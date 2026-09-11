Wallapop derrota la lleidatana Wala i podrà mantenir la seva marca
El Tribunal General de la UE ratifica la decisió de l’EUIPO i tomba el recurs presentat per la firma espanyola després de més d’una dècada de conflicte
David Navarro
Wallapop podrà continuar utilitzant en exclusiva la seva marca a tot Europa, després que el Tribunal General de la UE li hagi donat la raó en la disputa que mantenia amb la lleidatana Wala. Una decisió que posa fi a més d’una dècada de conflicte entre la multinacional, ara propietat del fons coreà Naver, i l’empresa familiar Unipreus SL, propietària d’aquesta última denominació.
L’origen de la disputa es remunta a l’any 2015, quan la firma lleidatana, que explota una web i diverses botigues sota la denominació Wala, va sol·licitar l’anul·lació de la marca europea registrada que la plataforma de venda d’articles de segona mà havia tramitat davant l’Oficina de Propietat Intel·lectual de la Unió Europea (EUIPO, per les sigles en anglès).
La seva reclamació es basava en el fet que la companyia era titular de diverses marques registrades prèviament amb la seva denominació, inscrites a l’Oficina Espanyola de Patents i Marques el 2009, que, per la seva similitud, es podien confondre amb la de Wallapop.
Inicialment, tant l’EUIPO com el Tribunal General de la UE van estimar les pretensions de la firma lleidatana, en comprovar que podia provocar aquesta confusió entre els consumidors. Tanmateix, durant el temps transcorregut, les marques registrades per Unipreus van expirar sense que la companyia les renovés a temps.
Wallapop va veure aleshores la seva oportunitat i va al·legar davant la Sala de Recursos de l’EUIPO el canvi que s’havia produït, i va sol·licitar que es desestimés l’anul·lació. Una pretensió que aquest organisme va acceptar, en considerar que, un cop caducada, la marca anterior deixava d’existir i, per tant, també els possibles drets que vulnerava la inscripció del nom de la popular aplicació.
Nou recurs
Tanmateix, Unipreus no s’hi va conformar i va decidir portar de nou la seva batalla davant el Tribunal General de la Unió Europea, que ara acaba de ratificar la decisió de l’EUIPO, rebutjant novament les seves pretensions.
Així, la sentència insisteix que, tot i que en el moment de presentar la petició de nul·litat sí que existia una marca prèvia que podia resultar perjudicada si s’acceptava el registre de Wallapop, la Sala de Recursos de l’EUIPO va actuar correctament en tenir en compte en la seva decisió final els canvis que s’havien produït durant el temps que es va trigar a resoldre la situació.
La conseqüència és que Wallapop veurà ratificats els seus drets i podrà explotar en exclusiva tant la seva marca com el logotip que també va presentar i que igualment havia estat recorregut.
La inscripció d’una marca a l’EUIPO confereix a una empresa el dret d’explotar-la de manera exclusiva als 27 països que formen part de la Unió Europea.
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