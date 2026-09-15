Puig es queda tot Isdin al comprar-ne la meitat a Esteve per 1.200 milions
El grup de perfumeria inicia un pla de creixement que es basarà en la cosmètica / La farmacèutica reafirma el seu focus en les malalties minoritàries
Paula Clemente
Puig va deixar molt clar, al tancar la porta a l’operació de fusió amb el gegant novaiorquès Estée Lauder, que la companyia no estava en venda i que, en tot cas, li interessava comprar ella altres empreses. Ni quatre mesos després d’acabar sense acord aquelles negociacions, el grup de perfumeria, maquillatge i cosmètica amb seu a l’Hospitalet de Llobregat va anunciar el primer moviment en aquesta línia: obtenir el 100% d’Isdin.Puig va deixar molt clar, al tancar la porta a l’operació de fusió amb el gegant novaiorquès Estée Lauder, que la companyia no estava en venda i que, en tot cas, li interessava comprar ella altres empreses. Ni quatre mesos després d’acabar sense acord aquelles negociacions, el grup de perfumeria, maquillatge i cosmètica amb seu a l’Hospitalet de Llobregat (Barcelona) ha anunciat el primer moviment en aquesta línia: fer-se amb el 100% d’Isdin. Puig va traslladar ahir a la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV) que va arribar a un acord amb la família Esteve –propietaris de la farmacèutica catalana amb el mateix nom– per adquirir el seu 50% d’Isdin. La companyia pagarà 1.200 milions d’euros per aquesta part, 900 milions al tancar l’operació i 300 milions en un pagament diferit previst per al primer trimestre del 2029.Puig ha traslladat aquest dilluns a la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV) que ha arribat a un acord amb la família Esteve –propietaris de la farmacèutica catalana amb el mateix nom– per adquirir el seu 50% d’Isdin. La companyia pagarà 1.200 milions d’euros per aquesta part de l’empresa, 900 dels quals els abonarà quan es tanqui formalment l’operació i la resta, 300 milions d’euros, en un pagament diferit que està previst que es saldi en el primer trimestre del 2029.
"Ampliar la nostra presència en dermocosmètica és una prioritat estratègica per a Puig", contextualitza José Manuel Albesa, conseller delegat de Puig, en un comunicat. "Isdin és una companyia única, amb un sòlid equip directiu, una estratègia clara i una posició diferenciada en dermatologia i cura de la pell; la plena propietat proporcionarà a Puig la millor plataforma per donar suport a la seva pròxima fase de creixement, reforçar la nostra presència en dermocosmètica i continuar invertint en la ciència, la innovació i la fortalesa de marca que han fet d’Isdin una empresa d’èxit", afegeix."Ampliar la nostra presència en dermocosmètica és una prioritat estratègica per a Puig", contextualitza José Manuel Albesa, conseller delegat de Puig, en un comunicat. "Isdin és una companyia única, amb un sòlid equip directiu, una estratègia clara i una posició diferenciada en dermatologia i cura de la pell; la plena propietat proporcionarà a Puig la millor plataforma per donar suport a la seva pròxima fase de creixement, reforçar la nostra presència en dermocosmètica i continuar invertint en la ciència, la innovació i la fortalesa de marca que han fet d’Isdin una empresa d’èxit", afegeix.
Aquesta companyia té previst anunciar a finals d’octubre un nou pla estratègic de creixement i l’únic que ha avançat és que la cosmètica hi ocuparà un lloc central. Puig, que va ingressar més de 5.000 milions d’euros el 2025 (i porta més de 2.300 milions facturats en la primera meitat del 2026), viu sobretot de la venda de perfumeria, que suposa quasi tres quartes parts del volum de negoci. Veuen molt marge de creixement en el maquillatge, segona àrea per ingressos, i en la cosmètica.De fet, aquesta companyia té previst anunciar a finals d’octubre un nou pla estratègic de creixement i l’únic que ha avançat al respecte és que la cosmètica hi ocuparà un lloc central. Puig, que va ingressar més de 5.000 milions d’euros el 2025 (i porta més de 2.300 milions facturats a la primera meitat del 2026) viu sobretot de la venda de perfumeria, que suposa pràcticament tres quartes parts del seu volum de negoci. Per això veuen molt marge de creixement a la resta d’àrees en què es mouen: la del maquillatge, que és la segona més important per volum d’ingressos, i la de la cosmètica.
"Aquesta operació està plenament alineada amb la nostra ambició a llarg termini de consolidar la nostra presència en la cura de la pell i de generar valor per a tots els nostres stakeholders", completa Albesa, fent al·lusió als seus inversors borsaris, als quals ha de seduir per millorar de manera progressiva la cotització d’una companyia que va debutar a la borsa amb l’acció a uns 25 euros, però que no aconsegueix allunyar-se gaire dels 17 euros en els quals estan els seus títols actualment."Aquesta operació està plenament alineada amb la nostra ambició a llarg termini de consolidar la nostra presència en la cura de la pell i generar valor per a tots els nostres ‘stakeholders’", completa Albesa, fent al·lusió, també així, als seus inversors borsaris, als quals ha de seduir per anar veient millorar progressivament la cotització d’una companyia que va debutar a borsa amb l’a
"Col·laboració excepcional"
"Isdin és el resultat d’una col·laboració excepcional entre dues famílies que compartien l’ambició de millorar la salut de la pell a través de la ciència i de la innovació", recorda ell mateix. "Aquest acord s’ha assolit amb plena confiança en el futur d’Isdin sota el lideratge de Puig i en el compromís de Corporación Químico-Farmacéutica Esteve de preservar i desenvolupar el seu llegat industrial en l’àmbit de la salut i el medicament", diu."Isdin és el resultat d’una col·laboració excepcional entre dues famílies que compartien l’ambició de millorar la salut de la pell a través de la ciència i de la innovació", recorda ell mateix. "Aquest acord s’ha assolit amb plena confiança en el futur d’Isdin sota el lideratge de Puig i en el compromís de CQFE [Corporació Químic-Farmacèutica Esteve] de preservar i desenvolupar el seu llegat industrial en l’àmbit de la salut i el medicament", remata.
Tot això coincideix amb canvis al consell d’administració d’Isdin. Marian Puig va deixar aquest any la presidència, la va rellevar la britànica Nigyar Makhmudova i en van sortir Rafael Cerezo, Silvia Gil-Vernet i Manuel Puig Rocha, cadires que van ocupar Joan Albiol, Francisco Blanco, Jordi Constans i Ramon Forn. La intenció, van dir la nova presidenta i el conseller delegat Juan Naya quan es va oficialitzar el fitxatge de la primera, és esdevenir "líders globals en dermatologia i fotoprotecció", una ambició que ara queda 100% en mans de Puig.Tot això coincideix, a més, amb diversos canvis al consell d’administració d’Isdin. Marian Puig ha deixat aquest any la presidència de la marca de cremes, la ha rellevat la britànica Nigyar Makhmudova i, al darrere, han sortit del consell d’administració Rafael Cerezo, Silvia Gil-Vernet i Manuel Puig Rocha, cadires que han ocupat Joan Albiol, Francisco Blanco, Jordi Constans i Ramon Forn. La intenció, van verbalitzar la nova presidenta i el conseller delegat d’Isdin, Juan Naya, quan es va oficialitzar el fitxatge de la primera, és convertir-se en "líders globals en dermatologia i fotoprotecció", una ambició que ara queda 100% en mans de Puig.
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