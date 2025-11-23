Francisco Rey: "La millor assegurança és aquella que et permet viure sense por del futur”
BBVA Seguros té com a objectiu ajudar les persones a entendre per a què serveix realment aquest producte: “No és una despesa superflua, sinó una manera de tenir cura de qui més estimem”
B.C.
El món de les assegurances continua sent un àmbit en què la decisió sovint es posposa. Tot i que el sector ha demostrat una notable capacitat d’adaptació i manté un pes rellevant en l’economia, persisteixen barreres culturals i psicològiques que en frenen el desenvolupament. Francisco Rey, director de Desenvolupament de Negoci de BBVA Seguros, analitza en aquesta entrevista les raons que expliquen aquesta realitat i els reptes que marcaran el futur del sector.
Com valora la situació del sector assegurador a Catalunya?
Igual que a la resta d’Espanya, a Catalunya el sector ha mostrat una fortalesa exemplar davant els canvis econòmics dels darrers anys. Les primes creixen de manera sostinguda, tot i que encara estem lluny dels nivells de penetració dels nostres veïns europeus. Això ens deixa un enorme potencial de desenvolupament. No parlem només de xifres o de quotes de mercat: parlem de millorar l’estabilitat financera de les famílies catalanes i d’oferir-los més tranquil·litat davant els imprevistos.
A què es deu que la cultura de l’assegurança no estigui tan estesa com en altres països europeus?
Darrere d’aquesta diferència hi ha factors econòmics, però sobretot culturals. L’assegurança no sempre s’ha vist com una eina de previsió, sinó com quelcom secundari o que es contracta només per obligació. Sovint persisteix la idea que “a mi no em passarà”, el que anomenem il·lusió d’invulnerabilitat. A BBVA Assegurances considerem essencial canviar aquesta percepció. Una assegurança no és una despesa superflua, sinó una manera de cuidar aquells que més estimem.
Què explica que l’assegurança de vida tingui encara una implantació tan baixa?
Parlar de la mort continua sent un tema tabú. Això explica, en part, la baixa implantació de les assegurances de vida. En altres països s’aborda amb més naturalitat. Per exemple, a Mèxic el Dia de Muertos és una celebració de la vida, una manera de recordar amb alegria els qui ja no hi són. Aquí tendim a evitar-ho i a prioritzar allò immediat: el cotxe, l’habitatge o fins i tot el funeral. No sorprèn, per tant, que cinc de cada deu persones tinguin una assegurança de decessos —un producte molt arrelat— i només una de cada tres compti amb una assegurança de vida, malgrat ser una eina clau per garantir l’estabilitat econòmica de les famílies.
En matèria de salut, la tendència és similar. Al conjunt d’Espanya, un de cada quatre llars disposa d’una assegurança de salut privada, mentre que a Catalunya la proporció se situa al voltant d’una de cada tres. Tot i així, en tots dos casos, la majoria de la població continua recorrent al sistema públic davant una malaltia greu.
“A Catalunya, la proporció de llars amb assegurança de salut privada se situa al voltant d’una de cada tres, davant d’una de cada quatre al conjunt d’Espanya”
Hi ha, doncs, factors psicològics que frenen la decisió de contractar una assegurança?
Sí, hi ha factors psicològics que influeixen clarament en aquesta decisió. A BBVA Assegurances identifiquem tres biaixos principals. Primer, l’aversió a la pèrdua: costa pagar per alguna cosa que potser no s’arribarà a utilitzar, sense pensar que el que realment s’adquireix és tranquil·litat. Segon, la negació de temes incòmodes: culturalment continuem evitant parlar de la malaltia o de la mort, i això retarda la planificació. I tercer, la manca d’immediatesa: el benefici d’una assegurança no es percep a l’instant i, per tant, solen prioritzar-se altres despeses més visibles o urgents.
Què es pot fer per impulsar aquest canvi de mentalitat i apropar-lo a més persones?
A BBVA Assegurances creiem que és clau explicar millor per a què serveix una assegurança i ajudar les persones a veure-la no com una despesa, sinó com una manera de guanyar tranquil·litat i estabilitat per a elles i les seves famílies. L’educació financera és fonamental per fomentar aquesta consciència i per entendre que planificar el futur també és una manera de protegir-se.
A més, cal oferir productes senzills i flexibles, que s’adaptin a les diferents etapes de la vida i a les realitats econòmiques de cada família. Un bon exemple n’és el nostre Pla EstarSeguro, dissenyat de manera totalment personalitzada perquè qualsevol persona pugui accedir a la protecció que necessita.
En definitiva, considerem que l’assegurança s’ha de veure com un aliat que acompanya i dona seguretat, fins i tot quan tot va bé.
“L’assegurança s’ha de veure com un aliat que acompanya i dona seguretat, fins i tot quan tot va bé a la nostra vida”
Percep que està canviant la manera com les persones entenen les assegurances?
Sí, a poc a poc. La pandèmia va marcar un punt d’inflexió i ens va recordar la importància d’anticipar-se i protegir els nostres. Avui percebem una major consciència sobre la necessitat de planificar i sobre el valor de viure amb tranquil·litat.
A BBVA Assegurances volem acompanyar aquest canvi amb solucions senzilles i adaptades a les diferents realitats familiars i laborals. Al final, la millor assegurança és aquella que et permet viure sense por del futur, amb la seguretat que tu i la teva família estareu protegits passi el que passi.
