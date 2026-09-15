La inflació interanual puja al 4,8% a les comarques gironines i assoleix el nivell més alt des del febrer del 2023
El paquet format per l'electricitat, el gas i els combustibles s'encareix fins a un 14,7% en un any
La inflació interanual continua a l'alça a les comarques gironines. Després de superar el 4% al juliol, l'Índex de Preus al Consum (IPC) ha tancat l'agost amb un nou increment interanual, fins al 4,8%. És la taxa més elevada que s'ha registrat en els darrers tres anys i mig, perquè per trobar-ne una que la superi cal remuntar-se fins al febrer del 2023 (aleshores, l'IPC interanual va situar-se al 5,8%). Bona part d'aquest augment s'explica pels encariments que han registrat tant l'electricitat com els carburants arran de les onades de calor i la crisi a l'Orient Mitjà. De fet, d'un any per l'altre, s'han arribat a apujar fins a un 14,7%. D'altra banda, aquest agost a la demarcació els preus han tancat el mes amb un augment de vuit dècimes.
Les últimes dades de l'IPC, corresponents al mes d'agost, confirmen que la inflació creix a les comarques gironines. Sobretot, pels encariments que han registrat els serveis vinculats amb l'energia (electricitat, carburants) o bé amb la llar (aigua). Fins al juliol d'aquest 2026, la taxa d'inflació interanual -que va començar l'any al 2%- s'havia mantingut, amb alces i baixes, al voltant del 3%.
Però ara fa dos mesos, aquest índex ja va superar el 4% i va tancar el juliol al 4,2%. I aquest agost, la inflació interanual encara s'ha enfilat més, fins a tancar el mes al 4,8%. Per trobar una taxa que la superi, cal remuntar-se fins al febrer del 2023.
Al darrere d'aquest augment s'hi troben, sobretot, les alces que han registrat tant els combustibles com també l'electricitat. Malgrat els intents de l'Estat per atenuar aquests increments, les onades de calor i el conflicte a l'Orient Mitjà n'han disparat els preus d'un any per l'altre. Perquè ara, el paquet format per la llum, el gas i els carburants ja és un 14,7% més car que l'agost del 2025.
En paral·lel, d'un any per l'altre, també s'han encarit les factures d'aigua i els serveis vinculats amb l'habitatge (11,3%), el transport (8,9%) o els restaurants i allotjaments turístics (4,9%). Si es fixa la mirada en la cistella del dia a dia, ara anar al supermercat i omplir la nevera per passar la setmana és un 2,8% més car que fa un any.
De fet, si es compara l'IPC interanual, pràcticament tots els productes i serveis s'han encarit (amb més o menys percentatge). I els que s'han abaratit, ho han fet gairebé de manera testimonial, com per exemple la roba i el calçat (-0,2%, arran de les rebaixes d'estiu), les begudes no alcohòliques (-0,3%) o el tèxtil per a la llar (en aquest cas, un -5,7%).
A l'agost, un 0,8%
L'escalada de preus, més enllà de fer-se palesa amb l'IPC interanual, també s'evidencia quan es fa la comparació mensual. És a dir, entre agost i juliol del 2026. En aquest cas, a les comarques gironines els preus s'han incrementat vuit dècimes (+0,8%).
I al darrere d'aquesta alça, novament, hi ha els productes i serveis vinculats amb l'energia. Durant l'agost, el paquet format per l'electricitat, el gas i els carburants s'ha apujat un 2,2%; i el transport, al seu torn, ho ha fet un 3,4%. També s'han encarit els equips d'informació i telecomunicacions (+3,4%). Els aliments, per contra, gairebé s'han mantingut invariables (+0,3%).
A l'altre costat de la balança, és a dir entre allò que s'ha abaratit, s'hi troba la roba i el calçat (que ho ha fet en un 1,5% arran de les rebaixes d'estiu i el canvi de temporada), les begudes alcohòliques (-1,2%) o els serveis de transport de passatgers (-3,8%).
