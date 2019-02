La Fundació Amancio Ortega beca quatre gironines per estudiar als EUA o el Canadà

Quatre alumnes de l'institut escola de Lloret de Mar, de l'institut Ramon Muntaner de Figueres i de les escoles Les Alzines i La Salle de Girona han aconseguit una beca de la Fundació Amancio Ortega per estudiar, el curs vinent, primer de Batxillerat a Estats Units o Canadà. La fundació ha becat 600 estudiants de tot l'Estat, cent més que en l'edició anterior del programa d'ajudes.

Més de 9.000 alumnes de 4t de secundària obligatòria han participat en el procés selectiu, que requeria una nota mitjana de 7 a 3r d'ESO i almenys un 8 en l'assignatura d'anglès, a més de superar una prova específica d'aquest idioma. També s'ha tingut en compte la renda familiar.

La beca, vàlida per al curs 2019-2010, cobreix el 100% del cost d'un any escolar a Canadà i Estats Units, amb l'allotjament, la manutenció en una família local d'acollida, l'escolarització, el viatge, l'assegurança mèdica i d'accidents, el seguiment durant els deu mesos d'estada a l'estranger i una assignació mensual per a despeses menors. Abans de marxar, tant els joves com les seves famílies participaran en sessions de formació per facilitar una bona adaptació en els seus nous entorns. Fins ara, s'han becat més de 2.900 estudiants.