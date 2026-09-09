JARC demana al departament d'Agricultura que avanci el pagament dels ajuts agraris europeus
El sector agrari necessita els 270 milions d'euros anuals de la PAC per fer front a l'increment dels costos de producció i a la volatilitat dels preus dels fertilitzants
Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya (JARC) ha reclamat al Departament d'Agricultura que aprofiti al màxim les mesures de flexibilització aprovades per la Comissió Europea per avançar el pagament dels ajuts de la Política Agrària Comuna (PAC). Brussel·les ha autoritzat els estats membres a abonar fins al 75% dels ajuts directes abans del 16 d'octubre, una mesura excepcional pensada per reforçar la liquiditat de les explotacions agràries. L'organització agrària demana que la Generalitat faci tots els esforços necessaris perquè els pagaments arribin al sector en el primer moment que la normativa ho permeti.
La mesura aprovada per la Comissió Europea s'emmarca en un conjunt de mesures excepcionals destinades a millorar la situació financera dels agricultors i ramaders, en un context en què el sector continua afrontant dificultats econòmiques. La normativa comunitària permet als estats membres bestreure una part significativa dels ajuts directes abans de la data habitual de pagament, amb l'objectiu que els diners arribin abans a les explotacions.
Per a JARC, aquesta possibilitat ha de traduir-se en una actuació ràpida per part del Departament d'Agricultura. L'organització considera que l'administració catalana hauria de prioritzar tots els tràmits administratius necessaris per fer efectius els pagaments com abans millor, un cop la normativa europea ho permeti.
Prop de 270 milions d'euros anuals
La PAC mobilitza anualment prop de 270 milions d'euros a Catalunya. Es tracta d'uns recursos que, segons JARC, resulten fonamentals per afrontar despeses creixents com els carburants, els fertilitzants, l'alimentació animal, les nòmines o els compromisos financers de les explotacions. Segons dades d'Eurostat, després de les fortes tensions registrades els anys 2021 i 2022, els preus dels fertilitzants van tornar a pujar durant el 2025. El quart trimestre de l'any es va registrar un increment mitjà del 8% a la Unió Europea respecte al mateix període de 2024.
La posició de JARC
L'organització agrària sosté que la finalitat de les flexibilitzacions aprovades per Brussel·les és que els diners arribin abans al sector. Sota aquest argument, JARC defensa que el Departament d'Agricultura hauria de prioritzar tots els procediments administratius necessaris per fer efectius els pagaments tan aviat com sigui possible.
Aquests recursos arriben en un moment clau de la campanya i poden marcar la diferència en la gestió econòmica de moltes explotacions
La reclamació de JARC arriba just després que la Comissió Europea hagi formalitzat l'autorització per avançar els pagaments, i posa el focus en la resposta que doni ara el Departament d'Agricultura davant d'aquesta finestra temporal, que s'obre a partir d'ara i fins al 16 d'octubre.
- Sense estudis, amb feina de per vida i un sou de 3.000 euros al mes: així és la feina que recomanen els tècnics de formació professional
- Paula (23 anys): «He durat un dia a la feina per voluntat pròpia. No em quedaré en un lloc que no m’agrada»
- Conflicte enquistat a Vilablareix per les molèsties produïdes pel cant d’un gall
- De repartir amb carro a tenir 20 supermercats: la història de Novavenda
- Josep Vila: «Si Puigdemont torna com a president d’un partit, l’ANC no l’ha de preparar. No serem la crossa de ningú»
- Un 37% dels passatgers aeris de Girona arriben o marxen des de l’aeroport de Vilobí mentre el 62% utilitzen el Prat
- Els alumnes tornen a les aules, en un dia marcat per l'emoció però també per la indignació de les famílies que surten del Bell-lloc i Les Alzines
- Necrològiques del 8 de setembre de 2026