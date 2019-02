Més del 90% dels alumnes gironins que estudien cicles formatius de fabricació mecànica troben feina

Més del 90% dels alumnes que fan un cicle formatiu de fabricació mecànica en centres gironins troben feina després d'acabar els estudis. Es tracta d'una de les xifres més altes d'inserció laboral. De fet, la resta d'alumnes no treballen però segueixen estudiant altres cursos i un informe mostra que no hi ha cap alumne que busqui feina i no en trobi. El director dels serveis territorials d'Educació a Girona, Martí Fonalleras, ha destacat que "segurament les empreses necessiten més gent" i per això ha animat als joves a dirigir-se cap a aquesta branca professional. A més, Fonalleras ha remarcat que més del 50% de tots els estudiants de cicles formatius acaben els estudis amb un contracte laboral.

El nivell d'inclusió laboral que s'aconsegueix entre els alumnes de cicles formatius en centres gironins és molt elevat, però sobretot en els casos dels estudiants de fabricació mecànica. En aquesta branca professional, més del 90% dels alumnes troben feina després d'acabar els estudis. La resta, opta per seguir estudiant. El director dels serveis territorials d'Educació, Martí Fonalleras, ha afirmat que no hi ha "ningú que busqui feina" una vegada acaba els estudis d'ensenyament professional.

En la mateixa situació hi ha els alumnes de tèxtil, confecció i pells. En aquest cas, més d'un 70% dels estudiants treballen i la resta segueixen formant-se en altres cursos. Fonalleras ha remarcat la importància d'aquestes dues famílies professionals en què no hi ha joves buscant feina. El representant d'Educació a Girona ha afirmat que això vol dir que "segurament les empreses necessiten més gent d'aquest àmbit". Fonalleras ha posat l'accent especialment en el cas de fabricació mecànica, ja que és un "sector important" a la demarcació gironina.

Per contra, els cursos que compten amb un menor grau d'inserció laboral són les indústries alimentàries i el sector d'energia i aigua. Malgrat tot, el nombre de joves que busquen feina després d'acabar els estudis en aquest dos àmbits no arriba al 15%.La resta compten amb un contracte laboral o aposten per seguir estudiant.

De fet, Fonalleras ha anunciat que més de la meitat dels estudiants que fan un curs de formació professional troba feina. Concretament, un 38,17% treballa en el seu sector i un 14,04% treballa mentre segueix estudiant. Per altra banda, un 38,85% dels alumnes decideix fer altres altres cursos i només un 8,95% dels joves busquen feina.

El nombre de persones que no tenen feina quan acaben els seus estudis de Formació Professional (FP) ha disminuït considerablement des del 2015. L'any 2012 hi havia un 17,78% dels estudiants que no tenien feina i entre el 2013 i 2015 aquesta xifra es va estabilitzar sobre del 15%. Els anys següents ha anat baixant progressivament fins al 8,95% actual.



Augmenten els sous

Segons un estudi que realitza la Generalitat de Catalunya i la Cambra de Comerç de Girona, s'ha detectat que han pujat els sous dels treballadors que tenen estudis d'FP. Actualment hi ha un 9,98% dels recent graduats en un Cicle Formatiu de Grau Superior que cobra més de 1.500 euros nets al mes. Aquesta xifra ha crescut un 7,77% respecte l'any passat. La situació és lleugerament diferent per als estudiants de Grau Mitjà, on només un 4,01% cobra més de 1.500 euros en la seva feina després d'acabar els estudis. La major part dels sous, però, es queden entre els 900 i els 1.200 euros nets mensuals.

De tota manera, l'increment en els salaris demostra que "hi ha més empreses que busquen aquests perfils", segons el vicepresident segon de la Cambra de Comerç de Girona, Jaume Fàbrega. Per aquest motiu, els empresaris aposten per donar "feines de més qualitat" als estudiants d'ensenyaments professionals.



Es mantenen els clixés socials

D'altra banda, Fàbrega ha afirmat que encara "predominen els clixés socials" entre homes i dones a l'hora de triar un sector professional. Els homes aposten més per sectors tecnològics i mecànics o industrials. Per la seva banda, les dones estudien cursos de serveis a la comunitat o del món sanitari.

Per Fàbrega, aquesta situació "no té cap sentit" i ha apostat per "un canvi en la cultura" per aconseguir una igualtat de gènere en totes les professions. Segons el vicepresident de la Cambra de Comerç, això facilitaria que algunes dones trobessin feina més ràpidament, perquè el sector tecnològic i industrial és on hi ha més demanda d'ocupació.

Més estudis de tecnologia

Fàbrega també ha fet una crida al Departament d'Educació per incrementar el nombre d'estudis "amb perfil tecnològic" a la demarcació gironina. Segons el vicepresident, l'estudi demostra que el mercat laboral necessita més professionals formats en aquest àmbit i cal que la Generalitat aposti per aquesta formació.

De la mateixa manera, des de la Cambra de Comerç han demanat al govern català que augmenti els estudis de formació dual, en què els alumnes poden fer pràctiques en empreses. Segons Fàbrega, "els països que tenen poc atur és perquè compten amb un model d'ensenyament dual molt potent" i per això cal seguir enfortint el model català.