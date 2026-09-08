Antoni Escudero és reelegit president dels hostalers gironins després de 23 anys al càrrec
L’entitat, que agrupa més de 1.700 empreses, celebrarà el 2027 els cinquanta anys de la seva fundació
O.P.
Antonio Escudero continuarà com a president de la Federació d’Hostaleria i Turisme de les Comarques de Girona. L’Assemblea General de l’organització empresarial l’ha reelegit aquest dimarts per unanimitat, amb el suport de les tretze associacions que integren l’entitat.
L’empresari de la Jonquera ocupa la presidència de la Federació des de fa 23 anys. Durant el seu discurs després de la reelecció, Escudero ha agraït el suport de les associacions i ha fet balanç de la feina desenvolupada durant els darrers anys en representació del sector turístic i de l’hostaleria de les comarques gironines.
Entre els objectius del nou mandat, Escudero ha situat el manteniment de l’estabilitat econòmica de la Federació i la interlocució amb les administracions en l’elaboració de normatives que afectin el sector turístic.
La Federació també preveu mantenir els serveis d’assessorament laboral, jurídic i normatiu a les associacions i a les empreses que en formen part. Segons dades de l’entitat, cada any s’emeten més d’un centenar de circulars sobre qüestions que afecten les empreses federades.
Un altre dels àmbits que continuarà impulsant l’organització és la formació. La Federació és beneficiària dels cursos subvencionats pel Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya i, durant els darrers quatre anys, més de 1.300 treballadors i empresaris dels sectors turístic i de l’hostaleria han participat en aquestes activitats formatives.
El nou mandat coincidirà també amb el 50è aniversari de la Federació, que se celebrarà el 2027.
La Federació d’Hostaleria i Turisme de les Comarques de Girona està integrada per dotze associacions comarcals o locals i per l’Associació Turisme Rural Girona. Agrupa més de 1.700 empreses federades i assegura representar institucionalment uns 7.500 establiments d’allotjament turístic i restauració de la demarcació de Girona.
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