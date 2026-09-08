Alemanys, britànics i suïssos, els estrangers que més hipoteques demanen a Espanya
Alemanys, britànics i suïssos són els estrangers que més hipoteques sol·liciten per comprar un habitatge a Espanya, segons un informe que d’Idealista ha difós aquest dimarts amb dades del segon trimestre de l’any. Els ciutadans alemanys van concentrar el 15,6% de les sol·licituds de préstecs de no residents per comprar habitatge a Espanya a través del bróker hipotecari d’Idealista.
Els britànics van representar el 10,6% de les peticions i els suïssos, el 9,4%. A continuació se situen els francesos (9,1%), els holandesos (8,3%) i els estatunidencs (5,9%). El ‘top 10’ el completen els ciutadans d’Irlanda (4,5%), Bèlgica (3,6%), Suècia (3,6%) i Itàlia (2,3%). El gruix de les peticions, un 81,8%, corresponia a la compra d’un primer habitatge, mentre que un 8,9% es destinava a segones residències i un 4,5% a millorar les condicions d’hipoteques ja signades.
La costa concentra la demanda
La major part de les sol·licituds d’hipoteca d’estrangers per comprar habitatge es concentren a la costa mediterrània. La Comunitat Valenciana encapçala la demanda, amb un 32,3% del total, seguida d’Andalusia (19,9%) i Catalunya (14%). Madrid concentra el 6,5% de les sol·licituds, mentre que Canàries representa el 6,3%, Balears el 5,8% i Múrcia el 5,4%. En canvi, es pot observar un clar canvi de les tendències de compra si es compara els compradors estrangers envers els nacionals.
La demanda hipotecària dels consumidors espanyols es troba més concentrada a les capitals de comunitats autònomes com Madrid (16,7%) i Barcelona (13,1%). Tot i això, el tercer lloc és València (7,8%) i aquest sí que coincideix amb el criteri estranger.
El preu mitjà de més de 265.000 euros
L’informe situa en 265.093 euros el preu mitjà de compra sol·licitat pels estrangers, un 3,6% més que un any abans i per sobre de la mitjana nacional, de 207.569 euros. Tot i això, gairebé el 70% de les sol·licituds corresponen a habitatges de menys de 200.000 euros, mentre que només el 2,7% busca finançament per a immobles de més de 500.000 euros.
Pel que fa a la renda, gairebé la meitat dels estrangers que sol·liciten una hipoteca supera els 6.000 euros mensuals. La renda disponible mitjana és de 6.779 euros per llar, aproximadament el doble que la mitjana nacional. Suïssos i estatunidencs encapçalen la classificació, mentre que les rendes més baixes entre les nacionalitats analitzades corresponen a italians, francesos i belgues.
L’edat mitjana dels sol·licitants puja fins als 44 anys, mentre que el finançament demanat baixa fins al 68% del preu de l’habitatge. Alhora, el nivell d’endeutament es redueix: la quota hipotecària representaria el 23% dels ingressos, la proporció més baixa de l’últim any.
Predominança fixa i adinerada
Entre els estrangers no residents que finalment formalitzen una hipoteca, el perfil és encara més solvent. La renda mitjana de la llar supera els 10.000 euros mensuals, mentre que el preu dels habitatges s’aproxima als 403.000 euros i els préstecs se situen al voltant dels 235.000 euros.
El finançament representa de mitjana el 62% del preu de compra i l’endeutament se situa en el 24%. Pel que fa al tipus d’hipoteca, les de tipus fix concentren el 85% de les operacions, mentre que les mixtes representen el 15%. Les variables no tenen representació entre els no residents durant el segon trimestre.
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