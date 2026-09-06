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Transgourmet tanca el 2025 amb una facturació de 1.208 milions d’euros

La companyia amb seu a Vilamalla manté una xarxa de 74 centres GM Cash i continua ampliant la seva presència en el comerç de proximitat

La firma va destinar 85 milions d’euros a inversions

El director general de Transgourmet Ibèrica, Lluís Labairu, durant la inauguració del centre a Mercabarna

El director general de Transgourmet Ibèrica, Lluís Labairu, durant la inauguració del centre a Mercabarna / Transgourmet

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Oriol Puig Tomàs

Oriol Puig Tomàs

Transgourmet Ibérica, la companyia de distribució alimentària amb seu a Vilamalla, a l’Alt Empordà, va tancar el 2025 amb una facturació consolidada de 1.208 milions d’euros. L’empresa, integrada en el grup suís Coop, consolida així un volum de negoci superior als 1.200 milions en un exercici en què ha mantingut una elevada activitat inversora i ha continuat ampliant la seva xarxa comercial i logística.

La principal font d’ingressos del grup continua sent el negoci vinculat a l’hostaleria, la restauració i el càtering, que durant l’any passat va generar prop de 650 milions d’euros. Per la seva banda, la divisió de comerç de proximitat i conveniència va aportar 558 milions.

En comparació amb el 2024, la xifra global de negoci va retrocedir gairebé un 1%. La facturació de l’àrea d’hostaleria va disminuir un 0,6%, mentre que la del negoci minorista ho va fer un 1,2%.

La reducció dels ingressos va anar acompanyada d’un descens més acusat dels resultats. El resultat d’explotació es va situar en 31,3 milions d’euros, un 11,8% menys, mentre que el benefici atribuït després d’impostos va ser de 21,04 milions, un 13,4% inferior al de l’exercici anterior.

La companyia va decidir destinar íntegrament aquest benefici a reserves i no repartir dividends a la seva matriu. Aquesta decisió permet reforçar els recursos propis en un moment en què Transgourmet continua apostant per créixer a través de noves inversions i de l’ampliació de la seva implantació territorial.

Durant el 2025, el grup va destinar 85 milions d’euros a inversions. Una de les operacions més destacades dels últims meoss ha estat l’obertura d’un nou centre a Mercabarna, que compta amb una plataforma logística específica per donar servei al sector de l’hostaleria. El projecte ha suposat una inversió d’uns 11 milions d’euros.

Sota la marca GM Cash, Transgourmet disposa actualment de 74 centres cash & carry. Paral·lelament, l’empresa ha continuat desenvolupant la seva activitat minorista a través de les marques Suma, Spar i Kuups, amb 30 noves botigues franquiciades durant l’exercici.

La companyia també ha reforçat la seva estructura a través d’operacions corporatives. Entre les adquisicions realitzades durant el 2025 hi ha la majorista mallorquina Moyà Saus i la distribuïdora gironina Dispuig, moviments que amplien la cobertura territorial i la capacitat de servei del grup.

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De cara al 2026, Transgourmet confia a tornar a guanyar volum de negoci a través de la incorporació de nous clients del sector de l’hostaleria, l’obertura de nous establiments i l’aprofitament de les operacions de creixement dels darrers mesos. L’objectiu passa per convertir l’expansió de la xarxa i les inversions recents en una millora tant de les vendes com de la rendibilitat.

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