La mateixa informació publicada sobre el suposat pla de retirada parla de mantenir el servei als clients existents, inclòs el manteniment.
A més, l’actual xarxa de Serveis Autoritzats Seat està integrada en un ecosistema de postvenda del Grup Volkswagen. Per tant, el més probable —encara que encara no existeix un pla oficial— és que molts tallers continuïn atenent aquests vehicles sota una xarxa conjunta, reconvertida o integrada amb Cupra i altres marques del grup.
El propietari, pendent del grup Volkswagen
La possible desaparició de Seat seria un cop històric per a l’automoció espanyola, però per al propietari d’un cotxe la conseqüència immediata seria, previsiblement, molt menor del que suggereix el titular de «tancament». El seu cotxe continuaria circulant, les garanties vigents s’haurien de respectar i l’assistència i reparació s’haurien de mantenir.
La gran pregunta encara no és què passarà amb els Seat que ja són a les carreteres, sinó si Volkswagen confirma realment el final de la marca i com organitzarà després la seva xarxa comercial, els seus tallers i la continuïtat dels seus models més populars. Fins que el grup alemany concreti els seus plans, qualsevol escenari més enllà del 2029 continua sent, necessàriament, una hipòtesi.
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