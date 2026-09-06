Més de 2.300 gironins compatibilitzen la pensió de jubilació amb una feina
Els propietaris de petits negocis i també els professionals liberals són els que més aprofiten aquesta possibilitat, que ha augmentat un 10% en un any
Tot i que, a partir de determinades edats, la majoria dels professionals estan desitjant reunir els requisits necessaris per jubilar-se i oblidar-se per sempre dels maldecaps que comporta la feina, també hi ha qui decideix ajornar aquest moment. Ja sigui per voluntat pròpia, perquè gaudeixen de la seva professió i no volen abandonar-la del tot, o per la necessitat d’obtenir més ingressos, el que és cert és que cada vegada hi ha més gironins que opten per compatibilitzar el cobrament de la pensió amb el manteniment de l’activitat.
Una alternativa a mig camí entre la jubilació ordinària i la demorada -quan s’endarrereix la retirada a canvi de sumar un percentatge addicional a la pensió per cada any transcorregut-, que el Govern ha intentat impulsar en els últims anys com una manera més de reduir l’elevat cost de les prestacions i contribuir a la sostenibilitat del sistema. De moment, això sí, amb un èxit moderat.
D’acord amb les últimes dades facilitades per la Seguretat Social, al tancament del mes de juliol 2.352 gironins compatibilitzaven la seva pensió amb una feina a temps complet o parcial, fet que situa la província com la sisena amb més persones en aquesta situació. Per davant només hi ha Barcelona, amb 11.015; Madrid, amb 10.753; València, amb 3.594; Alacant, amb 2.676; i Balears, amb 2.497. En total, a Espanya són 80.138 persones, un 10% més que fa només un any.
Jubilació activa
D’aquesta xifra, la immensa majoria corresponen a professionals que han optat per l’anomenada jubilació activa, que es produeix quan, en el moment de començar a cobrar la pensió, se sol·licita fer-ho de manera compatible amb el manteniment d’algun grau d’activitat.
Fins a l’any passat, es percebia per defecte el 50% de la pensió -d’aquesta manera, els beneficiaris podien percebre fins al 100 % del seu salari, més la meitat del que els corresponia de la prestació pública-; una quantitat que podia arribar al 100% de la prestació en el cas que es tractés d’autònoms que tinguessin assalariats al seu càrrec. Una manera de protegir també l’ocupació.
Tanmateix, a partir de l’abril del 2025 el sistema va canviar i es percep un percentatge que arrenca en el 45% de la pensió i que va augmentant progressivament fins que, a partir del cinquè any, arriba al 100%, amb l’objectiu d’animar els beneficiaris a mantenir aquesta compatibilitat durant més temps. En el cas dels autònoms amb personal al seu càrrec, el percentatge arrenca en el 75%.
El perfil
Però, qui està optant per la jubilació activa? Entre els col·lectius més nombrosos hi ha molts propietaris de petites empreses, que en surten beneficiats perquè poden continuar percebent els ingressos que els proporciona el seu negoci i sumar-hi la pensió. Una decisió que molts també prenen per evitar la brusca caiguda d’ingressos que acostuma a representar la jubilació per a aquest col·lectiu, ateses les baixes prestacions que solen percebre els autònoms.
A aquests cal sumar-hi una quantitat menor de gironins que es troben en situació de jubilació flexible. La diferència respecte de la primera és que, en aquest cas, es tracta de persones que ja havien deixat completament de treballar i que, en un moment determinat, decideixen tornar al món laboral.
Fins ara, aquest retorn només es podia fer com a assalariat, és a dir, amb un contracte sota el braç, però des d’aquesta setmana també es pot fer com a autònom, fet que es preveu que impulsi aquesta modalitat.
En total, els jubilats que compatibilitzen la seva pensió amb la feina en algun grau amb prou feines representen al voltant de l’1%. La prestació mitjana que reben aquestes persones se situa una mica per sota dels mil euros mensuals, un bon complement per al seu sou fins que decideixin retirar-se del tot.
Dins d’aquest col·lectiu també cal destacar la presència de desenes de metges a la província, que gaudeixen d’un règim creat específicament per a aquesta professió, i uns pocs que han sol·licitat compatibilitzar la seva pensió amb la creació artística, que també té una regulació especial.
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