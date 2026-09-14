Expocasió Blanes tanca la segona edició amb 220 vehicles venuts en només tres dies
El certamen d'automòbils es consolida com un punt de referència estratègic entre Girona i Barcelona amb la participació d'11 concessionaris diferents
Expocasió Blanes, la fira de vehicles d’ocasió i Km 0, ha tancat aquest cap de setmana la seva segona edició amb un balanç plenament positiu. Durant els tres dies de celebració s’han venut 220 vehicles, una xifra que suposa un increment del 17,6% respecte del 2025, amb 33 vehicles més venuts enguany. Segons les dades facilitades per l’organització, la mitjana ha estat de 73 vendes diàries.
La fira, organitzada pel JAS, amb el suport de l’Ajuntament de Blanes, ha reunit 11 concessionaris, abastant així pràcticament totes les marques de vehicles actualment al mercat. Des de l’organització assenyalen que, per segon any consecutiu, el certamen ha obtingut un balanç "plenament positiu". Les dades, a judici de l'organització, confirmen el creixement i la consolidació d’Expocasió Blanes com una de les cites de referència del sector al territori gironí.
Els Híbrids atropellen els dièsels
Pel que fa al perfil dels compradors, més del 70% de les persones que han adquirit un vehicle provenien de fora de les comarques gironines. Aquesta dada posa de manifest la capacitat de la fira per atreure visitants d’altres territoris, especialment gràcies a la ubicació estratègica de Blanes.
En relació amb les preferències dels compradors, els vehicles híbrids han estat els grans protagonistes d’aquesta edició i han desbancat els models dièsel com una de les opcions preferides del públic. Amb aquests resultats, l’organització ja treballa amb la mirada posada en la tercera edició d’Expocasió Blanes, que tornarà a celebrar-se durant tres dies, del 10 al 12 de setembre de 2027.
Blanes, una ubicació estratègica
La consolidació d’Expocasió a Blanes respon també a l’interès de l’organització per situar el certamen en un punt considerat estratègic, fent de pont entre les comarques gironines i el territori barceloní. Durant tres dies, la fira s’ha instal·lat a l’esplanada d’aparcament situada al costat de l’antic pavelló d’esports, amb una zona d’estacionament gratuït per facilitar l’arribada dels visitants.
L’Ajuntament de Blanes ha ampliat enguany la superfície destinada a pàrquing gratuït amb l’objectiu de millorar la mobilitat i facilitar l’aparcament dels locals com a les persones que s’han desplaçat fins a la fira. Així, durant els tres dies de celebració també s’ha pogut estacionar a l’espai de l’antic camp de futbol de gespa artificial d’Els Pins, situat al costat de l’estació d’autobusos.
Una oferta àmplia de vehicles
L’oferta d’Expocasió Blanes ha inclòs una gran varietat de vehicles i opcions de mobilitat. Els visitants hi han pogut trobar vehicles d’ocasió, Km 0, vehicles de gerència, gasolina, dièsel, híbrids, híbrids endollables i models elèctrics. La fira també ha incorporat furgonetes industrials, motocicletes, autocaravanes i campers, amb l’objectiu de concentrar les diferents opcions del mercat en un mateix espai.
Els expositors han estat majoritàriament concessionaris oficials de diferents marques, un fet que, segons l’organització, representa una garantia tant pel que fa al tracte amb els clients com al servei postvenda. El resultat d’aquesta segona edició reforça així la voluntat d’Expocasió de continuar creixent i consolidant-se com una fira de referència del vehicle d’ocasió al territori gironí, amb la tercera edició ja fixada per al setembre de 2027.
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