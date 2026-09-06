Els API diuen que moltes immobiliàries de Girona no publiquen els pisos de lloguer a plataformes per evitar el col·lapse
El motiu és l'allau de demandes i amb la cartera de clients que tenen en fan prou per col·locar "els pocs" que surten
El col·legi d'Agents de la Propietat Immobiliària (API) de Girona reconeixen que moltes immobiliàries de la ciutat no publiquen els pisos de lloguer que tenen a les plataformes per evitar el col·lapse. El problema és que per cada immoble que surt disponible hi ha una "allau de demandes" que fa impossible d'atendre tots els interessats. A més, amb la cartera de clients que tenen les immobiliàries en fan prou per poder col·locar "els pocs pisos" a lloguer que surten. El president dels API a Girona, Joan Company, assenyala que, tot i l'increment que hi ha hagut de contractes de lloguer a la ciutat, no és "massa optimista" que millori la situació a la ciutat i recorda que encara s'està "molt per sota" de l'oferta que hi havia el 2022.
La majoria de portals immobiliaris tenen les mateixes ofertes de pisos de lloguer. Habitualment, les empreses posen a totes aquestes pàgines web els immobles que lloguen per poder arribar al màxim de gent possible. Però el president dels API de les comarques gironines, Joan Company, assenyala que els darrers mesos, arran dels pocs pisos que hi ha de lloguer es troben que ja no és la millor opció.
El problema és "l'allau de demandes" que reben les immobiliàries i els propietaris que decideixen fer publicitat dels pisos en aquests portals. Això fa que moltes vegades no es pugui filtrar, però tampoc atendre de la millor manera els interessats. A més, Company assenyala que l'oferta de lloguer "és tan minsa" que amb la cartera de clients que tenen les immobiliàries n'hi ha prou per col·locar el pis.
"Moltes vegades ens trobem que és el mateix propietari que et porta l'inquilí", assenyala el president dels API a Girona. I és que la poca oferta de lloguer fa que la quantitat de sol·licituds sigui "desmesurada". En poca estona es pot arribar a les 200, un fet que fa molt complicat que la immobiliària pugui gestionar i buscar el perfil més adequat.
Poc optimista
Company assenyala que és "poc optimista" amb la quantitat de pisos que es puguin posar al mercat del lloguer, tot i que reconeix que hi ha hagut un increment del 24% en els contractes que s'han signat a la ciutat de Girona en el primer trimestre de l'any. Un moviment que Company vincula a les diferents promocions de pisos d'obra nova que s'han anat acabant a la ciutat i en poblacions properes i que s'ha combinat amb la mobilitat que generen els pisos d'estudiants a l'estiu.
En aquest sentit, el president dels API a Girona recorda que encara s'està "molt per sota" del nombre de contractes de lloguer que es feien el 2022 i no veu unes "grans perspectives" de cara al futur, especialment a Girona. "Estem parlant que l'oferta encara és molt minsa", assenyala.
A més, des dels API no veuen que la limitació dels lloguers a les zones de mercat tens hagi d'afavorir al fet que els propietaris treguin a lloguer els seus immobles i aposta perquè el mercat sigui "una mica més lliure" i que s'ofereixin incentius i seguretat jurídica als propietaris.
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