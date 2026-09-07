Dejan Kamenjasevic: "Dubai Basketball és una història que va començar de zero"
El CEO de l'equip d'Eurolliga recorda la seva connexió gironina en un nou episodi del podcast Girona Valley
El nou episodi del podcast Girona Valley nº 91, dirigit pel Diari de Girona i La Factoria, descobreix la faceta més executiva i de superació personal de Dejan Kamenjasevic, CEO de Dubai Basketball. L’executiu va néixer a Bòsnia (Sarajevo) però la seva família es va refugiar a Girona per la guerra dels Balcans i és per això que se sent “100% gironí”. En la conversa, repassa la creació des de zero d'un club que ha trencat esquemes a l'Orient Mitjà i analitza la gestió empresarial a partir de la cultura de l'esforç i el lideratge humà. Ell és l’ànima de club que representa la seva superació personal perquè a Dubai ell també va començar de zero “perquè he caigut moltes vegades a la vida i m’he aixecat”-
Tot i el seu actual paper de lideratge a Dubai, Kamenjasevic deixa clar des del primer moment la seva connexió emocional amb la ciutat de Girona, on considera que hi té les seves arrels: "Em sento gironí, em sento català i em sento una persona identificada amb la ciutat. Els meus fills van néixer aquí, el meu pare va morir aquí, la meva mare i la meva família hi viuen, a l'Escala i a Girona. He passat aquí els millors i més importants anys de la meva vida".
Sobre el projecte de Dubai Basketball, el directiu desmunta els clixés habituals que associen l'èxit de l'entitat únicament al poder financer de la regió. Kamenjasevic remarca que els diners no garanteixen resultats si no hi ha una feina humana i estratègica al darrera: "És més fàcil acollir-se als comentaris típics sobre Dubai i el luxe, però els diners no et garanteixen cap èxit en cap indústria. La nostra és una història de superació, de persistència, de no rendir-se mai i d'una visió humana feta per persones".
El creixement de l'entitat ha estat fulgurant des dels seus inicis modestos l'any 2014, quan van començar a treballar a l'aire lliure en condicions extremes. Aquesta evolució ha superat qualsevol previsió inicial: "Nosaltres vam començar amb una acadèmia amb dos nanos a un parc a 44 graus un 6 de setembre de 2014. La nostra visió era que tot això pogués passar a l'any sis o set, i ha passat a l'any dos. Ara tenim més de 226 acadèmies de bàsquet a Dubai i més de 26.000 persones federades".
El club ha integrat un fort segell català en la seva estructura organitzativa, tant a la pista com a les oficines, un fet que Kamenjasevic defensa amb orgull com a mostra de confiança en el talent local: "Entre jugadors, staff, entrenadors i oficina tenim 14 persones parlant català al club. Després de l'anglès, el català és l'idioma més parlat. Això demostra que jo sempre he anat confiant en la gent d'aquí i en la nostra qualitat humana i professional".
El model d'espectacle de Dubai Basketball busca fusionar el millor de les dues grans potències del bàsquet mundial, oferint una experiència única a la Coca-Cola Arena: "Tenim l'NBA com a referent d'espectacle fora de la pista, i a la pista intentem impulsar el joc europeu amb passió i joc d'equip. Tens el millor de l'NBA i el millor d'Europa en un pavelló que és dels millors del món, i això fa que Dubai sigui especial".
La transició de la pista de bàsquet als despatxos ha sigut un procés d'adaptació personal intens per a l'antic entrenador, que ha hagut d'assumir la responsabilitat de liderar un projecte d'aquesta magnitud: "Jo he estat entrenador de bàsquet tota la meva vida. Per una situació com es va fer, he passat de la pista al despatx a construir aquest projecte de zero. La meva mentalitat ha hagut de madurar a base de caigudes i d'errors que he fet a la meva vida".
A més de la consolidació del club a l'elit, la visió empresarial de Kamenjasevic busca diversificar i crear un ecosistema corporatiu global al voltant de la marca: "A banda del Dubai Basketball Club, tenim una empresa per desenvolupar altres projectes relacionats amb l'esport. Volem crear una marca d'estil de vida, fer un canal de televisió esportiu, una universitat esportiva i un centre d'alt rendiment. Tenim moltes idees en marxa aprofitant els recursos, l'experiència i el coneixement d'Europa".
Finalment, Kamenjasevic reflexiona sobre la seva motivació personal i el llegat que vol deixar per sobre dels reconeixements o el benefici econòmic: "Jo em moc per un sentit de llegat, per deixar alguna cosa darrere que la gent pugui utilitzar. Em moc per una motivació personal de superar-me a mi mateix i de demostrar als meus fills i a la meva família que valia la pena tot el sacrifici".
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