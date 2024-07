BBVA analitza quines són les claus per invertir en el context econòmic actual

Invertir comença sempre amb un procés de reflexió, amb una mirada tan interior com a exterior. En el primer àmbit cal preguntar-se des dels objectius financers que hom persegueix fins al perfil de risc que s'està disposat a assumir. Un cop acordats aquests termes cal analitzar el context, és a dir, l'escenari macroeconòmic per esbrinar quina direcció cal prendre en cada moment.

En aquest sentit, des de BBVA realitzen una contínua anàlisi de l'entorn econòmic i financer per proporcionar als clients la informació més completa per a la presa de decisions. Amb aquest mateix esperit, José Ballester, director territorial de BBVA a Catalunya, i Daniel Gómez, director de Banca Privada de BBVA a Catalunya, van participar en un diàleg per analitzar l'evolució de l'economia aquesta primera meitat del 2024 i les perspectives per a la segona.

Per començar, Ballester va explicar que el creixement mundial ha estat més sòlid del que es preveia tant als Estats Units, a Europa com a la Xina durant el primer trimestre de l'any: “És a dir, s'ha passat d'un escenari en què s'esperava un aterratge suau de les economies en què semblava que creixerien, però a un ritme més lent, a un no aterratge el primer trimestre de l'any”.

A Espanya, es preveu que el PIB pugi un 2,5%, el mateix percentatge de creixement de l'any passat, segons el darrer estudi de BBVA Research, mentre que a Catalunya s'estima que aquest any el PIB creixerà un 2,6%. Una línia sostinguda de creixement que explica el bon comportament dels mercats l'any passat (l'IBEX-35 va pujar un 22,7% el 2023) i que les carteres d'inversió de BBVA de Banca Privada i Patrimonis batessin els índexs de referència en tots els perfils de risc.

Rebaixes dels tipus d'interès

Aquest primer semestre de l'any no s'ha produït la baixada de la inflació esperada i, per tant, els bancs centrals han anunciat menys baixades de tipus d'interès de les previstes. Això ha generat un efecte contraposat segons l'eina d'inversió, tal com va detallar Gómez: “Positiu en els mercats de renda variable, que ho fan bé perquè les empreses guanyen diners i en borsa funcionen molt bé. I un efecte negatiu per a la renda fixa, ja que el retard de la baixada de tipus dels bancs centrals ha mantingut altes les rendibilitats del deute públic”.

Això sí, hi ha diferències entre els EUA, on s'espera una única baixada de tipus per part de la Reserva Federal dels EUA a finals del 2024, i Europa, que sí que està seguint el camí previst a principis d'any i s'esperen de tres a quatre baixades aquest any per part del Banc Central Europeu. De fet, els tipus van baixar a principis de juny fins al 4,25%. "Això és una fita important ja que és la primera retallada des del març del 2016 i un punt d'inflexió en la seva política fiscal des que va iniciar les pujades el juliol del 2022 per combatre la inflació", va remarcar el director territorial de BBVA Catalunya.

Abans d'aquestes previsions d'inflació i tipus, ¿què es pot esperar de la renda fixa? Una pregunta que va respondre Daniel Gómez donant pas a un horitzó d'optimisme: “De cara a la segona meitat de l'any esperem que la renda fixa tingui un comportament millor, de fet, pensem que els bancs centrals abaixaran els tipus d’interès. Per tant, la renda fixa continua sent una bona recomanació des d'un punt de vista de rendibilitat-risc”.

Assessorament personalitzat de BBVA

Conèixer el context socioeconòmic és vital per prendre les millors decisions d’inversió, si bé no deixa de ser un món complex. Per això, BBVA compta amb equips especialitzats i ofereix assessorament en tot moment als clients. “Treballem posant el client al centre, ja que el nostre objectiu és que rebi una atenció personalitzada i excel·lent. Això no seria possible sense comptar amb el suport del gran equip de professionals amb què compta el banc, que ofereixen un assessorament professional i altament qualificat, mantenint un diàleg constant amb els nostres clients per entendre els seus objectius i oferir estratègies d'inversió personalitzades”, va remarcar Josep Ballester.

La personalització de l'assessorament és encara més gran en el cas de la Banca Privada de BBVA, que compta amb 707 banquers que donen servei a 210 punts de venda de tot Espanya i que tenen com a objectiu que tots els clients se sentin recolzats per obtenir les millors solucions financeres per a ells. Aquest departament va tancar l'any passat amb més de 118.500 milions d'euros sota gestió a nivell de tot Espanya, xifra que va suposar un creixement del 17,4% en volum gestionat i un 12,1% en clients. A Catalunya van gestionar més de 14.743 milions d’euros de 30.956 clients. I les previsions per a aquest any són “molt il·lusionants” quant a les rendibilitats esperades per als seus clients.

Daniel Gómez va explicar les claus del bon funcionament de la Banca Privada BBVA a Catalunya: “Les nostres solucions d’inversió són variades i inclouen carteres tant de gestió discrecional com d’assessorament independent i no independent, les quals recomanem per diversificar les inversions. A més, combinem tècniques de gestió tradicionals amb noves tendències, integrant al nostre procés d'inversió criteris de sostenibilitat mediambiental, responsabilitat social i bon govern corporatiu”.

I com conclou José Ballester, director territorial de BBVA Catalunya, tot per assolir la meta desitjada: “Ajudar els nostres clients a assolir els seus objectius personals i empresarials”.

Es pot consultar el vídeo complet de la conversa en aquest enllaç.