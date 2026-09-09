El mercat immobiliari a Girona mou més diners que mai: rècrod històric tirmestral en l'import de les compravendes
El preu del metre quadrat a Girona marca un sostre històric de 2.612 euros en un trimestre on el nombre d'operacions no supera les xifres de 2007
El mercat immobiliari de la província de Girona no havia mogut mai tants diners durant l'abril i juny com ha sigut aquest 2026. Segons les dades trimestrals recollides pel Col·legi de Registradors, el segon trimestre de 2026 va tancar amb un import total de compravendes d'habitatges de 248,445 milions d'euros, la xifra més alta registrada mai a la demarcació, per davant del pic previ a la crisi. El mateix trimestre, el preu mitjà va assolir els 2.612 €/m2 , un altre rècord absolut, i el nombre d'operacions es va situar en 15.115, la tercera dada més elevada de tota la sèrie.
Trimestre rècord
Comparant-ho amb el mateix trimestre de passat, es van tancar 13.977 compravendes d'habitatge a la província, per un import de 228,669 milions d'euros i un preu mitjà de 2.322 euros per metre quadrat. El creixement interanual és de 8,1% en operacions i un 8,7% a l'import total. El que més creix és el preu per metre quadrat, un 12,5%.
Però el que converteix aquest trimestre en un fet excepcional és el fet que sigui el registre més alt en import de compravendes, més que el segon trimestre de 2008, amb 230,943 milions d'euros. El del 2026 ho supera amb escreix, un 7,6% per sobre. El mateix passa amb el preu per metre quadrat que era 2.555 euros el 2008 fins que aquest període s'ha registrat com el sostre de la sèrie amb 2.612 €/m2.
Però les xifres expliquen una altra història amb les compravendes. Amb 15.115 operacions, el segon trimestre de 2026 queda per darrere del 2007, quan se'n van registrar 20.835, i també del 2023, any en què la província va tancar amb 15.137 compravendes, gairebé idèntic a l'actual, amb només 22 de diferència. Girona mou més diners que mai, però no ven més cases que mai. El 2007 hi va haver més d'un terç més d'operacions que ara, tot i que amb un mercat que, després, va patir gairebé una dècada de contracció continuada. L'import va caure per sota dels 160 milions d'euros i el preu mitjà es va enfonsar fins als 1.669 euros el 2016.
Per què l'import creix més que les vendes
El que ha causat aquest registre històric és la combinació de l'avenç del volum d'operacions i un preu per metre quadrat amb una xifra inèdita. Quan totes dues variables pugen simultàniament, l'import total es dispara encara que el nombre de compravendes no arribi als màxims històrics. Aquesta fita però, ha sigut el resultat de molts anys d'un creixement constant i pacient.
La sèrie mostra una recuperació sostinguda del preu des del mínim de 2016, quan el topall estava a 1.669 euros per metre. Si contem l'evolució fins al resultat actual, l'increment és del 56,5% en una dècada. Aquí també s'explica perquè, tot i tenir un major import, no és l'any amb més vendes a Girona. Tot i vendre's menys immoble, els preus elevats aconsegueixen recuperar els nivells de moments d'auge immobiliari.
Un juliol diferent en el conjunt català
Malgrat aquest trimestre amb escreix, no es pot vaticinar un ritme continuat durant els pròxims tres mesos. Segons les xifres avançades que el Col·legi de Registradors, la compravenda d'habitatges va caure un 7,9% interanual al juliol a Catalunya, fins a 9.966 operacions, davant les 10.824 del mateix mes de l'any passat. En canvi, les hipoteques per habitatge van créixer un 2,9% interanual al juliol a Catalunya, fins a 8.687, la xifra més alta entre totes les comunitats autònomes, mentre que les constituïdes sobre qualsevol mena de propietat van pujar un 7,5%, fins a 11.129.
El Col·legi de Registradors atribueix aquest comportament divergent a un canvi de tendència detectat des del gener de 2026. Si la segona meitat de 2025 havia mostrat comportaments similars entre compravendes, enguany les primeres mantenen "certa estabilitat" mentre que les segones acumulen diversos mesos consecutius de descensos. Les hipoteques, per la seva banda, presenten una desacceleració "més tardana i menys acusada".
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