L'IPC puja cinc dècimes a l'agost a Catalunya
L'Índex de Preus de Consum (IPC) a Catalunya ha pujat cinc dècimes a l'agost i se situa en el 4% interanual, segons dades publicades aquest dimarts per l'Institut Nacional d'Estadística (INE). El resultat reflecteix l'encariment interanual més alt des de març del 2023, quan la inflació va ser del 5,6%. Tanmateix, el conjunt de l'Estat espanyol registra pujades de preus més acusades impulsades pels carburants, amb una inflació del 4,3% interanual a l'agost, set dècimes més que el mes anterior. La inflació subjacent, que exclou l'energia i els aliments, ha estat del 2,8% a l'agost a Catalunya, dues dècimes menys que el mes anterior.
En termes mensuals, els preus també han augmentat a l'agost un 0,6% respecte del juliol, una dècima menys que la pujada del 0,7% que anota el conjunt de l'Estat espanyol.
Electricitat i combustibles lideren els augments
L'electricitat, el gas i altres combustibles lideren els encariments a l'agost, amb un increment de preus del 10,6% interanual respecte de l'agost de l'any passat. També ho fa l'ús de vehicles personals, que s'encareix un 17,4% interanual.
En detall, els combustibles líquids augmenten un 46,4% interanual els seus preus, seguits per l'electricitat (+9,2%), els hidrocarburs liquats (+4,6%) i el gas natural (+4,4%).
Pel que fa a l'ús de vehicles privats, el gasoil anota un encariment del 30,3% interanual a l'agost, mentre que la benzina puja un 16,9% en comparació amb l'agost de l'any passat.
A conseqüència de l'encariment del gasoil, el govern espanyol va augmentar a principis de setembre la rebaixa de l'impost sobre hidrocarburs sobre aquest producte de 10 a 20 cèntims, per esmorteir l'impacte de la pujada dels seus preus sobre els consumidors.
Els ous s'encareixen un 12,5% interanual
En la cistella de l'alimentació, que s'encareix un 2,5% interanual a l'Estat, destaquen els ous, amb una pujada de preus del 12,5% a l'agost. També s'encareixen per sobre de la inflació mitjana els cítrics frescs (+17,1%), els llegums (+15,9%), el peix fresc o refrigerat (+7,8%) i les espècies (+4,7%).
Paral·lelament, altres productes s'abarateixen a l'agost, com ara els cereals (-3%), les fruites amb pinyol (-2,6%), les begudes vegetals (-1,2%), la mantega (-1,1%) o els fruits secs (-1%).
Girona lidera la inflació a Catalunya
Per demarcacions, Girona és la que registra una inflació més acusada a l'agost, d'un 4,8% interanual, seguida per Tarragona (+4,4%) i Lleida (+4,2). En canvi, Barcelona es manté com la demarcació amb una inflació més moderada, d'un 3,8% interanual.
Si es compara Catalunya amb la resta de les comunitats autònomes, Cantàbria registra la inflació més alta (+5,1%), seguida per Galícia (+4,8%) i Castella i Lleó (+4,7%). A l'extrem contrari es van situar Ceuta (+2,9%), Melilla (+3,8%) i Canàries (+3,8%). Catalunya és la setena comunitat autònoma amb una inflació més baixa, tres dècimes per sota de la mitjana estatal.
Els preus augmenten més en el conjunt de l'Estat
En el conjunt de l'Estat espanyol, l'INE ha confirmat la inflació del 4,3% interanual a l'agost, la mateixa xifra que havia avançat a principis de setembre, impulsada pels preus dels carburants. Suposa un increment de set dècimes respecte del juliol. El govern espanyol assegura que els resultats reflecteixen "la persistència del xoc energètic per la guerra a l'Iran i incorporen un efecte base perquè l'agost del 2025 van baixar".
La inflació subjacent, que exclou els càlculs l'energia i els aliments no elaborats, va baixar una dècima a l'agost, fins al 2,9% interanual. Tanmateix, l'executiu central remarca que la inflació dels aliments i begudes no alcohòliques es manté "continguda", en un 2,3% interanual.
El govern espanyol destaca que continuen vigents les mesures del pla de resposta davant dels efectes del conflicte a l'Orient Mitjà: "No deixarem d'acompanyar i donar suport a les famílies davant les pujades", defensen.
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