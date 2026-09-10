El preu del cotxe de segona mà baixa a Girona mentre puja a la resta de Catalunya
Els vehicles de més de vuit anys, que ja representen el 68% de les vendes a la demarcació, sí que es van encarir un 2,7% l'agost
El preu mitjà del vehicle d'ocasió a la província de Girona va baixar un 0,8% comparat amb el mes d'agost de l'any passat, fins a situar-se en 12.397 euros. La dada, recollida a l'informe mensual de l'Associació Nacional de Comerciants de Vehicles (Ancove), contrasta amb el que ha passat a la resta de Catalunya, on el preu del cotxe usat ha pujat un 2,5% en el mateix període.
Aquesta baixada situa Girona en una posició excepcional en el panorama català. A Barcelona, el preu ha crescut un 2,9%, igual que a Lleida i a Tarragona, amb un 0,3% i 6,2% respectivament. El conjunt del mercat català ha tancat l'agost amb un preu mitjà de 13.248 euros, molt a prop de l'estatal, que s'ha registrat a 13.466 euros. En aquest últim, la pujada ha estat encara més pronunciada, del 3,4%.
De fet, el descens gironí també és una excepció dins Espanya. Segons les dades d'Ancove, només quatre províncies més han vist com abaixava el preu del vehicle d'ocasió aquest agost respecte al mateix mes de l'any anterior: Ourense, la Corunya, Palència i Osca. A la resta del país, els preus han pujat de manera generalitzada, amb increments que arriben fins al 24,6% a Melilla.
El comportament és diferent, però, si es mira només el segment dels cotxes més vells. Els vehicles de més de vuit anys es van vendre a Girona a un preu mitjà de 10.134 euros, un 2,7% més que un any abans. Aquest segment concentra el 68% de totes les vendes de vehicles d'ocasió que es van fer a la demarcació durant el mes d'agost, un pes superior al que té a la resta de Catalunya, on aquests cotxes suposen el 64,1% del total.
En total, es van transferir 2.628 vehicles d'ocasió a la demarcació de Girona durant el mes d'agost, una xifra que dona una idea de la dimensió d'un mercat que, malgrat la caiguda del preu mitjà, es manté actiu.
El fenomen de Girona s'emmarca en un context general de pujada de preus tant a Catalunya com al conjunt de l'Estat, on els cotxes considerats més antics (els que superen els vuit anys) han estat els que més han empès l'encariment. A tot l'estat crescut fins als 11.146 euros, un 6,7% de mitjana, i ja representen gairebé dues de cada tres vendes de vehicles d'ocasió del mes d'agost.
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