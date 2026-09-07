La Cambra de Contractistes denuncia que 192 obres públiques han quedat desertes a Catalunya en el primer semestre
Les licitacions sense adjudicar sumen 50,9 milions i l'entitat culpa a "l'encariment dels costos de construcció"
A Girona, una de les obres més destacades que ha quedat deserta és la construcció d'una nova llar d’infants municipal a Lloret de Mar, per 1,35 milions d'euros
La Cambra de Contractistes d'Obres de Catalunya (CCOC) ha denunciat que 192 obres o lots licitats per les administracions públiques han quedat desertes a Catalunya en el primer semestre del 2026. Les licitacions sense adjudicar sumen 50,93 milions d'euros i l'administració local concentra el 72% de l'import de les licitacions desertes (36,7 milions). La CCOC culpa directament a "l'encariment dels costos de construcció", especialment pel que fa a l'energia, les matèries primeres o els materials de construcció. Per tot plegat, els contractistes d'obres de Catalunya reclamen "pressupostos ajustats als costos reals del mercat" i mecanismes que permetin "reequilibrar" els contractes davant d'increments extraordinaris dels costos.
"No podem permetre que projectes necessaris per al país quedin aturats perquè els pressupostos amb què es liciten no responen a la realitat del mercat", ha assenyalat el president de la CCOC, Lluís Moreno. "Cal actualitzar els preus amb més agilitat i disposar de mecanismes que permetin afrontar increments extraordinaris dels costos, perquè les empreses puguin concórrer a les licitacions i les obres s'acabin executant", ha insistit Moreno.
Ajuntaments, diputacions i altres organismes locals acumulen 134 obres o lots deserts, per un import de 36,69 milions d'euros, més del 70% del valor total de les actuacions que no han trobat adjudicatari. No obstant això, l'administració local és també la que concentra un volum més elevat de licitació pública a Catalunya, amb pràcticament la meitat del total licitat durant el primer semestre de l'any. En paral·lel, la Generalitat i els seus organismes sumen les 58 actuacions restants, amb un pressupost de 14,24 milions d’euros.
L'administració central no registra cap obra deserta en les dades analitzades, si bé aquesta dada s'ha de llegir en el context d'un volum de licitació estatal encara reduït a Catalunya. Durant el primer semestre, l'Estat va licitar 396,3 milions d'euros, aproximadament el 23% del total de la licitació pública catalana. La CCOC també alerta de la falta d'activitat en determinats àmbits, com la Direcció General de Carreteres, que no va licitar cap obra a Catalunya durant els sis primers mesos de l'any.
Per territoris, Barcelona concentra el nombre més elevat d'actuacions desertes, amb 80 obres o lots i un pressupost de 19,23 milions d'euros. Tarragona registra 44 actuacions, per 9,95 milions, mentre que Girona en suma 31, per 7,41 milions. Lleida comptabilitza 26 obres o lots deserts, però el seu import supera els 12 milions d'euros a causa del pes d'algunes actuacions de carreteres de pressupost elevat.
Les principals licitacions desertes
Entre les actuacions d’import més elevat que no han trobat adjudicatari hi ha el projecte de sanejament i depuració dels nuclis d’Aldover i Xerta, licitat pel Consell Comarcal del Baix Ebre, amb un pressupost de 2,93 milions d'euros. També destaquen dues actuacions de la Diputació de Lleida: la millora de la carretera LV-5055, entre l'N-230 i Vilamòs, per 2,74 milions, i la millora i estabilització de talussos de la carretera LV-9124 al Pallars Jussà, per 2,41 milions. Entre els projectes de la Generalitat figura també l’ampliació i reforma de la comissaria ABP de Vielha, per 2,11 milions d'euros.
A l’àmbit municipal, destaquen la urbanització de la unitat d'actuació número 2 del Mirador del Penedès, al Montmell, per 1,85 milions; la construcció d'una nova llar d’infants municipal a Lloret de Mar, per 1,35 milions; o l'adequació d’instal·lacions i façanes del pavelló 6 de Mercabarna, per 1,22 milions.
9 de cada 10 constructores, afectades per l'escalada dels costos
Segons la patronal de la construcció d'àmbit estatal, el 90% de les empreses constructores espanyoles ja s'han vist afectades per l'escalada dels costos, especialment per l'encariment de l'energia, els combustibles i determinades matèries primeres. La CNC calcula que el 56% de les empreses ha hagut d'alentir la seva activitat i avisa que, si aquesta situació es manté, també pot acabar tenint conseqüències sobre l'ocupació.
Un dels àmbits més sensibles és el de les carreteres. La patronal calcula que els sobrecostos se situen al voltant del 15% en les actuacions de manteniment i poden arribar al 30% en la rehabilitació de ferms. Aquest desajust és especialment problemàtic en els contractes públics licitats amb pressupostos elaborats abans dels increments de preus.
La CCOC reclama pressupostos ajustats als costos reals
Davant d'aquesta situació, la CCOC considera necessari que els pressupostos de licitació s'actualitzin de manera més ràpida i que les administracions disposin de mecanismes que permetin reequilibrar econòmicament els contractes davant alteracions excepcionals dels costos. "És imprescindible que les obres es licitin amb pressupostos ajustats als costos reals del mercat", ha insistit el president de la CCOC, Lluís Moreno.
"Aquesta tensió també es reflecteix en la concurrència empresarial", ha posat sobre la taula Moreno. "Durant el primer semestre de 2026, el 38% de les obres públiques licitades a Catalunya van rebre només una o dues ofertes, un indicador de les dificultats creixents d'alguns concursos per atreure empreses", ha constatat el president de la CCOC.
En conjunt, la licitació pública va arribar als 1.714,1 milions d'euros durant el primer semestre del 2026, només un 2,1% més que en el mateix període de l'any anterior.
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