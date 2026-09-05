Subhasta de pisos i immobles procedents d'herències sense testament a Palamós i Palafrugell i altres punts de Catalunya: "El que es recapti revertirà a la societat"
Els béns, pels quals la Generalitat espera recaptar almenys 1,5 milions d’euros, provenen d’herències de persones que moren sense deixar testament o quan aquest no és vàlid
Empreses i particulars poden presentar ofertes a la licitació fins al 21 de setembre
Roberto Bécares
Un habitatge de 31 metres quadrats construïts al carrer Besalú de Barcelona per 62.600 euros, un pis bufó en una zona cèntrica de Blanes per 95.200 o el 50% de la propietat d’un àtic de 172 metres quadrats en primera línia de platja de Palamós per 541.100 euros. Aquests són només alguns dels 22 béns immobles que la Generalitat de Catalunya traurà a subhasta procedents d’herències intestades, una situació que es produeix quan una persona mor sense deixar testament, o si el testament no és vàlid o està incomplet.
Després d’un procés administratiu complex, en què la Generalitat s’assegura que no hi ha hereus legítims i, si els béns immobles no poden ser destinats a habitatge social —tasca que fa l’Agència de l’Habitatge—, aquests es liquiden, principalment per subhasta pública, i «els diners recaptats es redistribueixen a la societat», precisen a El Periódico des del Departament d’Economia i Finances.
Se subhasten 10 habitatges, cinc places d’aparcament, tres locals comercials i tres solars
Mitjançant aquesta licitació, que es duu a terme de manera presencial i que se celebrarà el pròxim 8 d’octubre a l’auditori del Districte Administratiu de la Generalitat a Barcelona, es posaran a la venda 10 habitatges —en quatre d’ells surt a subhasta el 50% de la propietat—, cinc places d’aparcament, tres locals comercials —en dos d’ells la Generalitat ostenta el 50% de la propietat i un d’aquests lots, a més, està format per dos immobles— i tres solars.
Tots els immobles estan situats a Catalunya, excepte un dels habitatges, que és a la Comunitat Valenciana. Es tracta d’un àtic al carrer Novelda d’Alacant de 68 m², que surt a subhasta per 89.800 euros.
Previsió de recaptació
Amb la liquidació dels 21 lots, la Generalitat preveu obtenir un mínim d’1.552.600 euros, una xifra que pot ser millorada a l’alça un cop es facin les subhastes. L’import que s’obtingui d’aquesta subhasta serà destinat a finalitats socials, assistencials o culturals, preferentment del municipi o comarca on tenia l’última residència la persona morta propietària de l’immoble.
A Barcelona se subhasta un pis de 51 m² per 95.000 euros, o mig àtic per 86.000
Entre altres béns que surten a subhasta en aquesta convocatòria hi ha un pis de la plaça del Pedró de Barcelona de 51 m² pel qual es pot licitar des de 95.200 euros; el 50% d’un àtic al carrer Roc Boronat de Barcelona per 86.800; una casa unifamiliar d’una sola planta al carrer Sant Celoni de Roda de Berà per 73.000, o un habitatge en «mal estat de conservació» al carrer Major de Santa Coloma de Queralt, de 56 metres quadrats, per poc més de 20.000 euros.
Quart grau de consanguinitat
El Govern té encomanada legalment la funció de tramitar les herències intestades de les persones amb veïnatge civil català que han mort, presumiblement, sense haver atorgat testament i sense hereus o familiars coneguts fins al quart grau de consanguinitat.
El procediment perquè la Generalitat sigui declarada hereva «transitòria» d’un difunt s’inicia amb un acord d’incoació, que s’ha de publicar, entre altres llocs, al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, al Butlletí Oficial de l’Estat i a la web del Departament d’Economia, i finalitza amb una resolució de la Direcció General del Patrimoni, que declara la procedència o no de la Generalitat com a hereva intestada.
La data límit per presentar les ofertes a les licitacions és el 21 de setembre i la subhasta se celebrarà el 8 d’octubre
Un cop liquidades les herències de les quals procedeixen els immobles adjudicats, la Junta d’Herències, un òrgan col·legiat que compta amb la participació de diversos departaments de la Generalitat i de les corporacions locals de Catalunya, representades per la Federació de Municipis de Catalunya i l’Associació de Municipis de Catalunya, establirà els criteris per distribuir l’import ingressat, mitjançant les corresponents convocatòries públiques a les entitats socials, assistencials o culturals interessades que puguin participar com a beneficiàries.
La data límit per presentar les ofertes a les licitacions, a les quals poden optar empreses i particulars, és el 21 de setembre, a les 14.00 hores, a través del Perfil de Contractant de la Direcció General del Patrimoni de la Generalitat, allotjat a la Plataforma de Serveis de Contractació Pública de Catalunya. Si la subhasta queda deserta, els béns es podran liquidar mitjançant venda directa.
Per poder participar en la subhasta, entre altres requisits, s’haurà de presentar l’oferta econòmica i dipositar l’import de garantia a la Caixa General de Dipòsits de la Generalitat, un import fixat al plec de condicions de cada immoble.
Durant l’acte públic, s’obriran els sobres amb les ofertes econòmiques que ha rebut cada lot i, a partir d’aquí, els licitadors que es trobin presents podran millorar a mà alçada les ofertes presentades.
A la subhasta, que serà pública, s’obriran els sobres amb les ofertes econòmiques que ha rebut cada lot i, a partir d’aquí, els licitadors podran millorar a mà alçada les propostes
Les característiques tècniques de totes les finques es poden consultar a la Plataforma de Serveis de Contractació Pública de Catalunya, tot i que també es poden visitar, contactant amb la Direcció General del Patrimoni.
Aquestes subhastes públiques de béns es fan periòdicament, un cop hi ha un volum suficient de lots per convocar-les. El desembre del 2022, per exemple, la Generalitat va adjudicar 12 dels 35 immobles que va treure a subhasta, entre ells set habitatges, per un import total d’1,2 milions d’euros.
Si la subhasta queda deserta, la Generalitat procedirà a la venda directa
En total, després de gestionar herències intestades, la Generalitat ha destinat directament a habitatge social 55 finques urbanes, de les quals han sortit 76 habitatges, i ha revertit a la societat un total de 46,2 milions d’euros, d’acord amb fonts del Departament d’Economia i Finances.
Subhastes, una oportunitat per comprar
Les subhastes d’habitatge per part de bancs, organismes públics o administracions s’han convertit en una alternativa cada vegada més interessant per a qui busca comprar habitatge per sota del seu valor de mercat. Al portal immobiliari Idealista, de fet, tenen fetes fins i tot seleccions de les millors gangues, com un pis a la zona de Llano de Gijón per 100.000 euros o un altre habitatge a El Campello (Alacant) per 121.000 euros.
Normalment, els anuncis porten l’advertència que no es poden visitar i que l’adquisició es fa «exclusivament» en el marc del procés de subhasta judicial en què es troba, a través de cessió de rematada. És per això que el preu que surt publicat és només «orientatiu» respecte al que pot ser adjudicat finalment.
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