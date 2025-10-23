Gala lliurament del Premi BBVA a la sostenibilitat empresarial
L'acte tindrà lloc el dimecres 29 d'octubre a les 18.30 hores a la seu de BBVA, Pl. Antoni Maura, 6. Barcelona.
Amb la finalitat de valorar el nom d'empreses catalanes amb una activitat respectuosa amb el medi ambient, El Periódico i BBVA organitzen la tercera edició del Premi BBVA a la Sostenibilitat Empresarial, que reconeix idees de negoci innovadores enfocades a reduir l'impacte mediambiental i desenvolupar alternatives als productes contaminants, alhora que fomenten conceptes com el reciclatge o la reutilització.
Vine a conèixer els guanyadors i els projectes escollits. Confirma la teva assistència aquí
