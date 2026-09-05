El Teatre-Museu Dalí acull una trobada d'emprenedors per potenciar el lideratge amb la mirada del pintor
La jornada, que va començar divendres a Girona amb una sessió d’intel·ligència artificial, ha continuat aquest dissabte a Figueres
La Fundació Princesa de Girona ha reunit aquest dissabte 30 joves emprenedors d'arreu de l'estat al Teatre-Museu Dalí de Figueres en una sessió de lideratge a través de l’art, una de les activitats destacades del primer bootcamp de «Generació Propòsit 2.0», que va començar divendres a Girona. L’experiència, desenvolupada en col·laboració amb la Fundació Gala-Salvador Dalí, ha utilitzat tres obres de Salvador Dalí per treballar aspectes com la identitat, la presa de decisions, la incorporació de diferents punts de vista, el treball en equip i el llegat dels projectes.
Sota el lema «Liderar és construir una mirada compartida», el taller ha estat conduït per Sílvia Benaiges, gerent de la Fundació Heura i impulsora de Liderar amb Art. Els participants han treballat a partir de l’observació, el diàleg i la reflexió per traslladar els aprenentatges de l’art als reptes de l’emprenedoria. Després de l’activitat al museu, els joves han tornat a la seu de la Fundació Princesa de Girona, on han participat en sessions sobre habilitats de lideratge, comunicació, gestió del canvi i intel·ligència emocional, a càrrec de la psicòloga María Palacín, i sobre emprenedoria socialment responsable, impartida per la consultora ALWA. El bootcamp ha finalitzat a les set de la tarda.
La trobada de Girona i Figueres, que va començar divendres amb una sessió d’intel·ligència artificial aplicada a l’emprenedoria, és la primera de les quatre que la Fundació celebrarà aquest setembre a Girona, Madrid, Saragossa i Sevilla. En total, el programa reunirà prop de 120 joves d’entre 20 i 35 anys, amb projectes relacionats amb àmbits com la salut, l’educació, la inclusió social, la sostenibilitat, la cultura i la participació comunitària.
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