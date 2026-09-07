Frit Ravich invertirà més de 115 milions en una nova fàbrica a Maçanet i un centre logístic a Madrid
La planta de la Selva tindrà 33.000 metres quadrats, començarà a construir-se el 2027 i l’empresa preveu crear uns 500 llocs de treball els pròxims anys
Les dues actuacions formen part del Pla Estratègic 2030 de l’empresa i estan vinculades al seu objectiu d’arribar als 600 milions d’euros de facturació
O.P.
Frit Ravich invertirà més de 115 milions d’euros en la construcció d’una nova fàbrica a Maçanet de la Selva i en l’obertura d’un centre de distribució a Madrid. Les obres de la planta gironina està previst que comencin el 2027 i el projecte ha de permetre a l’empresa duplicar la seva capacitat de producció a finals d’aquesta dècada.
La nova fàbrica s’aixecarà en una parcel·la adjacent a l’actual seu de Frit Ravich i ocuparà uns 33.000 metres quadrats. Les instal·lacions es destinaran principalment a l’elaboració de patates fregides i crispetes.
L’actual planta de Maçanet de la Selva, de 26.000 metres quadrats, continuarà en funcionament i concentrarà la producció de fruits secs. Segons les previsions de l’empresa, la nova infraestructura permetrà duplicar la capacitat productiva el 2030 i ofereix marge per quadruplicar-la el 2050 mitjançant diferents fases d’ampliació.
La directora general de Frit Ravich, Judith Viader, vincula el projecte a l’augment de la producció i a les necessitats de la companyia. “Aquesta nova infraestructura representa la visió de futur de Frit Ravich i el nostre compromís amb la innovació, l’eficiència i el desenvolupament de les persones i del territori”, afirma Viader.
«Ampliar la nostra capacitat productiva és indispensable per donar la millor resposta als nostres clients, potenciar les nostres marques i impulsar el nostre rol dual com a fabricants i distribuïdors de referència»
El projecte es troba actualment en fase de Pla Director, amb la definició de la distribució dels espais, els fluxos de treball i les diferents fases de construcció. Frit Ravich treballa en el disseny i la direcció del projecte amb la firma d’enginyeria i arquitectura Colomer-Rifà.
Ampliació de la plantilla
L’ampliació també comportarà un increment de la plantilla. La companyia calcula que crearà uns 500 llocs de treball de manera progressiva durant els pròxims anys i assenyala que, amb el creixement previst, podria arribar a situar-se prop dels 2.000 treballadors.
En paral·lel a la nova fàbrica, Frit Ravich preveu obrir un centre de distribució a Madrid per donar servei principalment a les zones centre i sud de la Península. L’objectiu és mantenir els lliuraments en 24 hores als clients dels canals d’alimentació, hostaleria, impuls i venda a granel.
Camí dels 600 milions de facturació
Les dues actuacions formen part del Pla Estratègic 2030 de l’empresa i estan vinculades al seu objectiu d’arribar als 600 milions d’euros de facturació. L'any passat, la companyia va assolir una xifra de negoci de 359 milions d’euros, un 8% més que el 2024.
Actualment, Frit Ravich té la seu a Maçanet de la Selva, disposa de 38 delegacions i compta amb una plantilla de prop de 1.200 persones, segons les dades facilitades per la mateixa companyia.
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