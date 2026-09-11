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La 2a Expocasió Blanes obre les portes amb una oferta de 500 vehicles d'ocasió i Km 0

Blanes acull per segon any aquesta fira, amb l'habilitació d'un nou aparcament gratuït per facilitar l'accés

Inauguració de l'Expocasió Blanes

Inauguració de l'Expocasió Blanes / Ajuntament de Blanes

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Redacció

Redacció

Blanes

Aquest divendres al matí s'ha posat en marxa la segona edició d'Expocasió Blanes, la fira de vehicles d'ocasió i Km 0 que s'allotja al municipi. L'exposició tindrà un recorregut de tres dies, on obrirà les portes a les 10 del matí i tancarà a les 8 del vespre, fins a la seva cloenda el diumenge. L'activitat es farà a Blanes per segon any consecutiu, després d'onze anys celebrant-se a Fornells de la Selva, i uns altres tres a la Bisbal d'Empordà.

A Expocasió Blanes s'han aplegat al voltant de 500 vehicles d'una gran varietat: vehicle d'ocasió, Kilòmetre 0, Gerència, Gasolina, Dièsel, Híbrids, Híbrids Endollables i Models Elèctrics, d'entre d'altres. Els 11 expositors presents són majoritàriament concessionaris oficials de diferents marques de vehicles, que presenten alguns dels seus productes.

L'acte d'inauguració l'ha encapçalat l'alcalde de Blanes, acompanyat del tinent d'alcalde de Fires i Festes, Quique Pérez. L'Ajuntament ha ratificat l'èxit de la darrera edició i els bons resultats de la fira en els més de 15 anys que porta funcionant. La fira està organitzada per JAS, amb el suport del Departament de Fires i Festes de l'Ajuntament de Blanes.

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Amb l'objectiu de facilitar l'estacionament als visitants que vulguin acostar-se a Expocasió Blanes amb major comoditat, l'Ajuntament ha augmentat la superfície de pàrquing gratuït. Per aconseguir-ho, durant els tres dies de la fira es podrà aparcar a l'espai de l'antic camp de futbol de gespa artificial d'Els Pins, al costat de l'estació d'autobusos.

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