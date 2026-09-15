Els pisos turístics carreguen contra l'ajuntament de Girona: només pensen és en recaptar sense oferir bon servei
L'ATA critica l'anunci de l'ajuntament de Girona de sancionar un centenar d'habitatges d'ús turístics que no utilitzen el sistema de recollida de residus
L’Associació Turística d’Apartaments Costa Brava Pirineu de Girona (ATA) anima a l’Ajuntament de Girona a oferir un servei adequat i ordenat de les escombraries abans d’anunciar sancions. “És inadmissible que s’ataqui al nostre sector, que ha de pagar el triple per aquest servei com si fóssim restaurants, i que aquest anunci es faci al mig d’una situació caòtica de les escombraries per a tota la ciutadania”, afirma l’ATA.
En un comunicat, l'ATA reacciona a l'anunci de l'Ajuntament de Girona de sancionar els habitatges d’ús turístic (HUT) del Barri Vell que no facin servir les anomenades àrees temporals de recollida d'escombraries. Segons l'ajuntament, dels 375 HUT registrats actualment al sector, un 26,7% (un centenar de pisos) no han utilitzat cap dels models de recollida de la ciutat (àrees temporals, contenidors intel·ligents i porta a porta) ni les àrees d’emergència ni un sol cop durant el 2026. Segons la informació recollida, d'aquest centenar d'habitatges, 54 ni tan sols han anat a recollir la targeta que dona accés al sistema, mentre que els altres 46 disposen de la targeta, però no l’han feta servir mai.
L'ATA considera que amb aquest anunci l’Ajuntament vol desviar l’atenció, per no reconèixer un servei deficient, que només genera crítiques i que no s’ha sabut gestionar. “Pot passar que un pis turístic tingui tres targetes i només en faci servir una o que estigui durant algunes temporades buit perquè no hi ha turistes. Hi ha moltes situacions i circumstàncies que no es tenen en compte i la única cosa que pensen és en recaptar tants diners com poden sense oferir cap bon servei a canvi”, remarca l’ATA.
L'Ajuntament de Girona ha anunciat que estudia sancionar els habitatges d’ús turístic (HUT) del Barri Vell que no facin servir el sistema de recollida de residus de la zona, les anomenades àrees temporals. L’ATA considera que el primer que hauria de fer el mateix Ajuntament és dedicar-se a gestionar bé els impostos de la ciutadania i dels HUT i a oferir un servei amb resultats efectius i a netejar els carrers de brutícia i de deixalles originades per una gestió deficient i complicada, que només ha generat queixes per part dels usuaris i també genera una molt mala imatge per al turisme. I també parlar amb els sectors afectats per trobar solucions i entendre situacions que generen els canvis, abans d’anunciar sancions.
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