Biobosch Organics recull els fruits de la seva aposta per la poma ecològica
El projecte familiar de Joan Bosch i Cristina Tersa ha rebut un dels Premis BBVA als Millors Productors Sostenibles per les seves pomes, cultivades amb un model ecològic i regeneratiu que té cura del sòl, afavoreix la biodiversitat i optimitza l’ús dels recursos.
Redacció
Hi ha decisions que canvien un negoci i d’altres que també canvien la manera d’entendre’l. Per a Joan Bosch i Cristina Tersa, aquest moment va arribar el 2012. Coincidint amb el naixement del seu primer fill, van decidir transformar l’explotació familiar dedicada al cultiu convencional de pomes i fer el salt a l’agricultura ecològica. Al darrere hi havia una idea aparentment senzilla: les coses es podien fer millor.
D’aquella decisió va néixer Biobosch Organics, un projecte familiar que recull el llegat de tres generacions dedicades al cultiu de la poma a l’Alt Empordà. Avui, a les seves finques de Sant Pere Pescador i Pedret i Marzà, aquesta tradició ha evolucionat cap a un model de producció ecològic i regeneratiu que busca obtenir pomes de qualitat durant pràcticament tot l’any sense perdre de vista la cura de l’entorn.
Una manera de cultivar que aquest any ha estat reconeguda als Premis BBVA als Millors Productors Sostenibles 2026, on han estat distingits com un dels guanyadors per la seva poma ecològica.
Cultivar d’una altra manera
Golden, Gala i Granny Smith són algunes de les varietats que cultiva Biobosch Organics. Al darrere hi ha un model de producció ecològic que prescindeix de fitosanitaris de síntesi química i combina diferents pràctiques regeneratives per millorar la salut del sòl, afavorir la biodiversitat i fer un ús més eficient dels recursos.
Al camp, aquest enfocament es tradueix en mesures concretes: la coberta vegetal es gestiona de manera alterna entre les fileres de pomeres, el reg localitzat i soterrat permet reduir el consum d’aigua i les plaques solars generen una part de l’energia que necessita l’explotació.
També s’aprofiten recursos de l’entorn més proper. A l’hivern, les ovelles d’un pastor de la zona pasturen als camps i els fems de granges properes s’utilitzen per fertilitzar el terreny. A això s’hi suma la biodiversitat pròpia de les finques, on espècies com els mussols i els ratpenats contribueixen al control biològic de determinades plagues.
Els Premis BBVA reconeixen projectes que generen valor al territori
Un projecte de proximitat
Biobosch Organics té la seu a Pedret i Marzà, un municipi de l’Alt Empordà de 200 habitants, on va néixer el projecte i on la família va ser pionera en el cultiu de la poma ecològica. Des d’aleshores, l’explotació ha mantingut i ampliat la seva activitat, sempre vinculada al territori.
L’empresa prioritza proveïdors, professionals i tallers del seu entorn. També una part dels seus treballadors procedeix de municipis propers. A més, les seves pomes arriben tant a petits comerços i establiments artesans, incloses pastisseries, com a empreses de la indústria alimentària. Una manera de treballar i produir que permet que una part del valor generat per l’activitat es quedi també a la zona.
Però aquest no sempre és el camí més senzill. La producció ecològica requereix una gran dedicació de mà d’obra i un seguiment constant dels cultius, alhora que competeix en un mercat en què el preu continua sent un factor determinant. Apostar per aquest model implica processos més exigents per mantenir l’equilibri entre viabilitat i respecte per l’entorn. Precisament per això, Joan i Cristina reivindiquen que el consumidor pugui conèixer no només què compra, sinó també com i on s’ha produït.
El compromís amb l’entorn, premiat
Biobosch Organics ha estat un dels deu projectes guanyadors de la VII edició dels Premis BBVA als Millors Productors Sostenibles, que distingeixen cada any iniciatives agroalimentàries compromeses amb la sostenibilitat i el territori. Com a part del reconeixement, les seves pomes formaran part d’una recepta elaborada pels germans Roca.
Amb aquesta edició, el mapa de producció sostenible dels Premis BBVA suma ja 66 productors reconeguts entre més de 1.000 candidatures des del 2020.
- Celega (Galicia). Formatge Cagliata ecològic.
- Porto-Muiños (Galicia). Kombu de sucre de cultiu ecològic.
- Pago de La Jaraba (Castilla-La Mancha). Oli d’oliva verge extra ecològic.
- Arándanos El Cierrón (Asturias). Nabiu rosa.
- Fundació Estel de Llevant (Illes Balears). Infusió Relax de T’Estim.
- Agroganadera La Tagarnina (Andalucía). Carn de vedella de pastura ecològica.
- Ledesma Global – TUNOCANARIAS (Canarias). Pols pura de HIGO TINTO® ecològica.
- Cooperativa Tararaina – Ecoradiz (Aragón). Regalèssia de pal ecològica.
- Biobosch Organics (Catalunya). Poma ecològica.
- Entrepeñas (Castilla y León). Cecina de León ecològica.
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