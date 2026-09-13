S'Agaró acollirà el 25 de setembre la IV edició de les Jornades Empresarials
S’Agaró acollirà el 25 de setembre la IV edició de les Jornades Empresarials
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L’Hostal La Gavina de s’Agaró tornarà a convertir-se el pròxim 25 de setembre en punt de trobada del món econòmic i empresarial català amb la celebració de les IV Jornades Empresarials de s’Agaró, organitzades per Diari de Girona, Actius, El Periódico i Prensa Ibérica. Sota el lema Com enfrontar-se als nous desafiaments, la jornada posarà el focus en alguns dels grans reptes que afronten actualment les empreses i l’economia, des de la geopolítica i el creixement fins a la innovació, el turisme o la successió en les empreses familiars.
La trobada vol tornar a servir com un espai per posar sobre la taula les inquietuds dels empresaris, debatre les perspectives de futur i prendre el pols al moment actual de l’economia catalana en un escenari internacional marcat per la incertesa. L’acte compta amb el suport de la Generalitat de Catalunya, el patrocini de l’Ajuntament de Castell d’Aro, Platja d’Aro i s’Agaró i la col·laboració de l’Hostal La Gavina.
La jornada començarà a les deu del matí amb el registre dels assistents, el pas pel photocall i un cafè de benvinguda a la terrassa de l’hotel. A dos quarts d’onze, el director general de Prensa Ibérica, Sergi Guillot, donarà la benvinguda als participants, seguida de la intervenció de l’alcalde de Castell d’Aro, Platja d’Aro i s’Agaró, Maurici Jiménez. El secretari general del Departament d’Economia i Finances de la Generalitat, Juli Fernández, farà posteriorment la salutació institucional.
Creixement i geopolítica
El primer dels diàlegs de la jornada, sota el títol El creixement que ve, reunirà el director general de CECA, Antonio Romero, i el director d’informació econòmica de Prensa Ibérica, Martí Saballs, per analitzar les perspectives de l’economia i els factors que condicionaran l’evolució de l’activitat empresarial els pròxims anys.
A continuació serà el torn de la taula rodona Salut i Innovació, un ecosistema en creixement, que comptarà amb Mariona Serra, directora de GoodGut (Grup Hipra) i vicepresidenta de Catalonia Health; Jordi Bellvehí, CEO de MedTech Catalonia; i Juan Fran Cuello de Oro, president del Girona Health Hub.
La CEO de Savills Barcelona, Anna Gener, protagonitzarà després el diàleg Negocis de futur amb la directora d’El Periódico, Gemma Martínez.
El turisme, un dels grans motors de l’economia gironina, també tindrà un espai propi amb la taula Turisme amb valor afegit. Hi participaran el director de l’Aeroport de Girona-Costa Brava, Vicent Pallarès; el CEO de Camiral, David Plana, i la professora d’Economia de la Universitat de Girona, Anna Garriga, amb el subdirector de Diari de Girona, Oriol Puig, com a moderador.
La dimensió internacional arribarà amb el diàleg La teranyina del món, entre l’economista, professor i senior fellow d’el Centre d’Economia Global i Geopolítica d’Esade Juan Moscoso del Prado i Martí Saballs. La conversa abordarà un escenari global en què les tensions geopolítiques tenen cada vegada més impacte sobre les decisions econòmiques i empresarials.
Empresa familiar
Un altre dels grans eixos de les jornades serà el futur de l’empresa familiar. La directora general de Galetes Trias, Maria Trias, i el president de Comexi, Pau Xifra, participaran en la taula Relleu generacional a l’empresa familiar, també moderada per Oriol Puig, per analitzar un dels processos determinants per garantir la continuïtat de moltes companyies del territori.
La part final de la jornada comptarà amb la intervenció del professor d’Economia i Finances de l’IESE Business School Xavier Vives, que pronunciarà la ponència «Europa en el nou escenari», centrada en els reptes del continent davant el nou context econòmic i geopolític.
La consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Sílvia Paneque, serà l’encarregada de la cloenda institucional a dos quarts de dues del migdia. Tot seguit se celebrarà un còctel-dinar a la terrassa de l’Hostal La Gavina, que permetrà als participants continuar compartint impressions i establint contactes.
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