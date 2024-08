Cuidar la terra per elaborar bon vi: el compromís premiat de Família Torres

La sostenibilitat no ha de ser flor d'un dia o, dit d'una altra manera, ha de treballar-se des de la convicció i aplicar-se de manera sostinguda en tots els àmbits del model de producció. Això ho tenen clar a Família Torres i, per això, el celler del Penedès ha rebut un dels 10 Premis BBVA als Millors Productors Sostenibles d'Espanya de 2024, impulsats per l'entitat financera i El Celler de Can Roca. El guardó reconeix la seva tasca amb el vi negre ecològic Clos Ancestral, elaborat en part amb el raïm autòcton moneu, recuperat de l'oblit gràcies a un projecte iniciat pel celler familiar fa més de 40 anys. Amb aquest premi també es valora un model de producció global que preval la sostenibilitat i la lluita contra el canvi climàtic en totes les accions de l'empresa a través del seu programa Torres & Earth.

Gràcies a les mesures aplicades, Família Torres ha aconseguit fins al moment reduir un 37% les seves emissions de diòxid de carboni (CO₂) per ampolla des de l'inici del programa en 2008, si bé no volen aturar-se aquí: l'objectiu és disminuir almenys el 60% de les emissions per al 2030, amb la meta d'aconseguir les zero emissions netes en 2040. Segons expliquen des del celler, les mesures que més han contribuït a la retallada de la petjada de carboni han estat sobretot l'autogeneració d'energies renovables, la disminució del pes de les ampolles i la reducció de l'ús de maquinària gràcies a la implementació de la viticultura regenerativa. De la mateixa manera, han continuat aplicant mesures relacionades amb la mobilitat sostenible i la captura i reutilització de CO₂ de la fermentació del vi.

“Aquest premi de BBVA i el Celler de Can Roca ratifica el nostre esforç i ens motiva a continuar treballant com sempre hem fet, amb el màxim respecte pel nostre passat, la nostra gent i el nostre entorn”, comenta Mireia Torres, directora d'Innovació i Coneixement de Família Torres. Aquest últim any, a més, han hagut de fer front a una de les conseqüències del canvi climàtic que més es notarà en el litoral mediterrani i que més afectarà el sector vitivinícola: la sequera. Per això, s'han intensificat els esforços per optimitzar els recursos hídrics i reduir la dependència d'aigua de xarxa i fonts subterrànies, potenciant la captació i retenció d'aigües pluvials, així com la reutilització d'aigua de procés regenerada.

Aquest premi ens motiva a continuar treballant com sempre hem fet, amb el màxim respecte pel nostre passat, la nostra gent i el nostre entorn Mireia Torres — Directora d'Innovació i Coneixement de Família Torres

Reutilització d'aigua

D'aquesta manera, Família Torres va reutilitzar l'any passat el 45% de les aigües de procés associades a l'elaboració del vi del seu celler de Pacs del Penedès, la xifra més alta des que va posar en marxa la planta regeneradora d'aigua depurada. D'altra banda, ja recull pràcticament la totalitat de l'aigua de pluja de les teulades de les seves instal·lacions centrals, per la qual cosa ha aconseguit –gràcies també a altres mesures associades– reduir el consum hídric un 18% des del 2016, una xifra que espera augmentar en els pròxims anys.

A més, pràcticament un terç de les vinyes pròpies, unes 300 hectàrees, ja compten amb reg per degoteig, i està previst ampliar la superfície de reg fins a les 600 hectàrees en els pròxims tres anys, la qual cosa suposarà una inversió de més de 5 milions d'euros. El celler aplica una sèrie de mesures per a maximitzar l'eficiència del reg, com la utilització – en la majoria de casos–, d'un sistema soterrat per a evitar pèrdues per evaporació, l'activació en hores nocturnes, sondes d'humitat i sensors i estratègies de cultiu que permeten retenir millor l'aigua o reduir l'estrès hídric.

Cuidar la terra

Mireia Torres resumeix la filosofia de Família Torres amb una frase senzilla però inqüestionable: “Com més cuidem la terra, millors són els nostres vins”. És d'aquest concepte que neixen dos dels projectes que més determinen el present, i el futur, del celler català. D'una banda, l'aplicació de la viticultura regenerativa, amb la finalitat de retornar la vida als sòls, incrementar la biodiversitat i fer les vinyes més resilients. Per l'altre, la recuperació de varietats ancestrals que havien anat desapareixent per contribuir a recuperar el patrimoni vitícola de Catalunya i buscar solucions enfront del canvi climàtic. En aquest sentit, alguns d'aquests raïms ancestrals no sols destaquen per les seves qualitats organolèptiques, sinó també per la seva bona adaptació a l'escalfament global.

Vinyes de moneu a la finca del Castell de la Bleda de Família Torres. / FT

El millor exemple és el negre ecològic Clos Ancestral, elaborat a partir d'un cupatge de les varietats moneu, ull de llebre i garnatxa, sent la moneu una varietat ancestral del Penedès recuperada i reintroduïda en aquesta regió, concretament plantada en la finca del Castell de la Bleda. “Es tracta d'un vi fresc i elegant, que és intens en nas, amb notes a fruita madura, com a confitura de gerds, sobre un fons torrat. En boca és ferma i agradable i és tan versàtil que es pot maridar amb tota mena de plats, des de carns magres i peixos amb salses a base de crema o mantega, així com arrossos, embotits o formatges”, resumeix Mireia Torres, membre de la cinquena generació de Família Torres.

Un negre que marca la línia a seguir del celler i que ha estat valorat pel jurat dels Premis BBVA als Millors Productors Sostenibles d'Espanya com un bon exemple del compromís mediambiental de Família Torres. Igual que els altres nou projectes guanyadors d'aquesta edició, formarà part d'un pla de difusió per a donar a conèixer les seves històries en tot el territori nacional i passarà a formar part d'una recepta elaborada pels germans Roca. BBVA, amb la seva visió optimista del futur, reconeix així a productors que han apostat per una forma distinta de fer les coses. Una visió en la qual coincideix amb ells, imprimint il·lusió i optimisme per a fer del canvi una oportunitat d'avançar.