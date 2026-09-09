Girona només aporta cinc habitatges a l’‘Idealista públic’ creat pel Govern
Els cinc pisos disponibles són en un mateix edifici de Vidreres, tenen entre 115 i 120 metres quadrats i es lloguen per entre 903 i 1.012 euros mensuals
O.P. / B.Roig
La demarcació de Girona té, de moment, una presència gairebé testimonial en la nova plataforma pública d’habitatge assequible impulsada pel Govern espanyol. Dels prop de 800 habitatges amb què arrenca la iniciativa, popularment batejada com l’«Idealista públic», només cinc es troben a la província de Girona.
Tots cinc estan situats a Vidreres, formen part d’un mateix edifici i tenen unes dimensions considerablement superiors a les habituals en el mercat de lloguer. Les superfícies oscil·len entre els 115 i els 120 metres quadrats, mentre que les rendes mensuals se situen entre els 903 i els 1.012 euros.
La iniciativa es vehicula a través de "Casa 47", l’entitat pública estatal creada per gestionar i ampliar el parc d’habitatge assequible. Bona part dels immobles que formen aquesta primera oferta procedeixen dels actius de la Sareb, l’anomenat banc dolent, que va acumular milers d’habitatges procedents de la crisi immobiliària iniciada el 2008.
El president del Govern espanyol, Pedro Sánchez, ha presentat aquesta setmana oficialment el projecte, que pretén funcionar com un gran aparador públic d’habitatges de lloguer a preus assequibles. Els ciutadans poden consultar-hi els immobles disponibles, les seves característiques, el preu i, en molts casos, fotografies de l’interior.
Catalunya aporta 93 habitatges
En aquesta primera convocatòria, Catalunya disposa de 93 habitatges, però la distribució territorial és molt desigual i només cinc corresponen a les comarques gironines.
La comunitat amb més pisos disponibles és el País Valencià, amb 401 habitatges. Castelló concentra 157 pisos, Alacant 153 i València 91. També hi ha oferta a Galícia, amb 99 habitatges; Navarra, amb 34, i Astúries, amb 18.
El contrast amb Girona és especialment significatiu tenint en compte les dificultats d’accés a l’habitatge que pateix bona part de la demarcació, especialment en municipis turístics, zones costaneres i a la mateixa ciutat de Girona, on els preus del lloguer han registrat una forta escalada durant els darrers anys.
Inscripcions fins al 21 de setembre
El termini per optar als habitatges ja estava obert des de finals de juliol i inicialment havia de finalitzar aquest dijous, 10 de setembre, però Casa 47 l’ha ampliat fins al 21 de setembre.
Entre els requisits generals per participar-hi hi ha tenir nacionalitat espanyola o residència legal, ser major d’edat o menor emancipat i, amb algunes excepcions, no disposar d’un altre habitatge en propietat.
També s’estableixen límits econòmics. La renda anual neta de la unitat de convivència s’ha de situar entre dues i 7,5 vegades l’IPREM, cosa que equival aproximadament a uns ingressos nets d’entre 16.800 i 63.000 euros anuals.
L’adjudicació dels pisos no es farà per ordre d’inscripció, sinó mitjançant un sorteig davant de notari. A partir d’un número de sol·licitud escollit aleatòriament s’ordenaran les peticions i s’assignarà a cada unitat de convivència el primer habitatge disponible entre els que hagi seleccionat.
Un cop comprovat que els adjudicataris compleixen els requisits, l’assignació serà provisional i podran visitar l’habitatge abans de formalitzar el contracte i rebre les claus.
Contractes de llarga durada
Una de les particularitats del nou model és la voluntat de proporcionar estabilitat als llogaters. Els contractes tindran una durada inicial de 14 anys, amb possibilitat de pròrrogues automàtiques de set anys mentre es continuïn complint les condicions establertes. Segons Casa 47, la permanència podria arribar fins als 75 anys.
El Govern preveu ampliar progressivament aquest parc públic. Sánchez ha anunciat que, després d’aquesta primera convocatòria, està prevista la incorporació de 1.500 habitatges més a l’oferta de Casa 47.
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