L'escola Prats de la Carrera de Palafugell és finalista dels Mobile Learning Awards

La presentació del projecte «Ei, et penja un fil»

La presentació del projecte «Ei, et penja un fil» Mschools

Alumnes de primer curs d'ESO de l'escola Prats de la Carrera de Palafrugell han quedat finalistes als Mobile Learning Awards amb el projecte «Ei, et penja un fil».

Aquests guardons, organitzats pel Departament d'Educació, la Mobile World Capital i l'entitat MSchools, s'entregaran el dijous 28 de febrer, amb l'objectiu de reconèixer els projectes més innovadors de docents i escoles de Catalunya a través de l'ús de la tecnologia mòbil en l'educació. A més d'aquest centre de Palafrugell, hi ha dos finalistes més, un de l'institut de la Roca del Vallès i un altre de l'institut Jaume Huget de Valls.



Un salt en el temps de 50 anys

El projecte «Ei, et penja un fil», que ja havien realitzat el curs passat els joves que ara cursen segon d'ESO, consisteix en dissenyar una peça de roba a partir de la pregunta «Com ens vestirem d'aquí a 50 anys?» i tenint en compte dues premises: cal incorporar tecnologia wearable i aspectes d'ecologia, sostenibilitat i equitat.

Rellotges i braçalets que regulen l'exposició al sol, jaquetes amb localitzadors per a infants, sabates esportives per a diabètics, roba que controla la freqüència i el batec cardíac... són alguns del ginys fets pels alumnes. Segons han destacat des del centre, el projecte vol conscienciar l'alumnat de la necessitat que les noves generacions esdevinguin generadores d'idees, continguts i plantejaments per millorar la qualitat de vida i fer una societat més justa.