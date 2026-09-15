Del «el meu veí es va connectar al meu comptador» al «per què li paguem la instal·lació?»: els conflictes pels cotxes elèctrics a les comunitats de propietaris
La instal·lació de punts de recàrrega en garatges de comunitats de propietaris comporta un reguitzell de problemàtiques, algunes de les quals han acabat fins i tot als tribunals.
Roberto Bécares
El Manuel i la Susana, veïns d’Alcorcón (Madrid), feia temps que veien que la factura de la llum de casa seva havia pujat de manera notable l’últim any fins que, ja cansats, un dia el Manuel va baixar a investigar a la cambra de comptadors. Llavors es va adonar que del seu comptador sortia un cable que recorria tot el garatge fins a un punt de recàrrega d’un cotxe elèctric en una planta més avall. El vehicle no era seu, sinó d’un veí. "La veritat és que vaig al·lucinar quan ho vaig veure, feia mesos que li pagàvem les recàrregues. Pel que sembla va ser un error de l’instal·lador. Ara un pèrit ens ha de calcular quant ens ha de pagar per aquest temps de consum", assegura la parella.
Encara que sembli mentida, aquest tipus d’incidències passen. "No és una cosa habitual, però hi ha errors humans i l’instal·lador electricista es confon. Aquí a Navarra hi va haver algun cas d’una forta pujada de la llum en un habitatge i, en revisar els comptadors, van veure que tenien el cotxe elèctric del veí connectat", confirma Peio Mendia, tresorer del Consell General de Col·legis d’Administradors de Finques d’Espanya.
Aquest és, sense dubte, el menys habitual de l’ampli reguitzell de problemàtiques que ha portat la instal·lació de punts de recàrrega elèctrics en garatges de comunitats de propietaris els últims anys i algunes de les quals han acabat als tribunals. "Els problemes més freqüents no solen derivar del dret del propietari a instal·lar el carregador, sinó de com es projecta i s’executa la instal·lació", assenyala Manuela Julia Martínez, presidenta del Col·legi Professional d’Administradors de Finques de Madrid.
Alguns dels inconvenients que es troben les comunitats són que les comunicacions per instal·lar el carregador són "massa escarides, sense identificar la plaça, l’origen del subministrament ni el recorregut del cablatge"; que no es comunica prèviament a la comunitat l’inici dels treballs; les discrepàncies sobre el traçat per parets, sostres, cambres de comptadors o altres elements comuns; o les perforacions o canalitzacions "poc acurades o falta de segellament dels passos entre sectors d’incendi".
També hi ha "preocupació o dubtes" sobre si la instal·lació es connecta al comptador de l’habitatge, a un subministrament independent o, indegudament, a l’electricitat comunitària –"la comunitat ha de comprovar que el propietari assumeix els costos i els consums", aprecia Martínez– o si la capacitat elèctrica de l’edifici aguantarà "quan es comencen a acumular diversos carregadors".
Acceptar o no
Una de les problemàtiques més comunes és la discussió sobre si s’ha de fer una preinstal·lació per a tota la comunitat o si cada propietari ha de fer la guerra pel seu compte. "A la comunitat de la meva mare han fet la preinstal·lació i el benefici és només per a un veí. Tots els altres hem d’estar pagant derrames per una cosa que a mi no em serveix de res", reflexiona el Manuel, resident a Barcelona.
També hi ha el cas contrari, com li ha passat al Samuel, resident a Lleó, que va comprar fa poc un SUV híbrid endollable i, a l’hora de fer la instal·lació al garatge del seu bloc de 20 habitatges, considera que és "la comunitat la que m’ha de facilitar un conducte per passar la línia que vagi des de la cambra de comptadors al garatge perquè després hi podria haver veïns que es beneficiïn de la meva instal·lació. Ho portaran a votació a la junta i espero que tinguin en compte que el seu pis es revalora. Tenim dues opcions: o ho paga la comunitat i posem una caixa comuna, o poso un tub tan petit que només el pugui fer servir jo", assegura el Samuel.
Aquest veí, que també troba a faltar "assessorament sobre quina potència contractar a casa perquè no salti el diferencial" i que denuncia que "hi ha molta desinformació sobre qui està autoritzat o no per fer la instal·lació", també té dubtes pel que fa a la "legislació quan penges elements de les zones comunes o fas forats a les columnes, que no deixen de ser estructures de formigó que són estructures crítiques per a la seguretat de l’edifici".
"Ens estem trobant amb diferents problemes", assenyala David Campos, que administra diverses comunitats a Madrid i diu que "el més evident és quan un veí compra una plaça de garatge en un altre portal i, com que el cable ha d’anar al seu comptador, ha de fer unes voltes de por o l’obliga a passar per trasters aliens, i hi ha veïns que no sempre ho permeten". "Cada vegada hi ha més cotxes elèctrics i, com que cadascú ha fet la seva instal·lació, hi ha problemes per falta d’espai o perquè han fet destrosses. És un problema que es comença a agreujar", aprecia.
Baixa tensió
Sobre els temuts incendis dels cotxes elèctrics, que també susciten dubtes entre els veïns, des del Col·legi d’Administradors de Finques d’Espanya criden a la calma i "asseguren que no hi està havent cap problema", si bé recorden que cal demanar el "certificat de baixa tensió" de la instal·lació, que garanteix que es compleix la llei. "Un cotxe elèctric té menys possibilitats de cremar que un cotxe normal", assegura Mendia.
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