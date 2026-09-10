Fundcraft tanca una ronda de 12 milions d'euros per créixer a Europa
L'empresa amb vincles a Girona reforça la seva presència al mercat europeu amb una nova ronda de finançament que permetrà integrar la intel·ligència artificial en l'operativa central dels seus fons d'inversió
Fundcraft, la companyia que ofereix serveis digitals per inversions alternatives ha tancat una ronda de finançament de 12 milions d'euros. Amb aquesta operació, el capital total captat per l'empresa des de la seva fundació arriba als 40 milions d'euros.
L'empresa, que compta amb seu a Girona, té la missió d'ajudar aquells que inverteixen en empreses no cotitzades o infraestructures, en lloc de borsa. Tot i el seu vincle gironí, Fundcraft té la seu operativa a Luxemburg on té part del seu origen i encara desenvolupa activitat.
Aquesta injecció de capital arriba en un moment de creixement accelerat. Segons dades presentades per la companyia, en només el primer semestre de 2026 ja s'han incorporat tants clients nous com en tot el 2025. Més de la meitat d'aquests nous clients són grans gestores de fons que volien modernitzar la manera com gestionen internament les seves inversions, o que necessitaven ajuda per coordinar operacions entre diversos països alhora.
El nou finançament ha de servir per consolidar aquest creixement entre els clients europeus, però també per obrir-se a nous països i ampliar el ventall de productes que gestiona. Una de les novetats en la que es vol apostar és en les empreses "buyout". Consisteixen la compra del control d'una empresa per part d'un fons d'inversió amb la intenció de reestructurar-la i revendre-la més endavant.
El vistiplau francès
Fundcraft ja porta uns quants anys treballant en el creixement per Europa, però un dels passos que la companyia considera essencial és l'expansió a França. El juny de 2026, Fundcraft va obtenir l'autorització per operar a gestora habilitada per administrar fons d'inversió alternatius (AIFM) per part del regulador financer francès AMF. Des d'aleshores, ha donat suport al llançament de diversos fons en aquell país, que sumen conjuntament més de 1.000 milions d'euros en "compromisos i volums de subscripció".
Entre els productes que la plataforma francesa de Fundcraft gestiona hi ha els ELTIF 2.0, uns fons europeus pensats per facilitar que inversors particulars puguin entrar en actius privats habitualment reservats a grans patrimonis. També dona suport a fons anomenats "evergreen", que són aquells que no tenen una data de venciment fixa i poden rebre noves aportacions de manera continuada. La companyia també afirma que, cada vegada més, gestiona fons d'inversió paral·lels que operen simultàniament a Luxemburg, França, Espanya i els Estats Units.
De la mà amb la tecnologia
Julien De Mayer, cofundador i conseller delegat de Fundcraft, ha explicat que la inversió ha de servir per créixer amb un model que, assegura, "ja està demostrant la seva vàlua amb clients institucionals que s'enfronten a requisits més complexos a tota Europa". El directiu ha destacat que gairebé un terç dels nous fons contractats durant el primer semestre de 2026 van venir de clients que ja treballaven amb la companyia, un fet que interpreta com una prova que els gestors "no només trien fundcraft, sinó que creixen" amb l'empresa.
Christian Stein, soci de Riverside Acceleration Capital, ha valorat que Fundcraft aplica la tecnologia i la intel·ligència artificial "a les operacions centrals dels fons en lloc de tractar-ho com una capa separada", és a dir, com una part integrada del seu funcionament i no un simple afegit.
Amb la nova ronda tancada, Fundcraft encara la segona meitat de 2026 amb l'expansió a França ja en marxa i la mirada posada en noves jurisdiccions i tipus d'actius. El repte es centra en les mancances d'estandarització que arrosega el sector, en què gairebé quatre de cada cinc proveïdors de serveis d'actius ho identifiquen com el seu principal obstacle operatiu, segons dades publicades per Fundcraft.
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