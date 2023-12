Cada vegada hi ha més persones conscients de la necessitat d’actuar i implicar-se en impulsar la transició cap a una mobilitat de baixa emissió o emissió zero, avançant-se al futur. La compra d’un cotxe elèctric no sempre és fàcil i en el procés d’elecció, sempre sorgeixen dubtes.

Els motius per adoptar una mobilitat més sostenible són molts. Està demostrat que l’ús de motors de combustió influeix directament en les emissions de Gasos amb Efecte d’Hivernacle, GEI, i segons dades del Consell de la Unió Europea, els turismes són responsables del 12% del total d’emissions de CO2 a Europa. Aquest organisme ha proposat mesurades per reduir aquestes emissions per a 2030, i estableix que, a partir de 2035, el 100% dels turismes introduïts a Europa siguin vehicles d’emissió zero.

Comprar un cotxe eco?

Comprar un cotxe eco o un de convencional sol ser la pregunta habitual abans de decidir-se per un vehicle nou. Per respondre-la solen sorgir alguns dubtes freqüents, que solen girar sobre quatre aspectes essencials: autonomia, manteniment, càrrega i preu.

Segons l’ús que se li vagi a donar, és molt important conèixer l’autonomia de cada model, és a dir, quants quilòmetres pot recórrer amb les bateries plenes fins a la següent càrrega. De la mateixa manera, el temps de recàrrega necessari per continuar circulant, així com els punts de recàrrega repartits en ciutats i carreteres, són aspectes a tenir en compte a l’hora de planificar rutes.

Però la preocupació amb majúscules sempre és el preu. Una bona notícia és que els fabricants estan desenvolupant cada vegada més models eco, per la qual cosa, tant l’oferta com les prestacions no paren de millorar. Això repercuteix de manera positiva en el cost de compra, ja que la bretxa entre un motor elèctric i un de combustió, cada vegada és menor.

En aquesta partida també cal incloure el manteniment i les reparacions, que en el cas dels motors híbrids endollables i elèctrics gairebé no hi ha, i l’estalvi en combustible és una cosa rellevant a tenir en compte, ja que la despesa anual en combustible, en motors de gasolina o dièsel, es dispara. A més, la mobilitat eco va lligada a una sèrie d’ajudes, com el Pla Moves III de mobilitat sostenible impulsat pel Govern, que s’emmarca dins dels fons europeus Next Generation EU (NGEU), i certes exempcions en impostos.

Acompanyament en el procés de compra

Per ajudar a donar resposta a tots els dubtes que puguin sorgir en el pas cap a la mobilitat eco, BBVA ha incorporat una nova funcionalitat a la seva app amb què acompanya els clients en la seva decisió de compra.

La nova eina ofereix una experiència personalitzada als clients de l’entitat amb una àmplia informació sobre les qüestions que més importen. Permet obtenir una estimació de l’estalvi anual que suposa la compra d’un cotxe eco, gràcies a una comparació de les despeses que comporten les motoritzacions sostenibles davant els models de combustió, com les partides de combustible, manteniment o fiscalitat.

A més de la comparativa, inclou també informació sobre les Zones de Baixes Emissions, ZBE, i carrils VAO o punts de recàrrega repartits per la ciutat, segons les dades que aporti l’usuari.

També, des de la mateixa aplicació, es pot visualitzar un ampli catàleg amb tota l’oferta de vehicles elèctrics i híbrids endollables que ofereixen els concessionaris oficials adherits a la iniciativa. Així, el client pot configurar el seu cotxe ideal en aquest cercador, amb l’equipament desitjat, i obtenir el preu final, amb les ajudes que s’aplicarien, i la quota mensual, en cas de finançar la compra.

Una eina senzilla i transparent

Aquest acompanyament en el canvi cap a una movildiad eco no acaba aquí. Gràcies a la nova funcionalitat, el client pot veure físicament el cotxe triat al catàleg, i fins i tot concertar una prova al concessionari col·laborador, on podrà decidir si acaba el tràmit de compra i tot de la mà d’un gestor de BBVA, que l’acompanyarà a tot el procés.

Amb aquesta funcionalitat, l’entitat manté el seu compromís amb la transició a l’economia descarbonitzada, i posa el focus en la seva aposta per l’impuls de solucions sostenibles, de fàcil maneig que aportin informació transparent. El seu objectiu és ajudar els seus clients a la presa de decisions amb informació i dades reals i contrastades, com l’import concret de les subvencions o el valor del cotxe.