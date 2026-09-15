SECTOR IMMOBILIARI
El Govern posa més límits al sòl i l’habitatge per les inundacions i obre crítiques entre les promotores
El projecte de reial decret de gestió del risc d’inundació impedeix transformar sòl rural a les zones de més perill, prohibeix nous usos residencials fins i tot en determinats terrenys ja urbanitzats i obliga a adaptar el planejament municipal. Les promotores ho qüestionen
Gabriel Santamarina
El Govern prepara un important enduriment de les regles per construir a les zones exposades a inundacions que tindrà conseqüències directes sobre el mercat del sòl i el desenvolupament de noves promocions immobiliàries. El projecte de reial decret de gestió dels riscos d’inundació, actualment en informació pública, no es limita a reforçar les condicions tècniques que han de complir els edificis, sinó que entra de ple en la utilització del sòl: impedeix transformar determinats terrenys rurals, veta nous usos residencials fins i tot sobre sòl ja urbanitzat i prohibeix amb caràcter general soterranis i garatges subterranis en àmplies zones inundables.
La reforma modifica, entre altres normes, el Reglament del Domini Públic Hidràulic i el Reial Decret d’avaluació i gestió de riscos d’inundació. El Ministeri per a la Transició Ecològica justifica el canvi per l’augment dels fenòmens meteorològics extrems, com la dana que va fuetejar València, i per l’ocupació que durant les últimes dècades s’ha produït en àrees exposades a l’aigua. El mateix projecte calcula que hi ha prop de 33.000 hectàrees d’usos construïts dins de zones de flux preferent, les considerades de més risc, entre les quals més de 3.600 hectàrees d’ús residencial. Entre el 2005 i el 2014, a més, la superfície residencial construïda en aquestes àrees va augmentar un 8%.
El salt regulatori més important es produeix precisament en aquestes zones de flux preferent. Es tracta dels terrenys on es concentra l’aigua durant una avinguda amb una probabilitat anual d’excedència de l’1%, equivalent al tradicional període estadístic de retorn de 100 anys, i on poden produir-se greus danys sobre persones i béns. Per al sòl rural, el nou reglament estableix que haurà «de mantenir l’esmentada situació», tret que el desenvolupament es destini a la mateixa protecció contra inundacions. A la pràctica, l’Estat impedeix la transformació urbanística futura d’aquests terrenys, independentment que l’Administració autonòmica o municipal pogués contemplar-ne el desenvolupament.
La restricció arriba també a la ciutat construïda. Als terrenys que a finals del 2016 tinguessin la consideració de sòl urbanitzat i es trobin dins d’una zona de flux preferent podran realitzar-se determinades noves edificacions, ampliacions, rehabilitacions o canvis d’ús, però el projecte introdueix una prohibició expressa: no podran tractar-se de «nous usos residencials». També queden vetats els garatges subterranis, els soterranis i qualsevol edificació sota rasant.
Queixes dels promotors
La mesura ha fet saltar les alarmes entre les promotores, especialment a la zona de Llevant, al País Valencià i Regió de Múrcia, que no qüestiona la necessitat de millorar la seguretat davant les inundacions, però consideren que el Govern està utilitzant aquesta finalitat per introduir restriccions urbanístiques generals que excedeixen una mera regulació hidràulica.
Fonts consultades relaten que el Ministeri ha convertit un mapa tècnic en una norma urbanística, al fer que la cartografia d’inundació determini a la pràctica quins terrenys poden desenvolupar-se i quins usos poden allotjar. La crítica obre, a més, un debat competencial: l’Estat sustenta el decret en les seves competències sobre aigües, medi ambient, seguretat pública i registres, mentre que l’ordenació territorial i urbanística correspon fonamentalment a les comunitats autònomes.
Un dels aspectes que més preocupen és que les limitacions no acaben a les zones de flux preferent. A la resta dels terrenys considerats inundables, definits prenent com a referència l’avinguda amb una probabilitat anual del 0,2%, equivalent al tradicional període de retorn de 500 anys, tampoc es permetran nous habitatges sobre sòl rural. Igualment, quedaran prohibits hospitals, escoles, residències de gent gran, grans superfícies comercials i altres equipaments considerats sensibles.
Als sòls ja urbanitzats inclosos dins d’aquestes zones sí que serà possible aixecar nous habitatges, però amb importants condicionants. Els usos residencials hauran de situar-se almenys un metre per sobre de la cota a què arribaria l’aigua a l’avinguda del 0,2% i tampoc podran comptar amb garatges subterranis, soterranis o construccions sota rasant.
Les dues exigències podrien tenir conseqüències que van més enllà de la seguretat hidràulica. La prohibició d’aparcaments sota rasant pot entrar en conflicte amb ordenances municipals que obliguen les promocions a disposar d’un determinat nombre de places de garatge, assenyalen aquestes. L’elevació dels habitatges, per la seva banda, pot afectar les rasants, altures màximes, accessibilitat o nombre de plantes permès pel planejament, reduint en alguns projectes l’aprofitament que realment es pot materialitzar.
També es qüestiona l’efecte de les restriccions sobre la regeneració urbana. Tot i que el projecte no estableix una prohibició general de rehabilitar immobles situats en zones de flux preferent, la impossibilitat d’implantar nous usos residencials pot bloquejar, per exemple, determinades conversions d’oficines, establiments comercials o altres edificis cap a habitatge. La prohibició de construir sota rasant condicionarà igualment les substitucions d’edificis i nous projectes en parcel·les actualment consolidades.
Els ajuntaments tindran cinc anys per adaptar-se
Un altre dels punts més delicats de la reforma afecta directament el planejament municipal. Els ajuntaments tindran cinc anys des de l’entrada en vigor del decret per incorporar als seus instruments d’ordenació els mapes oficials de perillositat i risc d’inundació i les corresponents restriccions sobre els usos del sòl. Si transcorregut aquest termini no ho han fet, el projecte estableix que les conques hidrogràfiques «informaran desfavorablement de qualsevol acte de desenvolupament del planejament».
Segons les mateixes fonts, aquesta redacció corre el risc de traslladar al propietari de sòl les conseqüències d’una eventual inactivitat administrativa. Una promoció podria trobar-se condicionada pel fet que l’Ajuntament no hagi actualitzat a temps el seu planejament. La reforma introdueix igualment noves obligacions en el Registre de la Propietat. Quan es transmeti una finca, el seu propietari haurà de declarar en l’escriptura el tipus de sòl sobre el qual es troba i si està afectat per una zona de flux preferent o per una altra zona inundable d’acord amb el Sistema Nacional de Cartografia de Zones Inundables. Aquesta circumstància quedarà reflectida mitjançant una nota marginal i, sense la declaració corresponent, no podrà inscriure’s la transmissió. L’obligació s’estendrà també a les declaracions d’obra nova, les aportacions de finques i les parcel·les resultants de processos d’execució urbanística.
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